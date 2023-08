Scopri la collezione esclusiva di scarpe Skechers della protagonista di Emily in Paris.

Ashley Park, la protagonista de ‘Emily in Paris’, ha lanciato una collezione di scarpe da ginnastica in collaborazione con Skechers. Una collezione molto esclusiva che non vediamo l’ora di avere nel nostro armadio.

Skechers x Ashley Park

“Solito pensare alle scarpe da ginnastica come calzature per la palestra o per tenersi in forma. Ora, queste scarpe così comode sono un must nel mio quotidiano, specialmente quando viaggio. Mi è piaciuto molto apportare il mio punto di vista a questa collaborazione, dai colori alla punta da ballo. Avrò sempre un paio pronto per ogni viaggio!”

Queste sono una delle scarpe principali della collaborazione dell’attrice e cantante Ashley Park con Skechers. Si distinguono per la tomaia in durabuck morbido con bordo stampato e finitura lucida. Presentano la caratteristica soletta comoda Skechers Air-Cooled Memory Foam® e la punta affusolata.

Scarpe moderne e stilose allo stesso tempo, che combinano alcuni dei colori di tendenza del momento, come il fucsia, il giallo o il rosso. Hanno una chiusura con lacci e sono ideali non solo per l’estate, ma per tutto l’anno.

Sono disponibili in cinque colori, quindi puoi scegliere quelli che ti piacciono di più in base al tuo stile e alle tue preferenze personali. Le scarpe nere, rosa e bianche sono un’ottima opzione se vuoi che si abbinino a tutto.

Le esperte di moda adorano abbinare una giacca o un gilet e pantaloni con scarpe da ginnastica nello street-style. Questa stagione la novità interessante è che la giacca o il gilet si indossano come top.

Certo, le scarpe da ginnastica si abbinano anche a molte altre combinazioni. Se non vuoi complicarti troppo la vita, per un’uscita informale puoi scegliere una gonna midi stile pareo e una maglietta o un top. Un look comodo e molto stiloso.

In estate, le scarpe da ginnastica si abbinano anche a vestiti. Per un look fresco, puoi osare con un vestito bianco midi con qualche dettaglio speciale, come il tessuto all’uncinetto o il ricamo svizzero sullo scollo.

Senza dubbio, le scarpe da ginnastica “Ashley Park x Skechers: Street Glam – Point It” valgono davvero la pena. Sono disponibili sullo shop online di Skechers a 90 euro in una vasta gamma di numeri, dal 36 al 40. Hanno una suola intermedia con assorbimento degli urti e una suola flessibile con trazione, quindi sono ottime per camminare per ore.

4.4/5 - (10 votes)