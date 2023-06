Scopri il comfort estivo: Cuscino LIVARNO per poltrona da giardino Valencia a soli 14,99€, esclusiva Lidl per il tuo relax!

Scoprite il comfort ecologico con questo cuscino da esterno, realizzato con il 52% di materiali riciclati e un’imbottitura spessa 8 cm. La copertura luminosa in tela di alta qualità e l’orlo bloccato promettono durata, mentre le cinghie regolabili assicurano un uso ottimale. Acquistatelo in diverse fantasie a soli 14,99€, prodotto eticamente e responsabilmente.

Il tuo giardino merita una sedia comoda e dal design ecologico, ecco perché oggi vi presentiamo un prodotto speciale della marca Lidl, un cuscino realizzato con materiali riciclati. Il cuscino ha una copertura di alta qualità ed è disponibile a un prezzo conveniente. Scopriamo insieme le principali caratteristiche di questo prodotto!

Materiali ecologici: cuscino con copertura riciclata

Questo cuscino per esterni è realizzato con materiali riciclati, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente. La copertura del cuscino è composta da 52% di materiali riciclati, mentre il pile è composto dal 76% di materiali riciclati. La copertura è realizzata in poliestere al 52% e cotone al 48%, mentre il nucleo è in poliuretano al 100% e il tessuto non intrecciato è in poliestere al 100%.

Comfort e design: colori vivaci e spessore di 8 cm

Il cuscino presenta una copertura luminosa di tela di alta qualità, con un orlo bloccato per una maggiore resistenza. Sono disponibili diverse varianti di colore tra cui: foglie stampate/antracite, piastrelle stampate/rosso/grigio, stampa a strisce/antracite o piastrelle stampate/verde/grigio. Il cuscino ha uno spessore di 8 cm, garantendo il massimo comfort durante l’utilizzo. Le dimensioni del prodotto sono circa L 120 x W 50 x H 8 cm.

Facile manutenzione: cinghie regolabili e prezzo conveniente

Il cuscino è dotato di una cinghia posteriore regolabile e di cinghie da annodare, che ne facilitano la manutenzione e l’installazione. Il prodotto è stato realizzato in condizioni di lavoro sicure e socialmente responsabili. Il suo prezzo è davvero conveniente: solo 14.99 €!

In conclusione, questo cuscino per esterni Lidl è un’ottima scelta per chi cerca un prodotto comodo, ecologico e dal design accattivante. Realizzato con materiali riciclati e disponibile in diversi colori vivaci, offre un ottimo comfort grazie allo spessore di 8 cm e alle cinghie regolabili. Il tutto a un prezzo davvero conveniente di soli 14.99 €! Non perdere l’occasione di rendere più accogliente il tuo giardino con questo fantastico cuscino Lidl!

