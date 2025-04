Scopri il prodotto Primark che tutti stanno comprando in massa: ecco perché non puoi perdertelo!

Primark ha in serbo una novità che ha già suscitato grande interesse tra i suoi clienti. La catena, nota per i suoi prezzi accessibili, ha annunciato che il suo prodotto più amato sarà presto ritirato dagli scaffali. Questa notizia ha spinto molti a correre nei negozi per accaparrarselo prima che sia troppo tardi, tanto che alcuni clienti si sono portati a casa decine di pezzi. Presta attenzione: Primark si appresta a eliminare il suo prodotto di punta e la clientela sta facendo la corsa per acquistarlo.

Il ritiro del best seller di Primark

Chi frequenta i negozi Primark sa bene che tra i prodotti di bellezza più venduti ci sono i dischi struccanti. Tuttavia, sembra che questa opzione stia per scomparire, sia nella versione piccola che in quella grande.

La motivazione di questa scelta è legata all’impegno di Primark verso una cosmetica più sostenibile ed ecologica. Questo ha lasciato molti clienti increduli all’idea di non poter più contare su un prodotto che era un must-have nel loro carrello ogni volta che visitavano il negozio.

La notizia ha preso piede dopo che una dipendente di Primark nel Regno Unito ha condiviso un video su TikTok, avvertendo i clienti del prossimo ritiro dei dischi struccanti monouso, come riportato da numerosi media.

Dischi struccanti riutilizzabili in arrivo

Ed è proprio così! Primark ha lanciato una nuova gamma di dischi struccanti riutilizzabili che possono essere lavati e riutilizzati più volte. Questi nuovi dischetti, realizzati in cotone biologico, sono disponibili in confezioni da 10 a soli 2,50 euro.

Tuttavia, non tutti i clienti sono disposti a rinunciare ai dischi struccanti monouso, che risultano estremamente pratici ed economici. Un pacco da 120 dischi ha un costo di solo 0,75 euro e sono disponibili in due dimensioni. Inoltre, alcuni utenti sostengono che i dischi riutilizzabili non siano altrettanto efficaci nell’eliminare il trucco resistente all’acqua.

Nonostante questo, Primark sembra determinata a portare avanti la sua iniziativa, chiarendo che l’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e offrire alternative più rispettose dell’ambiente. L’azienda afferma che i dischi riutilizzabili sono altrettanto delicati ed efficaci quanto i monouso, richiedendo solo un lavaggio settimanale con acqua fredda e sapone neutro.

Perché scegliere i dischi struccanti riutilizzabili?

Impatto ambientale ridotto

Risparmio economico a lungo termine

Realizzati in cotone biologico

Facili da lavare e riutilizzare

Quali sono le tue opinioni su questa nuova iniziativa di Primark? Sei pronto a provare i dischi riutilizzabili o preferisci i tradizionali dischi monouso? La scelta è tua!