Scopri la Tenda Laterale LIVARNO home, l’acquisto perfetto per il tuo giardino: esclusiva Lidl a soli 69,99€!

Scopri l’innovativo stendibiancheria estensibile fino a 3m, stabile e con chiusura automatica, ideale per ottimizzare spazio e tempo. Grazie al rivestimento antisalissum di alta qualità e al telaio in alluminio resistente, avrai un prodotto duraturo ed efficace. Facile da montare, realizzato in acciaio e poliestere, dimensioni 160×300 cm, peso 6,7 kg e prezzo imbattibile di 69,99 €.

Presentiamo un prodotto eccezionale del marchio Lidl: un’estensione versatile e di alta qualità, ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design innovativo, materiali di alta qualità e un prezzo conveniente, questa estensione è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale.

Innovazioni nel design: estensibilità e stabilità

Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è la sua estensibilità fino a 3 metri massimo, che lo rende estremamente versatile e adatto a diverse situazioni. Inoltre, il post stabile per attaccamento e chiusura automatica pratica garantisce che l’estensione rimanga sicura e stabile durante l’uso.

Il prodotto è anche dotato di un rivestimento antisalissum di alta qualità, che lo protegge dai danni causati da sostanze e detriti. Il telaio in alluminio resistente con rivestimento in polvere assicura che l’estensione sia duratura e resistente alla corrosione.

Materiali di alta qualità: acciaio e poliestere

Questo prodotto Lidl è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui acciaio e poliestere. L’acciaio garantisce una struttura solida e resistente, mentre il poliestere offre leggerezza e facilità di movimento. Le dimensioni dell’estensione sono di circa 160 x 300 cm, con un peso di circa 6,7 kg, rendendolo facile da maneggiare e da trasportare.

L’assemblaggio facile del prodotto è un altro vantaggio, permettendo agli utenti di montarlo e smontarlo rapidamente e senza problemi.

Prezzo conveniente per un prodotto di qualità

A soli 69.99 €, questo prodotto offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Considerando le sue caratteristiche innovative, i materiali di alta qualità e la facilità d’uso, questo prodotto è un investimento intelligente per chi cerca un’estensione affidabile e funzionale.

In conclusione, questa estensione Lidl offre un design innovativo, materiali di alta qualità e un prezzo conveniente di 69.99 €. Con l’estensione fino a 3 metri massimo, un post stabile per attaccamento e chiusura automatica pratica, e un rivestimento antisalissum di alta qualità, questo prodotto è l’ideale per chi cerca un’opzione affidabile e funzionale.

