Scopri l’affare imperdibile: la bici elettrica Decathlon scontata che sta spopolando!

Scopri la bici elettrica Riverside 100 E di Decathlon

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte quotidiane, sempre più persone cercano mezzi di trasporto pratici ed economici. Decathlon ha colto questa esigenza e lanciato un’offerta che ha catturato l’attenzione di molti: la bici elettrica Riverside 100 E. Questo modello di trekking, dal telaio basso, è ora disponibile a soli 799,99 euro, con un 20% di sconto rispetto al prezzo originale di 999,99 euro. Una riduzione di prezzo che la rende una delle opzioni più interessanti sul mercato e sta facendo il tutto esaurito nei negozi.

Un design pensato per tutti

La Riverside 100 E non è soltanto una bici elettrica, ma un’ottima soluzione per chi si sposta in città, ama le escursioni all’aria aperta o desidera semplicemente una passeggiata confortevole. Il suo telaietto in alluminio 6061 facilita l’accesso, rendendola ideale per chi cerca un’alternativa pratica ed ergonomica. Il design è sobrio e moderno, adatto sia per l’uso urbano che per le gite nel tempo libero, disponibile in due colorazioni: blu scuro e verde chiaro.

Bicicletta elettrica Riverside 100 E

Performance e autonomia

Il cuore pulsante della Riverside 100 E è il motore posteriore senza spazzole da 250 W, che offre un’assistenza al pedale fluida e progressiva. Grazie a un sensore di pedalata con 24 magneti, si attiva in modo naturale, garantendo una piacevole esperienza di guida. Sono disponibili tre modalità di assistenza: Eco, Normale e Boost, per soddisfare diverse esigenze di viaggio. La velocità massima è di 25 km/h, sempre con la massima stabilità.

Autonomia e sicurezza

Un altro punto di forza è la batteria rimovibile da 378 Wh, che consente un’autonomia fino a 70 km in condizioni ottimali. Questo è perfetto per chi compie tragitti quotidiani o per chi ama le escursioni senza doversi preoccupare della ricarica. La batteria è facilmente ricaricabile a casa o in ufficio e, essendo estraibile, riduce il rischio di furto quando si parcheggia la bici.

Comfort e dotazioni

In termini di comfort, la Riverside 100 E non delude. È dotata di una forcella anteriore Suntour con un’escursione di 63 mm, ideale per attutire le asperità del terreno, e di un sella ergonomica con inserti in gel, perfetta per lunghe percorrenze. La sicurezza è una priorità: la bici è equipaggiata con freni a disco meccanici HAYES MX5, garantendo una frenata sicura in ogni situazione, e pneumatici CST PIKA da 28 pollici per una buona aderenza su diverse superfici.

Equipaggiamento completo

La Riverside 100 E è fornita con una serie di accessori utili: luce LED anteriore e posteriore, parafanghi, cavalletto laterale, campanello e riflettori, permettendo di utilizzarla subito senza necessità di ulteriori acquisti. È anche compatibile con l’app Decathlon Ride, che si connette via Bluetooth per monitorare velocità, distanza e livello di batteria, migliorando così l’esperienza di utilizzo.

Conclusione: la scelta ideale per il tuo trasporto quotidiano

In sintesi, Decathlon ha creato un prodotto che sta rivoluzionando il settore delle bici elettriche. La Riverside 100 E rappresenta una scelta eccezionale, equilibrando qualità e prezzo, pronta a conquistare gli utenti che cercano un mezzo di trasporto pratico e sostenibile.