Scopri il trucco IKEA per riporre stivali alti: spazio ottimizzato e senza deformazioni! Non perderlo!

Con l’inizio di marzo, l’arrivo della primavera meteorologica ci porta a pensare al sole e alla fine dell’inverno. Tuttavia, l’organizzazione delle scarpe che abbiamo utilizzato nelle ultime settimane può rivelarsi un compito complicato. Le stivali alti, in particolare, richiedono molto spazio e spesso si trovano ammassati, piegati o deformati. Questo non solo influisce sull’aspetto, ma accorcia anche la loro durata. Riporli in scatole di cartone non è sempre l’ideale, poiché occupano troppo spazio e non offrono una protezione adeguata. Fortunatamente, esiste un trucco sorprendente, ispirato da IKEA, che può semplificare questa operazione.

Si tratta di un metodo ingegnoso e facile da replicare, ideato dall’esperta di decorazione e fai-da-te Araceli (@withbrushandpaper). Questo sistema di stoccaggio impiega un prodotto IKEA per mantenere le stivali in ottime condizioni, massimizzando lo spazio. Il protagonista di questo trucco è la scatola di stoccaggio SKUBB, un accessorio versatile che, con pochi aggiustamenti, diventa l’alleato perfetto per organizzare gli stivali senza piegarli o deformarli. Scopri passo dopo passo come attuare questa soluzione e dimentica i problemi di spazio con questo fantastico trucco di IKEA.

Come riporre gli stivali alti con il trucco di IKEA

Per applicare il trucco di IKEA suggerito da @withbrushandpaper, ti basta avere a disposizione alcuni materiali facili da reperire e seguire pochi passaggi. In meno di dieci minuti, potrai realizzare un organizzatore di stivali pratico e ordinato, usando i seguenti elementi:

1 scatola di stoccaggio SKUBB di IKEA (taglia grande, 90 cm di lunghezza).

6 ancoraggi per cavi.

Il rinforzo plastico presente nella parte posteriore della scatola.

12 tubi da piscina.

Facoltativo: silicone o colla forte per fissare meglio gli ancoraggi.

Dischetti di cotone e alcune gocce di olio essenziale per profumare l’interno.

Procedura per creare il tuo organizzatore di stivali IKEA

Inizia estraendo i rinforzi interni dalla scatola SKUBB e cortando tre pezzi della stessa lunghezza del lato corto della scatola. Questi serviranno come separatori.

Fissa i sei ancoraggi per cavi sui lati corti della scatola, tre su ciascun lato. Assicurati che siano allineati, poiché serviranno a sostenere i separatori.

Inserisci i rinforzi plastici tra gli ancoraggi per creare compartimenti all’interno della scatola. In questo modo, otterrai quattro sezioni individuali dove posizionare ogni paio di stivali.

Per evitare che gli stivali si deformino, inserisci un tubo da piscina dentro ciascuno stivale. Questo manterrà la forma eretta e impedirà che si pieghino nel tempo.

Una volta sistemati i tubi, colloca gli stivali all’interno dei compartimenti. Per ottimizzare lo spazio, disponi ogni paio in modo alternato: uno con la suola a contatto con il pavimento e l’altro con la parte alta rivolta nella stessa direzione.

Per evitare cattivi odori, metti i dischetti di cotone con alcune gocce di olio essenziale all’interno di un sacchetto di stoffa e posizionalo nella scatola.

Infine, chiudi la scatola con la zip e riponila in un angolo del guardaroba o sotto il letto. Per una migliore identificazione, etichetta la scatola con i nomi degli stivali contenuti.

I vantaggi di questo metodo di stoccaggio

Risparmio di spazio: grazie a una sola scatola con compartimenti, è possibile riporre più paia di stivali senza occupare troppo spazio.

grazie a una sola scatola con compartimenti, è possibile riporre più paia di stivali senza occupare troppo spazio. Protezione garantita: la scatola SKUBB protegge dai peli, dall’umidità e dai graffi che possono danneggiare le scarpe.

la scatola SKUBB protegge dai peli, dall’umidità e dai graffi che possono danneggiare le scarpe. Evita deformazioni: i tubi da piscina mantengono la forma originale degli stivali per tutta la stagione.

i tubi da piscina mantengono la forma originale degli stivali per tutta la stagione. Facile accesso e organizzazione: il sistema di compartimenti consente di vedere rapidamente quali stivali sono presenti nella scatola.

La scatola SKUBB di IKEA, protagonista di questo trucco

Se stai cercando una soluzione pratica per organizzare le tue scarpe, la scatola SKUBB di IKEA è l’opzione ideale. Si tratta di una borsa di stoccaggio in tessuto bianco, realizzata per il 90% in poliestere riciclato. Il design mantiene l’interno libero da polvere e umidità, facilitando l’organizzazione del guardaroba.

Con dimensioni di 90 x 53 x 19 cm, è perfetta per essere collocata sotto il letto o nella parte inferiore dell’armadio. Inoltre, la zip frontale consente un accesso comodo e veloce. Tutto questo a un prezzo di 9,99 euro, rendendola una soluzione economica ed efficace.

Organizzare gli stivali alti può essere una sfida, ma grazie a questo trucco ispirato a IKEA, è possibile mantenerli in perfette condizioni senza sacrificare spazio. La combinazione della scatola SKUBB con separatori e tubi da piscina crea un sistema di stoccaggio pratico, economico ed efficiente. Inoltre, grazie agli oli essenziali, ogni volta che prendi i tuoi stivali, saranno freschi e pronti per la stagione. Una soluzione semplice, intelligente e con risultati garantiti.