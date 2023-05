Scopri la panchina da sogno per il tuo giardino: LIVARNO home Sevilla in legno di acacia, solo da Lidl a 129,00 €!

Scopri la nostra elegante panchina da giardino a 2 posti, realizzata in pregiato legno di acacia oliato. Con un carico massimo di 240 kg e un montaggio semplice, questa panca è la scelta perfetta per godersi momenti all’aperto. Dimensioni: 120x60x90 cm, peso: 12,5 kg. Prezzo imbattibile: solo 129,00 €!

Il tuo giardino merita l’attenzione giusta e la panca in legno di acacia da 2 posti che presentiamo oggi è la soluzione ideale per coniugare eleganza, praticità e resistenza. Un prodotto firmato Lidl, sinonimo di qualità e convenienza.

Un tocco di eleganza: panca in legno di acacia da 2 posti per il tuo giardino

Questa panca da giardino in legno di acacia oliato è l’ideale per aggiungere un tocco di classe e raffinatezza al tuo spazio esterno. Il design semplice ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, garantendo un’atmosfera accogliente e rilassante. La panca ha una capienza per 2 persone, con dimensioni di circa 120 x 60 x 90 cm, offrendo il giusto equilibrio tra comfort e stile.

Robusta e versatile: scopri la panca da esterno con carico massimo di 240 kg

Non solo una questione di estetica: questa panca da giardino in legno di acacia è ideata per offrire massima resistenza e durabilità. Con un carico massimo di 240 kg, è in grado di sostenere il peso di due adulti senza problemi. La versatilità è un altro punto di forza: grazie alla sua struttura in legno, sarà facilissimo abbinarla ad altri mobili da giardino, creando l’ambientazione perfetta per i tuoi momenti all’aperto.

Pratica e conveniente: panca da giardino facile da montare a soli 129,00 €

Il montaggio della panca in legno di acacia è estremamente semplice e veloce, grazie alle istruzioni dettagliate e ai componenti inclusi. Inoltre, con un peso di circa 12,5 kg, potrai spostarla facilmente in base alle tue esigenze e al layout del tuo giardino. Infine, non possiamo non sottolineare l’ottimo rapporto qualità-prezzo: questa panca da giardino Lidl è disponibile a soli 129,00 €.

In conclusione, questa panca in legno di acacia da 2 posti è la scelta ideale per chi desidera unire comfort, resistenza e stile nel proprio giardino. Con un prezzo di soli 129,00 € e caratteristiche come il carico massimo di 240 kg, il legno di acacia oliato e l’assemblaggio facile, il tuo spazio esterno sarà più accogliente e funzionale che mai.

