Scopri cosa hanno trovato nell’hamburger di Lidl: i risultati dell’analisi lasciano senza parole!

Lidl ha aggiunto al suo catalogo di carni un hamburger biologico chiamato Origen Pirineos, guadagnando la reputazione di uno dei prodotti più apprezzati dai suoi clienti abituali. La carne è stata sottoposta ad un’analisi dettagliata da parte di un esperto in nutrizione e dietetica, che ha condiviso le sue conclusioni in un video che ha rapidamente conquistato il web. Sulle richiesta dei suoi follower, lo specialista ha valutato sia la qualità che il sapore del prodotto. Secondo il suo studio, l’hamburger è composto per il 98,2% da carne di manzo, oltre a sale e antiossidanti. Scopriamo il suo verdetto finale qui di seguito.

Lo specialista ha trovato gli antiossidanti in un prodotto pubblicizzato come biologico un po’ deludenti. Ha scoperto che l’hamburger di Lidl, venduto in coppia, è quasi 99% di carne di manzo, condito solo con sale e pepe, senza alcun additivo. Questa alternativa è stata chiaramente la sua preferita. La ritiene molto più raccomandabile rispetto alle altre opzioni disponibili nei supermercati, facendola emergere come una delle migliori scelte.

L’hamburger di Lidl e tutto ciò che ‘nasconde’

Miodrag Borges, dietista specializzato, ha valutato attentamente l’hamburger biologico Origen Pirineos di Lidl, una delle opzioni più popolari del supermercato. In un video condiviso su TikTok, Borges rivela di aver deciso di analizzare questo prodotto dopo aver ricevuto molti messaggi dai suoi follower.

Secondo Borges, l’hamburger Origen Pirineos di Lidl contiene un 98,2% di carne di manzo, sale e due antiossidanti. Quest’ultimo punto non lo ha convinto del tutto. Al contrario, sottolinea che un’altra opzione disponibile da Lidl, venduta in coppia e contenente il 99% di carne di manzo, insieme a sale e pepe, non include additivi extra.

Lo specialista ritiene che la seconda opzione sia molto più raccomandabile in termini di composizione. Inoltre, Borges ha acquistato entrambi gli hamburger per valutarne il sapore e ritiene che, tra le opzioni simili disponibili nei supermercati, queste di Lidl siano tra le migliori.

Oltre agli hamburger, Borges ha anche esaminato la carne macinata Origen Pirineos di Lidl, composta per il 99,97% da carne di manzo biologica e una minima percentuale di pepe biologico (0,03%). Sottolinea che, con un prezzo inferiore a 13 euro al chilo, questa opzione è molto interessante per i consumatori.

Tuttavia, nonostante la qualità dei prodotti Lidl, Borges sottolinea che preferisce personalmente scegliere la carne in una macelleria dove può chiedere di macinarla al momento. Ciò nonostante, riconosce che tra le opzioni disponibili nei supermercati, i prodotti Origen Pirineos di Lidl sono tra i migliori che si possono trovare.

Sia gli hamburger che la carne macinata possono essere trovati nei negozi della catena tedesca.

Come scegliere la migliore carne per hamburger

La carne è una fonte fondamentale di nutrienti essenziali per il corpo umano. Contiene una grande quantità di acqua, che varia tra il 65% e l’80%, a seconda del tipo e della parte dell’animale. Inoltre, è composta principalmente da proteine, che costituiscono tra il 16% e il 22% del suo contenuto, fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento dei muscoli, degli organi e di altri tessuti del corpo.

Tuttavia, il contenuto di grassi nella carne può variare significativamente. Mentre tagli magri come il filetto possono avere solo l’1% di grassi, pezzi come la pancetta possono raggiungere fino al 48% di grassi, influenzando il suo sapore e la sua consistenza, così come il suo valore nutrizionale.

Nonostante i suoi benefici nutrizionali, si consiglia di consumare carne con moderazione e alternare con altre fonti di proteine come pesce, uova e legumi. Si considera che una porzione adeguata di carne sia di circa 100 grammi, il che aiuta a mantenere un equilibrio nella dieta e a evitare eccessi che potrebbero essere dannosi per la salute.