Scopri i Mobili IKEA che Possono Valere Miliardi: Ecco Cosa Vendono nei Mercatini dell’Usato!

Traslocare per la prima volta e riempire un appartamento con mobili IKEA è un rito che accompagna molte generazioni. Chi non ricorda la prima libreria Kallax o il comodino Hemnes come simboli di indipendenza? Questi mobili pratici risolvono numerosi problemi senza richiedere investimenti elevati. Da anni, IKEA è sinonimo di funzionalità e convenienza, offrendo soluzioni d’arredo che, facilmente sostituibili, possono anche essere lasciate indietro alla prossima trasloco. Tuttavia, va sottolineato che il colosso svedese ha saputo anche proporre design unici, rendendo alcune sue creazioni, in particolare quelle vintage, oggetti del desiderio per molti collezionisti.

Esplorando i cataloghi storici di IKEA, ci si rende conto del suo vasto patrimonio. I suoi arredi, facilmente assemblabili con la famosa chiave Allen, portano con sé oltre ottant’anni di storia, e oggi molte di queste creazioni sono molto ricercate in aste e gallerie specializzate. Così, ciò che era iniziato come arredamento accessibile si è trasformato, in alcuni casi, in vere e proprie gemme del design moderno.

Grazie all’ascesa del mercato vintage, si può notare come un semplice divano o un fruttiera di IKEA possano raggiungere prezzi inimmaginabili solo pochi anni fa. Mobili che prima erano considerati comuni oggi possono essere considerati investimenti. IKEA ha saputo innovare e collaborare con disegnatori destinati a diventare famosi, lanciando modelli che possiedono sia valore estetico che storico.

Il divano Cavelli

Progettato tra il 1958 e il 1959 da Bengt Ruda, il divano Cavelli è una delle opere più ricercate di IKEA. La sua forma curva ed elegante lo colloca tra i capolavori del design scandinavo del XX secolo. Trovarne uno in buone condizioni è una vera rarità; infatti, quando compare in un’asta, può superare i 16.000 euro. Un valore sorprendente, considerando che IKEA è tradizionalmente conosciuta per i suoi mobili economici.

Il divano Natura

La prima designer di IKEA, Karin Mobring, ha lasciato un’eredità di oltre cento modelli. Tra questi, il divano Natura si distingue come uno dei più iconici. Minimalista e comodo, con una struttura in pelle, è un classico senza tempo. In ambito collezionistico, un esemplare ben conservato può raggiungere circa 1.000 euro, dimostrando che IKEA non produceva solo mobili funzionali, ma anche opere d’arte con carattere.

Il divano Amiral

Ancora una volta, Karin Mobring è dietro il divano Amiral. Con la sua struttura metallica cromata e il sedile in pelle, ricorda il design degli anni ’60, spesso venduto in gallerie a prezzi elevati. Oggi, sebbene fosse originariamente pensato come un’opzione accessibile, può arrivare a costare fino a 2.500 dollari nel mercato dell’usato. Un perfetto esempio di come IKEA abbia saputo adattarsi alle tendenze globali.

Il divano Impala

Nel 1972, Gillis Lundgren, uno dei primi dipendenti di IKEA e creatore della celebre libreria BILLY, ha lanciato il divano Impala. Con la sua forma ampia e il rivestimento trapuntato, incarna il design degli anni ’70. Oltre alla nostalgia, rimane un mobile comodo e di grande presenza, molto ambito nell’arredamento contemporaneo. Nel mercato vintage, il suo prezzo può superare i 10.000 euro, collocandolo tra le creazioni più preziose della marca.

Altri mobili vintage di IKEA da non perdere

Sebbene questi quattro siano i più noti, non sono gli unici a suscitare l’interesse di collezionisti e appassionati di design. La sedia girevole Swivel, con il suo vivace blu degli anni ’80 e ’90, è un oggetto molto ricercato per il suo appeal postmoderno. La poltrona a dondolo in vimini degli anni ’90, leggera e confortevole, è tornata in auge grazie alla tendenza per i materiali naturali. La sedia Vilbert, creata da Verner Panton nel 1993, è un esempio di design audace che oggi supera facilmente i 1.000 euro. Sorprendentemente, anche accessori più piccoli, come il fruttiero Wire degli anni ’90, sono diventati oggetti da collezione molto ambiti.