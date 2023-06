Scopri il segreto per un giardino perfetto: PARKSIDE PERFORMANCE® Tagliasiepi a batteria 40V a soli 69,99 €, solo nel tuo Lidl di fiducia!

Scopri il segreto per un giardino perfetto: PARKSIDE PERFORMANCE® Tagliasiepi a batteria...

Scoprite il potente motore a pennello innovativo della nostra tagliasiepi, con autonomia fino al 30% superiore rispetto ai motori tradizionali. Godetevi una manutenzione semplificata, lama tagliata laser di alta precisione, 3 velocità regolabili e un’interruttore di sicurezza per un lavoro impeccabile. L’attrezzatura ergonomica e la sospensione a parete rendono l’uso e la conservazione agevoli. Prezzo imbattibile di 69,99€, batteria e caricabatterie esclusi. Perfetto per il Team Parkside X 20V.

Il marchio Lidl è sempre attento alle esigenze dei suoi clienti e presenta un prodotto all’avanguardia nel settore del giardinaggio: un potente tosaerba a batteria con caratteristiche innovative e un prezzo imbattibile. Scopriamo insieme tutte le peculiarità di questo strumento indispensabile per mantenere il tuo giardino in perfette condizioni.

Potenza e autonomia: il motore a pennello rivoluzionario

Il motore a pennello innovativo è uno dei principali punti di forza di questo prodotto. Grazie a questa tecnologia, si ottiene fino al 30% in più di autonomia rispetto ai motori tradizionali, garantendo prestazioni elevate e risultati di taglio ottimali. Inoltre, la sua manutenzione è quasi inesistente, poiché il motore è senza scopa.

La lama tagliata laser con binario di guida in alluminio e arresto protettivo offre una velocità regolabile su 3 livelli, permettendo di adattarsi alle diverse esigenze di taglio con scarso sforzo. L’interruttore di sicurezza con entrambe le mani e il rapido arresto della lama garantiscono un utilizzo sicuro del dispositivo.

Design ergonomico e funzionalità avanzate

Il design ergonomico si coniuga perfettamente con le funzionalità avanzate di questo prodotto. Le maniglie ergonomiche con attrezzatura softgrip non slip consentono di lavorare senza affaticamento e con un’ottima presa. Inoltre, il collezionista di rifiuti facilita la raccolta dei materiali di scarto durante il lavoro.

Un’altra caratteristica fondamentale è la sospensione a parete integrata, che permette di conservare il dispositivo in modo pratico e salvaspazio.

Compatibilità e accessori: un investimento conveniente

Il prezzo di questo straordinario prodotto è di soli 69,99 €. La sua compatibilità con tutte le batterie della serie Team Parkside X 20 V lo rende un’ottima soluzione per le tue esigenze di giardinaggio. Batteria e caricabatterie non sono inclusi, ma il dispositivo può essere utilizzato con le batterie consigliate: 2 20 V Batterie (4 AH).

Accessorio incluso: guaina protettiva

Peso: circa 3 kg

In conclusione, il tosaerba a batteria Lidl offre un motore a pennello innovativo con maggiore autonomia, un design ergonomico e funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo imbattibile di 69,99 €. Grazie alla sua compatibilità con le batterie della serie Team Parkside X 20 V, rappresenta un investimento conveniente e versatile per le tue esigenze di giardinaggio. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

