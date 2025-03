Scopri il Giro di 180° nei Primark di Madrid: 5 cambiamenti incredibili che non puoi perderti!

Con l’emergere del riciclo, sempre più persone si stanno orientando verso un modello sostenibile quando si tratta di acquistare abbigliamento. La moda vintage e di seconda mano sta guadagnando terreno, e piattaforme come Vinted ne sono un chiaro esempio. Inoltre, le aziende stanno adeguando le loro pratiche alle crescenti esigenze di sostenibilità e alla crescente consapevolezza riguardo all’impatto ambientale dell’industria tessile. In questo contesto, Primark si distingue a Madrid per una nuova iniziativa che segna un cambiamento significativo nelle sue strategie di vendita.

Negli ultimi anni, l’idea di riutilizzare piuttosto che gettare via è diventata sempre più popolare tra i consumatori. Le grandi catene di moda, come Primark, hanno risposto a questa tendenza con un piano ambizioso che non solo aiuterà i clienti, ma contribuirà anche a ridurre i rifiuti tessili. Questo cambiamento radicale nei negozi Primark di Madrid introduce misure pensate per prolungare la vita dei capi d’abbigliamento e promuovere consumi più responsabili. Tra le novità, ci saranno workshop di riparazione gratuiti e l’ampliamento del programma di raccolta di tessuti, trasformando i punti vendita in hub per la moda sostenibile. Scopriamo insieme tutte le novità e le date di avvio.

Workshop di riparazione gratuiti a Madrid

Dal 18 di questo mese, i Primark di Madrid apriranno workshop di riparazione gratuiti. Questi spazi offriranno ai clienti la possibilità di apprendere tecniche fondamentali di cucito, come riparare una cerniera o aggiungere dettagli personalizzati ai propri vestiti. Non è necessaria alcuna esperienza precedente, poiché ogni partecipante riceverà un kit di cucito e un opuscolo con istruzioni dettagliate.

Questa iniziativa, già di successo in paesi come Francia, Italia e Regno Unito, punta a incentivare un cambiamento culturale: riparare prima di scartare. Con oltre 400 workshop realizzati in altri mercati europei, è ora il turno della Spagna, con Madrid tra le prime città ad adottare questo progetto.

Altre città coinvolte nei workshop

Il impegno di Primark per la sostenibilità non si limiterà solo a Madrid. Città come Málaga, Zaragoza e Barcellona parteciperanno all’iniziativa entro la fine del mese, e nel corso dell’anno si estenderà ad altre località, tra cui La Coruña, Bilbao, Sant Cugat, Siviglia e Valencia.

Se non puoi partecipare di persona ai workshop, Primark ha pensato a un’alternativa. Infatti, la catena ha creato una serie di video tutorial online, disponibili sul proprio sito e sui social, sotto il motto “Love It For Longer”. Questi video permetteranno a chiunque di imparare a riparare e personalizzare i propri capi comodamente da casa.

Espansione del programma di raccolta di tessuti

Un’altra novità nei Primark di Madrid sarà l’ampliamento del programma di raccolta di tessuti. A partire da questa primavera, i clienti potranno portare abbigliamento, calzature, accessori e tessuti per la casa presso i punti di raccolta allestiti nei negozi. Non importa la marca o lo stato dei capi, poiché Primark collaborerà con l’organizzazione Yellow Octopus per garantire il loro corretto riutilizzo o riciclo.

Ciò che rende questa iniziativa ancora più interessante è che tutti i proventi derivanti saranno devoluti a UNICEF, sostenendo programmi di istruzione, assistenza sanitaria e accesso all’acqua potabile per bambini in situazioni di vulnerabilità.

Carlos Inacio, direttore generale di Primark Iberia, ha affermato: «In Primark, ci impegniamo a rendere la moda più sostenibile aiutando i nostri clienti a prolungare la vita dei loro capi. Attraverso iniziative come i nostri workshop di riparazione e il programma di raccolta di tessuti, ci muoviamo verso un approccio più circolare alla moda. Crediamo che piccoli cambiamenti, come imparare a riparare un capo o riciclare tessuti in modo responsabile, possano avere un grande impatto nella riduzione dei rifiuti e nella costruzione di un futuro più sostenibile.”

Un futuro sostenibile per la moda

Questa trasformazione nei Primark di Madrid fa parte di una strategia globale dell’azienda, attraverso il programma Primark Cares, attivo da diversi anni. Fino ad oggi, la società ha raggiunto l’obiettivo che il 66% dei suoi capi è realizzato con materiali riciclati o di origine sostenibile, con l’intento di arrivare al 100% entro il 2030. Inoltre, sono state fissate mete per migliorare la durata dei prodotti e sviluppare standard di design circolare.

Con queste iniziative, Primark dimostra che la moda accessibile può essere anche responsabile nei confronti del pianeta. Riparare, riutilizzare e riciclare sono i principi fondamentali di questo nuovo modello che sta prendendo piede nei suoi negozi, trasformando senz’altro il modo in cui i clienti percepiscono il loro rapporto con l’abbigliamento. Il cambiamento è in atto e Madrid sarà un testimone privilegiato del 180° che l’industria tessile sta compiendo verso un futuro più sostenibile.