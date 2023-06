Scopri il tuo nuovo alleato per il giardino: PARKSIDE® Avvolgitubo automatico a parete, 25 m, solo da Lidl a 59,99 €!

Scopri il tuo nuovo alleato per il giardino: PARKSIDE Avvolgitubo automatico a...

Scopri la praticità dell’avvolgitubo a parete dotato di supporto e blocco per lunghezze desiderate. Il tubo anti-torsione e rinforzato assicura un’irrigazione efficiente, mentre lo spruzzatore regolabile offre versatilità. Il sistema Parkside Click è compatibile con tubi standard e il montaggio è incluso. Resistente alle intemperie e ai raggi UV, solo 59,99€.

Il nuovo prodotto Lidl che tutti gli appassionati di giardinaggio vorrebbero avere nel loro arsenal di attrezzi: il pratico tubo da giardino con supporto per il montaggio a parete. Questo articolo presenta tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per l’irrigazione del tuo giardino, tra cui un sistema di blocco, una bobina automatica, un tubo anti-torsione e una protezione dai raggi UV. Vediamo in dettaglio tutte queste caratteristiche.

Comodità e funzionalità: scopri il sistema di blocco e la bobina automatica

Il tubo da giardino Lidl è dotato di una scatola del tubo di pivot con supporto per il montaggio a parete, che permette di avere il tubo sempre a portata di mano e in ordine. La funzione di blocco mantiene il tubo facilmente espandibile alla lunghezza desiderata, rendendo l’irrigazione molto più comoda e flessibile.

Inoltre, la bobina automatica con retrazione immediata contribuisce ad aumentare la praticità del prodotto. Basta tirare il tubo per farlo uscire dalla bobina e, una volta terminato l’utilizzo, la bobina automatica si occuperà di riavvolgerlo in modo rapido e senza intoppi. In questo modo, il tuo tubo sarà sempre pronto all’uso e ben conservato.

Innovazione e resistenza: il tubo anti-torsione e la protezione dai raggi UV

Il tubo di irrigazione è realizzato con rinforzo in tessuto e presenta una caratteristica molto importante: è anti-torsione. Questo significa che, anche quando viene piegato, non si attorciglia o si piega, garantendo un flusso d’acqua costante e senza interruzioni. Inoltre, il materiale di rinforzo in plastica e fibra di vetro dona al tubo una resistenza eccezionale, sia alle basse che alle alte temperature.

Un altro aspetto fondamentale di questo tubo da giardino Lidl è la resistenza al tempo e ai raggi UV. Grazie a questa caratteristica, il tuo tubo durerà a lungo, mantenendo inalterate le sue prestazioni e la sua funzionalità nel tempo.

Accessori inclusi e prezzo: un kit completo per l’irrigazione a soli 59,99 €

Per rendere il tuo acquisto ancora più conveniente, il tubo da giardino Lidl viene fornito con una serie di accessori inclusi, tra cui:

1 spruzzatore da giardino

1 punta del tubo (½ – 12,7 mm)

1 punta del tubo con arresto dell’acqua (½ – 12,7 mm)

1 punta di rubinetto con riduzione (1 – 33 mm ¾ – 26 mm)

Tutto questo a un prezzo davvero competitivo: 59,99 €. Un ottimo investimento per chi vuole prendersi cura del proprio giardino con un prodotto di qualità e funzionale.

In conclusione, il tubo da giardino con supporto per il montaggio a parete Lidl è un prodotto estremamente completo, dotato di tutte le caratteristiche necessarie per garantire un’irrigazione efficiente e confortevole. Grazie al sistema di blocco, alla bobina automatica, al tubo anti-torsione e alla protezione dai raggi UV, questo prodotto offre un’esperienza di giardinaggio senza pari. Il tutto a un prezzo di soli 59,99 €, con accessori inclusi per rendere il tuo acquisto ancora più conveniente.

4.7/5 - (8 votes)