Scopri il nuovo Supporto per ombrelloni da Lidl: eleganza e stabilità in granito a soli 42,99€!

Benvenuti alla Casa di Livarno: scoprite il piede di parasole rettangolare in granito da 25 kg. Con un design voluminoso e robusto, è ideale per parasoli fino a 2,5 m² o Ø 180 cm. Compatibile con alberi ombrello di varie misure, offre praticità e resistenza alle intemperie, garantendo un’esperienza all’aperto senza preoccupazioni. Prezzo: 42,99 €.

Il piede di parasole Casa di Livarno è un prodotto di alta qualità, perfetto per sostenere il tuo ombrellone e proteggere il tuo spazio esterno con stile ed efficienza. In questo articolo, scopriremo le caratteristiche distintive, i materiali e le dimensioni, e il prezzo di questa fantastica soluzione per il tuo balcone o giardino.

Caratteristiche distintive del piede di parasole Casa di Livarno: design e versatilità

Il piede di parasole Casa di Livarno è caratterizzato da un design moderno e voluminoso, con una base in granito solido di 25 kg che garantisce stabilità e resistenza alle intemperie. Il tubo di supporto in acciaio inossidabile è dotato di un foglio protettivo interno della maniglia Parasol, per una maggiore durabilità e facilità d’uso.

Questo piede di parasole è adatto per parasoli fino a 200 x 125 cm (2,5 m²) o Ø 180 cm, permettendoti di scegliere l’ombrellone più adatto alle tue esigenze. Inoltre, è fornito di una striscia in velcro per un facile fissaggio alla balaustra del balcone e di cuscinetti protettivi per non danneggiare il terreno.

Materiali e dimensioni: granito e acciaio inossidabile per un sostegno solido ed elegante

Il piede di parasole Casa di Livarno è realizzato con materiali di qualità, come il granito e l’acciaio inossidabile, che ne garantiscono la resistenza e la durabilità nel tempo. Le dimensioni sono di circa l 45 x h 10 x d 22,5 cm per il piede e H 29,5 cm per il tubo di supporto. Il peso complessivo è di circa 25 kg, il che lo rende molto stabile e adatto per sostenere ombrelloni di diverse dimensioni.

Alcune caratteristiche aggiuntive includono:

Adatto agli alberi ombrello con Ø 2,5 / 3.2 / 3.8 cm

Viti di fissaggio facili da usare

Maniglie pratiche per una facile movimentazione

Prezzo e contenuto del pacco: un ottimo investimento per proteggere il tuo ombrellone a soli 42,99 €

Il piede di parasole Casa di Livarno è disponibile a un prezzo molto conveniente di soli 42,99 €. Il pacco include 1x piede parasole e le istruzioni internazionali internazionali per una corretta installazione e utilizzo. Considerando la qualità dei materiali e le caratteristiche offerte, questo prodotto rappresenta un ottimo investimento per proteggere il tuo ombrellone e rendere il tuo spazio esterno ancora più confortevole e piacevole.

In sintesi, il piede di parasole Casa di Livarno si distingue per il suo design moderno e voluminoso, la sua versatilità nell’adattarsi a diverse dimensioni di ombrelloni e la qualità dei materiali utilizzati, quali granito e acciaio inossidabile. Il prezzo di soli 42,99 € lo rende un’opzione accessibile per garantire la protezione e la stabilità del tuo ombrellone. Non perdere l’occasione di rendere il tuo spazio esterno ancora più accogliente e funzionale.

