Scopri la magia della tavola IKEA: 5 motivi per cui è perfetta per terrazze piccole!

Con l’arrivo della bella stagione, molti di noi desiderano sorseggiare un caffè al sole, leggere un libro all’aperto o semplicemente godersi la brezza senza dover uscire di casa. Tuttavia, non tutti hanno a disposizione una terrazza ampia; è molto più comune avere un balcone di dimensioni ridotte. Potresti pensare che questo ti impedisca di goderti gli spazi esterni, ma non è affatto così. La soluzione è semplice: procurati il set di tavolo e sedie che sta conquistando IKEA, perfetto per spazi limitati.

Il set ASKHOLMEN di IKEA: l’ideale per balconi piccoli

Il set ASKHOLMEN di IKEA è progettato per chi non dispone di una grande terrazza ma desidera ugualmente sfruttare al meglio il proprio spazio. Questo set pieghevole in legno di acacia con cuscini beige ha avuto un grande successo grazie al suo design compatto, alla resistenza agli agenti atmosferici e a un prezzo accessibile. E la cosa migliore? Quando non è in uso, si piega rapidamente, scomparendo senza lasciare traccia. Chi lo ha già testato afferma che trasforma qualsiasi angolo in un piccolo angolo di paradiso. Non serve avere un attico con vista mare: bastano un balcone urbano, qualche pianta in vaso e questo set che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio. Il suo stile caldo, naturale ed elegante si integra con ogni tipo di arredamento, dimostrando che è possibile vivere bene anche con il minimo necessario.

Caratteristiche del set ASKHOLMEN

Il set ASKHOLMEN è composto da un tavolo pieghevole di 60×62 cm e due sedie pieghevoli, realizzati in legno massello di acacia con una finitura acrilica marrone scuro che conferisce un tocco caldo e senza tempo. Non è solo esteticamente gradevole, ma anche molto pratico: le sue dimensioni sono studiate per adattarsi anche ai balconi più piccoli senza compromettere il comfort.

Dimensioni del tavolo: altezza di 73 cm , ideale per pasti e lavoro.

, ideale per pasti e lavoro. Dimensioni delle sedie: larghezza di 36 cm, profondità di 49 cm, altezza di 87 cm, con cuscini KUDDARNA beige per un comfort extra.

Versatilità e praticità del design pieghevole

Una delle maggiori attrattive di questo set è la sua funzionalità pieghevole. Quando hai bisogno di spazio libero, ad esempio per stendere i panni o fare yoga all’aperto, puoi richiudere le sedie e ribaltare il tavolo in pochi secondi. Questo dettaglio lo rende perfetto non solo per terrazze strette, ma anche per chi condivide spazi esterni o desidera un arredo flessibile. Inoltre, essendo in legno di acacia, il set resiste bene alle intemperie, a patto di adottare alcune semplici precauzioni, come coprirlo o riporlo in inverno.

Un prezzo accessibile per un prodotto di qualità

Il prezzo del set completo è di 115,99 euro, comprensivo di tavolo, due sedie e due cuscini. Considerando che si tratta di legno massello, con cuscini resistenti e un design pieghevole, il costo è più che ragionevole. Soprattutto se paragonato ad altri set da giardino che spesso sono molto più costosi o di qualità inferiore.

Manutenzione per una maggiore durata

Sebbene il set sia progettato per l’esterno, un po’ di cura non guasta mai. È consigliabile pulirlo regolarmente con un panno umido e, una volta all’anno, applicare un olio per legno che contribuisca a mantenere il colore e la resistenza. Riporlo al coperto durante le piogge o il freddo aumenta la sua longevità. Inoltre, i cuscini KUDDARNA sono resistenti all’acqua e lavabili; basta rimuovere la fodera e metterla in lavatrice a ciclo delicato per mantenerli come nuovi per tutta la stagione.

In conclusione, il set ASKHOLMEN di IKEA ha conquistato il mercato non per caso. Sta avendo successo perché risponde a esigenze concrete, si adatta facilmente e non richiede grandi spazi né spese eccessive. Dimostra, ancora una volta, che la semplicità può essere proprio la cosa più bella e conveniente, offrendoti un tavolo e due sedie dal design eccellente a soli 115,99 euro.