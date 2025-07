Scopri i 6 gelati proteici di Lidl che stanno spopolando quest’estate: non vorrai più farne a meno!

Torna l’estate con i gelati proteici e deliziosi di Lidl, uno dei marchi di riferimento per chi vuole prendersi cura di sé, pagando di meno. E’ il momento di sfruttare al massimo ognuno di questi dolci che potrebbero finire per essere quelli che contraddistingueranno queste giornate. È arrivato il momento di puntare chiaramente su una serie di novità che potrebbero essere fondamentali e che forse fino a questo momento non sapevamo che avremmo potuto avere davanti a noi. Sono giorni in cui vediamo un po’ più in là con questo tipo di alimenti.

Scopriremo il meglio di un tipo di gelato che ha sulla sua etichetta e nel suo modo di gustarlo un surplus di buone sensazioni. Possiamo scoprire il meglio di questi gelati che hanno tutto e di più per diventare un pilastro della nostra dieta. In particolare, in questi giorni in cui tutto potrebbe finire per essere possibile. Sarà il momento di mettere sul tavolo determinati elementi che saranno quelli che contraddistingueranno i giorni che abbiamo davanti a noi. Un cambiamento di tendenza che, senza dubbio, potremmo iniziare a vedere arrivare a tutta velocità. Quest’estate non dimenticare di provare il gioiello nascosto di Lidl, questi gelati sono un’autentica meraviglia.

Stanno spopolando quest’estate

Quest’estate torniamo a cercare nella sezione dei gelati, una delle migliori opzioni per gli amanti del dolce. Scopriremo il meglio di un tipo di snack che potrebbe finire per essere quello che contraddistinguerà i prossimi giorni nel miglior modo possibile.

Con l’aiuto di un tipo di gelato che può darci le migliori sensazioni possibili, senza perdere di vista che quello che vogliamo è prendersi cura di noi stessi un po’ di più. Un modo per ottenere quello di cui abbiamo bisogno, un dolce che conclude un pasto speciale e che ha quel dettaglio che abbiamo incorporato nella nostra dieta.

Le proteine sono diventate le nostre migliori alleate se quello che vogliamo è rimanere in forma. Ossa e muscoli dipendono da loro, così che abbiamo finito per creare questa dieta speciale che ci aiuterà a essere al top della forma.

Grazie a questo tipo di gelato che non tutti offrono potremo gustare il meglio di una ricetta che è sul mercato da decenni. Lidl commercializza i suoi gelati della marca italiana Gelatelli che ha un legame con un’azienda catalana. Dietro Lidl c’è un’azienda catalana che si presenta come: «Il Grupo Farga è un’azienda familiare ben conosciuta, i cui inizi risalgono al 1957 con l’apertura della prima pasticceria a Barcellona. L’azienda, attualmente guidata dalla seconda generazione, si basa sulla perfezione. Profondamente radicata nella sua città, Barcellona, trasmette i suoi stessi valori, tradizione e innovazione. Una combinazione perfetta per evolvere verso il successo. Ora gestisce 3 grandi marchi: FARGA, FARGGI e FARGGI CAFÉ. È una azienda in piena espansione, con una grande capacità di crescita».

Ecco i 6 gelati proteici di Lidl

Gli esperti di Underrated ci fanno un’analisi approfondita nel loro blog delle principali proprietà dei gelati proteici di Lidl, un buon prodotto di base che non può mancare dalla nostra lista della spesa, soprattutto dopo aver conosciuto la sua origine. Questa lista è una delle basi di questa stagione.

Energia: 124 kcal/100g

Grassi: 3,7 g (2,7 g saturi)

Zuccheri: 9,3 g

Proteine: 7,2 g

Fibre: 2,8 g