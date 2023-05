Scopri la magia dell’estate con Lidl: Stringa luminosa solare a LED LIVARNO home a soli 8,99€!

Scopri la nostra splendida ghirlanda luminosa, perfetta per giardini, balconi e terrazze! Con 10 resistenti lampadine in plastica trasparente e 50 LED a basso consumo, illumina automaticamente di bianco caldo le serate. Garantisce fino a 8 ore di luce, con possibilità di spegnimento manuale e pannello solare rimovibile. Disponibile in trasparente o multicolore. Prezzo imbattibile: solo 8,99€!

Se siete alla ricerca di una soluzione di illuminazione ideale per il vostro giardino, balcone o terrazza, non cercate oltre! La ghirlanda luminosa a LED di Lidl è la soluzione perfetta per creare un’atmosfera accogliente e piacevole nelle vostre serate all’aperto.

L’illuminazione ideale per esterni: giardini, balconi e terrazze

Questa ghirlanda luminosa è composta da 10 robuste e trasparenti lampadine di plastica, ognuna delle quali contiene 5 LED per un totale di 50 LED. Grazie alla sua luce bianca calda, è in grado di creare un ambiente intimo e rilassante, rendendo la vostra area esterna ancora più piacevole. La lunghezza totale della ghirlanda è di circa 5 metri, con un cavo di 2,75 metri, che la rende adatta a coprire un’ampia zona del vostro giardino o terrazza.

Tecnologia solare e risparmio energetico: 50 LED e accensione automatica

Uno dei maggiori vantaggi di questa ghirlanda luminosa è la sua tecnologia solare. Il pannello solare del suolo rimovibile consente di ricaricare la ghirlanda durante il giorno e di illuminare automaticamente al calar della notte, garantendo una durata dell’illuminazione fino a 8 ore (con carico ottimale). Inoltre, è possibile spegnere manualmente la ghirlanda quando lo si desidera. Con un consumo energetico ridotto, risparmierete sulla bolletta elettrica senza rinunciare a un’illuminazione di qualità.

Classe di protezione: IP44

Durata della vita: circa 30.000 h

Design e materiali di qualità: alluminio, plastica e lunga durata

Realizzata in alluminio e plastica di alta qualità, la ghirlanda luminosa è resistente agli agenti atmosferici e presenta un design classico che si adatta a qualsiasi contesto esterno. Inoltre, le lampadine hanno un diametro di circa 5,8 cm ciascuna, conferendo alla ghirlanda un aspetto elegante e raffinato.

Temperatura del colore: ca. 3000 k

Intensità della luce: bianco caldo

In conclusione, la ghirlanda luminosa a LED di Lidl è una soluzione di illuminazione ideale per il vostro giardino, balcone o terrazza, offrendo una luce bianca calda e un design elegante. Grazie alla sua tecnologia solare e ai materiali di qualità, potrete godere di un’illuminazione di lunga durata e risparmiare energia. Il prezzo del prodotto è di 8.99 € ed è disponibile in due colori: trasparente e multicolore. Non perdete l’occasione di rendere il vostro spazio esterno ancora più accogliente e piacevole con questa fantastica ghirlanda luminosa!

