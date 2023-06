Scopri la rivoluzione antizanzare a casa tua con LIDL: Porta zanzariera LIVARNO home in alluminio a soli 89,99 €!

Scopri l’innovativo supporto in alluminio con struttura a serratura e Nanofil Mosquito Net, per proteggerti dagli insetti senza rinunciare a frescura e luminosità. Montaggio facile, ideale per chi vive in affitto. Stabile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Kit completo a soli 89,99€, approfittane subito!

La protezione dalle zanzare e altri insetti è sempre più importante, soprattutto durante le calde serate estive. Lidl presenta un prodotto ideale per proteggere la tua casa: una zanzariera in nanofil antracite di alta qualità, con un prezzo di 89.99 €. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e i dettagli che la rendono un’ottima scelta per la tua casa.

Innovazione e protezione: la zanzariera in nanofil antracite

La zanzariera Lidl è realizzata in nanofil antracite, un materiale innovativo che garantisce una visibilità ottimale e una protezione naturale contro gli insetti quando la porta del balcone o della terrazza è aperta. Grazie alla struttura in alluminio e al sistema di serratura, la zanzariera è estremamente stabile e resistente.

Il traversario centrale presenta un elemento di connessione innovativo che garantisce una grande stabilità del framework, mentre la spazzola per tutta la periferia assicura una chiusura perfetta. Inoltre, la zanzariera è resistente ai raggi UV, permeabile alla luce e all’aria, garantendo una lunga durata nel tempo.

Montaggio semplice e rapido: kit completo e accessori inclusi

Uno dei vantaggi di questa zanzariera Lidl è il suo montaggio semplice e rapido, possibile grazie al kit completo per un facile montaggio e agli accessori di assemblaggio inclusi. La zanzariera può essere montata con un semplice pizzico sulla soglia, senza necessità di perforazioni. Questo la rende ideale anche per gli appartamenti in affitto, dove non è possibile effettuare modifiche strutturali.

Inoltre, il meccanismo di chiusura automatica e i magneti retrattili garantiscono una regolazione precisa e un’estetica attraente, mentre il collegamento angolare con bordi taglienti assicura una maggiore sicurezza.

Design e resistenza: telaio in alluminio e profili personalizzabili

La zanzariera Lidl è caratterizzata da un design elegante e moderno: il telaio in alluminio è rivestito di polvere, resistente e durevole. Inoltre, i profili e le tele possono essere abbreviati individualmente, permettendo una personalizzazione in base alle dimensioni del balcone o della terrazza.

La zanzariera è dotata di una protezione da passeggio in alluminio su entrambi i lati, che garantisce ulteriore resistenza e durata nel tempo.

In conclusione, la zanzariera in nanofil antracite Lidl offre una soluzione innovativa e pratica per proteggere la tua casa dagli insetti, con un facile montaggio e un design elegante. Il prodotto è disponibile al prezzo di 89.99 €, un investimento che garantisce comfort e benessere nelle serate estive. Non perdere l’occasione di provare questa soluzione, ideale per la tua casa e per il tuo balcone o terrazza.

4.7/5 - (11 votes)