Scopri il Segreto dei Professionisti: Niente Isotoniche o Acqua per la Maratona di Madrid – Ecco Come Decathlon Può Trasformarti!

Preparati per la Maratona di Madrid: i segreti degli atleti

La Maratona di Madrid si avvicina e tanti appassionati di corsa cercano strategie per migliorare le loro performance. Una maratona di 42 km richiede una preparazione attenta e, tra i segreti degli atleti professionisti, ci sono i gels energetici, fondamentali per affrontare sforzi così intensi. In particolare, Decathlon offre uno dei gels più apprezzati: il ENERGY GEL.

Un aiuto prezioso durante l’allenamento

Decathlon presenta il suo gel come un valido alleato per recuperare energia durante sforzi fisici inferiori alle 3 ore. “Hai bisogno di una spinta per raggiungere la tua migliore forma fisica? Questi gel ti aiuteranno a resistere e superare i tuoi limiti”, afferma l’azienda. Disponibile a soli 4,59 euro per unità, il gel è disponibile in diversi gusti: frutti di bosco, mela e caramello salato.

Quando e come assumerlo

Questo gel è ideale per allenamenti intensi e competizioni di varia lunghezza. Si consiglia di assumerlo ogni 45-60 minuti durante l’attività fisica per contrastare la perdita di energia. In gara, è meglio consumarlo prima di un punto di ristoro per ottimizzarne l’assimilazione. Durante l’allenamento, è importante portare acqua, soprattutto se non ci sono punti di rifornimento.

Gels energetici: un must per gli sportivi

I gels energetici sono diventati indispensabili per chi partecipa a maratone, gare di ciclismo e sport di resistenza. Questi piccoli pacchetti contengono una combinazione di carboidrati, elettroliti e, in alcuni casi, caffeina, progettati per fornire energia rapida durante sforzi prolungati. Il loro formato gel facilita la digestione e l’assorbimento, evitando fastidi gastrointestinali durante le competizioni.

Strategie nutrizionali per gli atleti

Nelle maratone e nelle competizioni di resistenza, i gels giocano un ruolo cruciale nella strategia nutrizionale. Man mano che le riserve di glicogeno si esauriscono, l’assunzione di gels aiuta a mantenere l’energia, ritardando la fatica e migliorando le prestazioni. È consigliato consumarli ogni 30-45 minuti e accompagnarli con acqua per favorire l’assorbimento.

Gustosi e pratici, i gels sono facilmente digeribili.

Disponibili in diverse varianti, per soddisfare ogni palato.

Un consumo strategico è essenziale per evitare problemi digestivi.

La crescente popolarità dei gels energetici ha portato a una vasta gamma di prodotti sul mercato, inclusi quelli con ingredienti naturali e varianti senza caffeina. Nonostante le controindicazioni, rimangono uno strumento fondamentale per gli sportivi, aiutandoli a mantenere performance elevate e a raggiungere i propri obiettivi in eventi ad alta intensità fisica.