Scopri il segreto per finestre senza insetti: LIVARNO home Schermo magnetico da Lidl, solo 12,99 €!

Scopri il segreto per finestre senza insetti: LIVARNO home Schermo magnetico da...

Scopri la protezione naturale contro gli insetti con questa zanzariera di alta qualità! Realizzata in nanofil antracite resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, garantisce trasparenza e leggerezza. Facile da fissare con nastro magnetico, è ideale per finestre con otturatore a rulli. Personalizzabile e con accessori inclusi, tutto a soli 12,99€. Non aspettare, proteggiti con stile!

Proteggersi dagli insetti in casa è diventata una priorità per molti di noi, soprattutto durante la stagione calda. Lidl presenta una soluzione innovativa e di alta qualità: la zanzariera nanofil in antracite, con un prezzo imbattibile di 12.99 €.

Innovazione e qualità: la protezione naturale contro gli insetti

La zanzariera nanofil di Lidl offre una protezione naturale contro gli insetti quando la finestra è aperta, garantendo al contempo trasparenza ottimale grazie al suo colore antracite. Ideale per le finestre con otturatore a rulli, questa zanzariera è progettata con un spazio di 10 mm tra i profili, permettendo un’ottima aderenza.

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, questa zanzariera è permeabile alla luce e all’aria, garantendo comfort e sicurezza in ogni momento. Inoltre, è possibile personalizzare la lunghezza dei profili e delle tele, rendendola adatta a qualsiasi finestra.

Montaggio semplice e accessori inclusi

Il montaggio di questa zanzariera è estremamente semplice grazie al nastro magnetico adesivo incluso nel prezzo di 12,99€. Con questo sistema, non è necessario praticare fori nella parete o nella finestra, garantendo una perfetta aderenza senza danneggiare le superfici.

Gli accessori di montaggio, come il profilo magnetico e la banda magnetica adesiva, sono inclusi nella confezione, rendendo ancora più semplice l’installazione.

Design elegante e funzionale in due colori

La zanzariera nanofil di Lidl è disponibile in due colori, bianco e antracite, per adattarsi perfettamente allo stile della tua casa. Realizzata con materiali di alta qualità come plastica, nanofil e magnete, questa zanzariera non solo protegge dagli insetti, ma aggiunge anche un tocco di eleganza alle tue finestre.

In conclusione, la zanzariera nanofil di Lidl è la soluzione ideale per proteggere la tua casa dagli insetti senza rinunciare all’estetica. Con un prezzo di soli 12.99 €, materiali di alta qualità e un design elegante, questa zanzariera è un’ottima scelta per chi cerca protezione e stile. Approfitta dell’offerta e acquista la tua zanzariera nanofil Lidl oggi stesso!

