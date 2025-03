Scopri il set outdoor di Lidl: sembra uscito da una rivista! Il design e i prezzi stanno facendo sensazione

Non tutti hanno la fortuna di possedere un terrazzo da sogno, ma è possibile arredare il proprio spazio esterno con mobili che sembrano usciti direttamente da una rivista di design. Lidl ha colpito nel segno con questa proposta disponibile sul suo negozio online, a soli 229,99 euro: un set di tavolo e poltrone da esterno che sta facendo il giro del web grazie al suo design moderno, alla sua praticità, al confort che offre e, soprattutto, al suo prezzo imbattibile.

Molte altre marche propongono mobili simili, ma i prezzi sono spesso doppi o tripli rispetto a questo set di Lidl. Non si tratta solo di un design accattivante, ma di un insieme che è realizzato con materiali resistenti, molto funzionale e ideale per spazi piccoli senza sacrificare lo stile. Non è necessario avere un grande giardino per apprezzarlo; è perfetto anche per balconi o terrazze cittadine. Questo set da esterno unisce perfettamente design e praticità, grazie al suo aspetto in finta rattan, ai cuscini in toni neutri e al tavolo con superficie in vetro. Oltre all’aspetto visivo, i clienti che lo hanno già acquistato sono sorpresi da quanto sia comodo e da quanto sia facile da montare e mantenere.

Il set di Lidl che sta conquistando tutti

Il set di Lidl è composto da un tavolo rettangolare di 112 x 62 x 75 cm con una lastra di vetro temperato di alta qualità e due poltrone con cuscini sul sedile e sullo schienale. A prima vista, sembra qualcosa che vedresti in una rivista di design, ma la sorpresa arriva quando scopri che il prezzo è di soli 229,99 euro e che è disponibile esclusivamente nel negozio online di Lidl.

La struttura riproduce la finitura del rattan con una trama di plastica e acciaio, ed è stata progettata per resistere sia all’uso continuato che alle intemperie. È resistente agli strappi, all’aperto e molto facile da pulire. Ti basta un panno umido per tenerlo impeccabile dopo ogni pasto all’aperto.

I cuscini sono dotati di fodere rimovibili, il che facilita enormemente la loro manutenzione. Importante da sottolineare è che le poltrone supportano fino a 110 kg ciascuna, mentre il tavolo può supportare un peso massimo di 50 kg. Perfetto per una cena, un caffè o anche come base per oggetti decorativi se desideri utilizzarlo come angolo relax.

Un design che si adatta a qualsiasi spazio (e si piega)

Uno dei punti forti di questo set da esterno di Lidl è il suo design compatto. Con le sue linee rette e la struttura leggera, si adatta perfettamente a spazi ridotti. Se hai un balcone stretto o una terrazza piccola, non devi rinunciare a stile e comfort: il set si adatta perfettamente e, quando non ne hai bisogno, puoi piegarlo per risparmiare spazio.

Le due poltrone possono essere posizionate una di fronte all’altra o in parallelo e, grazie ai loro piedini con protezioni, non graffiano il pavimento, una caratteristica particolarmente utile se hai un pavimento delicato. Il tavolo, invece, ha una base robusta e stabile che non traballa nemmeno se lo usi come supporto per lavorare con il laptop all’aperto.

E sì, anche se viene consegnato smontato, l’assemblaggio è molto facile e veloce, come molti utenti confermano nelle recensioni del prodotto.

Le opinioni degli utenti

Leggendo le recensioni del prodotto sul sito di Lidl, salta subito all’occhio l’elevato numero di commenti positivi. Molti utenti concordano sul fatto che il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. Altri lodano la comodità, la facilità di montaggio e la versatilità del set che si adatta perfettamente a qualsiasi angolo della casa.

«Il set di sedute è rettangolare, pratico e di buona qualità. Ideale per 2 persone su una terrazza. È fantastico non dover rimuovere i cuscini ogni notte e poterli lasciare sulle sedie. La lastra di vetro protegge dalla pioggia. Ottimo rapporto qualità-prezzo!».

«Molto buon rapporto qualità-prezzo, molto pratico, risparmia spazio e moderno.»

«Eccellente per il prezzo. È stato anche facile da montare. Lo consigliamo.»

Queste recensioni, tra le altre, confermano ciò che molti stanno già pensando: questo set da terrazzo di Lidl è un investimento intelligente per coloro che vogliono rinnovare il loro spazio esterno senza dover spendere una fortuna.

Un elemento chiave della serie Livarno Home

Questo set fa parte della serie di mobili intrecciati di Livarno Home, la linea di decorazione e casa di Lidl, che da anni sta guadagnando popolarità grazie al suo design curato e alla sua accessibilità. Se già possiedi altri mobili della stessa gamma, questo set si inserisce perfettamente e completa qualsiasi ambiente esterno con armonia e stile.

E la cosa migliore è che per meno di 230 euro ti porti a casa due sedie con cuscini comodi e un tavolo con una finitura elegante e resistente, il tutto pensato per resistere all’usura del tempo, sia per i materiali utilizzati che per il design.