Scopri il nuovo sedia IKEA: un mix di nostalgia e design, non perderlo!

Nel mondo dell’arredamento, ci sono mobili che vanno oltre la semplice funzionalità, risvegliando ricordi e emozioni. IKEA, consapevole di questo, ha deciso di riportare in auge uno dei suoi pezzi più iconici: la poltrona girevole DYVLINGE. Caratterizzata da un vivace colore arancione e un design rétro, questa poltrona è un tuffo diretto negli anni ’60, arricchita da miglioramenti moderni. Il suo ritorno nella collezione Nytillverkad promette di conquistare non solo i nostalgici, ma anche le nuove generazioni in cerca di comfort e stile per la propria casa.

Il classico di Ikea che conquista i negozi

La collezione Nytillverkad rappresenta l’impegno di IKEA nel recuperare i suoi arredi più celebri, adattandoli ai tempi moderni senza perdere la loro essenza. La DYVLINGE è uno dei modelli più rappresentativi, mantenendo il design vintage che ha affascinato negli anni ’60, ma con una base girevole a cinque razze invece di quattro, migliorando notevolmente la stabilità e riducendo il rischio di ribaltamento. Inoltre, il tessuto è stato selezionato con cura per garantire una lunga durata, anche nei contesti più vivaci.

La struttura è realizzata con una base in acciaio cromato, che conferisce robustezza e un tocco contemporaneo. Il rivestimento, in un tessuto di velluto che richiama lo stile mid-century, è composto da polipropilene 100% e ha superato test di abrasione fino a 50.000 cicli, dimostrando la sua resistenza all’uso quotidiano.

Comfort avvolgente e rilassante

Un grande punto di forza di questa poltrona risiede nel suo comfort. Il riempimento unisce il 70% di poliuretano espanso e il 30% di fibre di poliestere, offrendo una sensazione di morbidezza senza compromettere il supporto necessario per una postura rilassata. Con un altezza seduta di 43 cm e una profondità di 47 cm, consente di adottare una posizione ergonomica ideale per il relax dopo una lunga giornata.

La possibilità di rotazione offre una libertà di movimento perfetta, rendendo la DYVLINGE adatta per salotti, studi o angoli lettura. La base a forma di stella assicura un movimento fluido e stabile, rendendola ideale sia per lavorare che per rilassarsi.

Come mantenere la tua poltrona DYVLINGE in ottime condizioni

Per conservare al meglio questa poltrona, IKEA consiglia una pulizia regolare con l’aspirapolvere per rimuovere la polvere dal caratteristico tessuto di velluto. In caso di macchie, basta utilizzare un panno umido senza prodotti abrasivi. È importante ricordare che la fodera non deve essere lavata in lavatrice né sottoposta a pulizia a secco e che è meglio evitare candeggina e ferri da stiro. Con questi semplici accorgimenti, la DYVLINGE rimarrà in perfette condizioni per anni, mantenendo il suo colore vivace e il comfort intatto.

Dimensioni e dettagli tecnici

Questa poltrona, oltre al suo design nostalgico, è stata progettata per offrire un’esperienza comoda e sicura. Ecco le sue dimensioni principali:

Altezza totale: 68 cm

Larghezza seduta: 63 cm

Altezza della seduta: 43 cm

Profondità totale: 75 cm

Profondità della seduta: 47 cm

Inoltre, la struttura è stata testata per sostenere un peso massimo di 110 kg, rispettando tutti gli standard di durabilità e stabilità richiesti dal mercato attuale.

Un tocco vintage che si adatta a qualsiasi ambiente

La poltrona DYVLINGE non è solo un elemento funzionale e confortevole, ma rappresenta anche un elemento decorativo capace di trasformare qualsiasi spazio. Il suo intenso colore arancione si sposa perfettamente con salotti moderni, ambienti dal sapore rétro o stanze che desiderano un tocco di colore e personalità. Le varianti in verde e nero offrono opzioni più sobrie ma altrettanto affascinanti.

In questo modo, IKEA dimostra ancora una volta che il buon design è senza tempo e che i classici, quando reinterpretati con successo, non invecchiano mai. La DYVLINGE è molto più di una semplice poltrona: è un invito a viaggiare nel tempo senza lasciare il proprio salotto. E tutto questo a un prezzo di 199 euro, che mantiene viva la filosofia del marchio svedese: offrire design e qualità a tutti.