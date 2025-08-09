Scopri il segreto da interior designer IKEA: 7 trucchi per camere sempre ordinate!

Ti è mai capitato di entrare nella tua camera da letto e, sebbene tutto sembri relativamente in ordine, percepire una sensazione di disordine? Forse ci sono troppe cose in vista o oggetti che occupano spazio, e così l’atmosfera perde quella tranquillità che ci si aspetta all’ingresso del proprio rifugio. L’ordine non riguarda solo l’estetica; è fondamentale per migliorare la nostra vita e il nostro riposo, soprattutto nella camera da letto. Ecco perché vogliamo condividere con te i trucchi degli interior designer di IKEA per mantenere l’ordine nelle stanze.

In paesi come la Svezia e la Danimarca, il concetto di casa ordinata va oltre la praticità; è parte integrante della loro filosofia di vita. Non si tratta di nascondere tutto, ma di fare scelte consapevoli. IKEA è cresciuta in questo contesto e ha tradotto tali principi in idee pratiche e facilmente applicabili in ogni abitazione. Non si tratta solo di mobili, ma di piccole strategie suggerite dai loro esperti per rendere la camera da letto funzionale senza necessità di ristrutturazioni importanti.

Trucchi IKEA per un ordine impeccabile nelle camere

IKEA non si limita a vendere mobili desiderati. Il loro team di esperti offre consigli preziosi e, in questo caso, la chiave per mantenere l’ordine è mostrare solo gli oggetti essenziali.

Inizia con un’accurata organizzazione, riponendo tutto ciò che è superfluo. Per esempio, la biancheria deve essere sempre ben conservata.

Cortine decorative e funzionali

Un altro trucco? Usa le cortine. Posizionando scatole o ceste dietro di esse, in mensole aperte o moduli bassi, puoi nascondere gli oggetti in modo ordinato. Quando tiri le cortine, tutto sarà classificato e riposto. Questo suggerimento è ottimo per stanze piccole, dove i mobili aperti possono dominare lo spazio, permettendo di guadagnare funzionalità mantenendo l’estetica.

Sfrutta lo spazio sotto il letto

IKEA è consapevole del potenziale dei letti contenitori, offrendo letti con cassetti integrati o soluzioni modulari che si estraggono facilmente. Cosa riporre? Abbigliamento stagionale, zaini, coperte, materiale da yoga o scarpe. L’idea è liberare spazio visibile senza sacrificare l’accesso a ciò che serve. Questa strategia è preziosa in camere da letto piccole o condivise, dove ogni metro quadrato conta.

Mensole sì, ma con criterio

Molti evitano di mettere mensole in camera per paura di appesantire lo spazio. Tuttavia, secondo IKEA, non è necessario evitarle, ma utilizzarle con saggezza. I libri possono essere raggruppati per colore, tema o dimensione, creando un’estetica gradevole e armoniosa. Intercalali con oggetti decorativi che offrano ritmo visivo e equilibrio. Le mensole devono diventare un’estensione dello stile personale, non un deposito disordinato.

Mobili multifunzionali

Un trucco infallibile è scegliere arredi che non solo abbelliscano, ma che servano anche per riporre. Un banco alla fine del letto è perfetto per riporre coperte. Comodini con cassetti, testiere che sfruttano lo spazio o cassettiere alte occupano poco spazio. Maggiore è la funzionalità di un mobile, più semplice sarà mantenere l’ordine senza riempire la camera di oggetti non necessari.

Soluzioni di stoccaggio aperte e chiuse

Non tutto deve essere nascosto. A volte, anche ciò che è visibile può essere ordinato, a patto che sia presentato bene. IKEA suggerisce di combinare mobili con porte e cassetti a quelli che mostrano il contenuto: mensole, ripiani o scatole trasparenti. Questo equilibrio consente di avere a disposizione ciò che serve senza creare confusione. Ideale per chi ha molti accessori, libri o oggetti personali.

Infine, ricorda che l’ordine influisce anche sullo stato d’animo. Una camera ordinata trasmette serenità, favorendo un riposo profondo. Gli interior designer di IKEA consigliano di ridurre al minimo gli oggetti esposti su superfici come comodini e mensole. Invece di riempirli con ricordi e decorazioni, seleziona solo pochi elementi che abbiano realmente valore o significato.