Scopri il vestito bianco di Sfera che nasconde tutte le curve

Avere il vestito bianco di Sfera.

Lì troverai interessanti proposte per la stagione estiva, molte delle quali ideali per uscite notturne. Tra tutti, spicca questo vestito in pizzo con trafori, disponibile in bianco o giallo e nelle taglie M, S e L.

Acquisterai il vestito bianco di Sfera senza pensarci

Con un design molto attraente, dotato di collo a scatola e maniche con volant, nonché apertura posteriore con fiocco, attirerai l’attenzione degli estranei sulla tua silhouette. Riceverai commenti positivi per la scelta di un outfit così elegante.

100% cotone di alta qualità

Questo prodotto è stato realizzato con materiali resistenti, che possono essere lavati in lavatrice a una temperatura massima di 30° C. Sfera consiglia di non usare la candeggina né di stirarlo a più di 110° C per mantenerlo in perfette condizioni per più tempo.

La qualità del tessuto è tale che ti dimenticherai di indossarlo e potrai dedicarti a goderti la serata con il tuo partner o i tuoi amici.

Cosa abbinare

Ci sono molti accessori che faranno sensazione con questo vestito. Dai borse di diversi colori, fresche e leggere per l’estate, alle zeppe o alle scarpe basse. Se vuoi essere un po’ più comoda, puoi indossare il vestito con le sneakers, sia bianche che nere.

Questo vestito è disponibile anche in un altro colore, quindi puoi scegliere quello che ti piace di più e vincerai sempre.

Quanto costa il vestito bianco

Per quanto riguarda il prezzo, la spedizione e i resi, devi sapere che il prezzo è di 25,99 euro, e il ritiro in qualsiasi negozio del marchio è completamente gratuito. Se desideri riceverlo a casa tua, dovrai pagare 3,95 euro in più o effettuare un acquisto di oltre 50 euro.

Per quanto riguarda i resi, vengono effettuati negli stessi negozi fisici del marchio e nei punti El Corte Inglés. Puoi coordinare il reso del vestito contattando il servizio clienti, chiamando il 900 535 114, anche se siamo sicuri al 100% che sarai soddisfatto della grande relazione che esiste tra il suo prezzo e le sue caratteristiche. Lo trovi sul sito web di Sfera con una varietà di capi!

4.6/5 - (12 votes)