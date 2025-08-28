Scopri come un imprenditore spagnolo ha rivoluzionato IKEA: un segreto che pochi conoscono!

Parlare di IKEA come del “gigante svedese” è comune, ma ora un spagnolo sta per scrivere una pagina di storia nella compagnia. Questo è un evento senza precedenti. Eppure, pochi ne sono a conoscenza. Non si tratta di un nuovo assunto esterno, ma di Juvencio Maeztu, un originario di Cadice che da quasi 25 anni lavora in IKEA. È stato recentemente nominato CEO e presidente di Ingka Group, il gruppo che gestisce il 90% dei negozi IKEA nel mondo, a partire dal prossimo 5 novembre.

Con questo incarico, Maeztu diventa il primo non svedese a dirigere questa parte cruciale della struttura IKEA. Un cambiamento significativo, non solo per il suo valore simbolico, ma anche perché arriva in un periodo di sfide per il commercio internazionale. Scopriamo di più su questo traguardo storico per IKEA.

Un traguardo storico per un spagnolo in IKEA

Juvencio Maeztu è entrato in IKEA nel 2001, inizialmente come direttore per la Italia e successivamente ricoprendo ruoli in Portogallo, Regno Unito e India. È stato Direttore Generale di IKEA India per oltre sei anni, e ora la sua carriera lo porta a questo importante ruolo.

Con una formazione in Economia e un MBA presso l’IESE Business School, il suo compito in India non era affatto semplice: un mercato vasto e complesso, con sfide logistiche e sociali diverse rispetto all’Europa. Tuttavia, è riuscito a radicare IKEA con successo. Dopo quell’esperienza, è passato alla sede centrale del gruppo come direttore finanziario globale e CEO ad interim di Ingka Group, con sede nei Paesi Bassi.

Negli ultimi anni, ha collaborato direttamente con Jesper Brodin, l’attuale CEO che lascerà la carica a novembre. Maeztu è membro del consiglio di amministrazione di Ingka Holding BV, che comprende tre aree principali: IKEA Retail (negozi), Ingka Centres (centri commerciali) e Ingka Investments (investimenti strategici). Ora, il caditano è pronto per guidare l’intero gruppo e, di conseguenza, scrivere una nuova pagina della storia di IKEA.

Un cambio simbolico di grande importanza

La nomina di un spagnolo alla guida della principale attività di IKEA porta con sé un significato profondo. Rappresenta un’apertura e una nuova era in cui il potere non è più esclusivamente nordico, ma riconosce il valore globale delle competenze accumulate nel tempo. Questo invia un messaggio chiaro: non conta solo l’origine, ma anche il percorso.

Il presidente del consiglio di supervisione di Ingka Holding ha evidenziato: “Juvencio Maeztu ha una vasta esperienza in IKEA e nel settore retail”, e il suo stile di leadership è in linea con le sfide future dell’azienda. La situazione attuale è complessa, con l’inflazione, i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e pressioni per mantenere i prezzi bassi senza compromettere la redditività. Sarà proprio in questo contesto che Maeztu dovrà dimostrare le sue capacità.

Impegno verso l’essenza di IKEA

Nel suo primo discorso dopo l’annuncio, Maeztu ha sottolineato l’importanza della continuità, del compromesso e di un futuro condiviso. Ha espresso gratitudine per la fiducia e ha affermato di essere orgoglioso di “proseguire sul cammino tracciato da Jesper e da coloro che lo hanno preceduto”.

Ha anche enfatizzato che il suo obiettivo è “amplificare l’essenza di IKEA”, ponendo particolare attenzione all’accessibilità. Secondo le sue parole, offrire prezzi competitivi non è solo una strategia commerciale, ma una responsabilità sociale fondamentale per l’azienda.

Il nuovo volto del gigante svedese

A partire da novembre, sarà la sua firma a guidare le decisioni cruciali di Ingka Group, il principale distributore di IKEA, presente in 31 mercati e responsabile di circa il 90% delle vendite globali del marchio. Sotto la sua direzione, il gruppo continuerà a gestire le vendite attraverso franchising con IKEA Systems e a supervisionare le tre aree principali: Retail, Centres e Investments.

Attualmente, Jesper Brodin rimarrà legato all’azienda fino a febbraio 2026, momento in cui assumerà il ruolo di consulente senior per la Fondazione IKEA. Da quel punto in avanti, l’attenzione sarà rivolta a come Maeztu affronterà questo nuovo capitolo. Questo evento non rappresenta semplicemente un cambio di leadership, ma è un segno di cambiamento e un grande traguardo per uno spagnolo all’interno di una delle più grandi aziende del mondo.