"Scopri come IKEA può trasformare il tuo bagno in un’oasi spaziosa con 5 semplici trucchi a basso costo!"

Transformare un bagno piccolo in un ambiente più spazioso non richiede sempre una ristrutturazione costosa; a volte basta un cambio di prospettiva. I specchi ben posizionati possono fare la differenza, sia in termini di luce che di ampiezza. Quest’estate, i modelli di IKEA si rivelano particolarmente efficaci per rendere il tuo bagno non solo più piacevole, ma anche visivamente più ampio.

Nel catalogo di IKEA, due specchi spiccano per la loro semplicità e funzionalità: il DVÄRGSYREN, con un caldo telaio in rovere e un pratico ripiano integrato, e il LÄRBRO, un modello minimalista che, con meno di 10 euro, offre un valore straordinario. Entrambi sono progettati per i bagni, ma possono adattarsi facilmente anche ad altri spazi della casa. Risultato? Maggiore illuminazione e una sensazione immediata di apertura, oltre a un tocco decorativo che arricchisce l’ambiente.

Rendi il tuo bagno più grande con IKEA

Il modello DVÄRGSYREN, disponibile a 39,99 €, è molto più di un semplice specchio. La sua struttura in multistrato di legno, rivestita in rovere, conferisce un aspetto naturale e accogliente. Il design intelligente prevede un telaio che si allunga creando un piccolo ripiano, perfetto per trucchi o chiavi se collocato all’ingresso.

Un altro vantaggio di questo specchio è la versatilità: può essere appeso sia in verticale che in orizzontale, adattandosi perfettamente allo spazio disponibile. Autorizzato per l’uso in ambienti umidi, è dotato anche di un rivestimento di sicurezza sul vetro, per evitare incidenti in caso di rottura. Un dettaglio fondamentale che garantisce sicurezza.

Con dimensioni di 40 cm di larghezza, 50 cm di altezza e 8 cm di profondità, è l’ideale per bagni ridotti, dove ogni centimetro conta. Riflettendo la luce naturale o artificiale, contribuisce a far sembrare l’ambiente molto più ampio, senza dover installare mobili pesanti o spendere cifre elevate.

LÄRBRO, il minimalismo che amplia gli spazi

Se cerchi un’opzione ancora più economica, il LÄRBRO è perfetto. Con soli 9,99 €, ottieni uno specchio di 48×60 cm, dal design semplice e pulito, ideale per ogni ambiente, incluso il bagno. Sebbene non abbia un telaio, la sua finitura lucida e la forma rettangolare lo rendono discreto ed elegante.

Può essere installato in verticale o orizzontale, permettendo di adattarlo a diverse configurazioni del bagno. È perfetto sopra il lavandino, ma si sposa bene anche su una parete laterale o sopra un comò in altre stanze. Come il DVÄRGSYREN, anche il LÄRBRO presenta una pellicola protettiva per evitare schegge in caso di rottura.

Anche se si tratta di un modello basilare, la sua capacità di riflettere la luce e generare profondità è sorprendente. Questo può fare la differenza tra un bagno angusto e uno luminoso e bilanciato.

Piccole modifiche, grandi effetti

Per far sembrare un bagno più grande, non basta solo scegliere i colori giusti o ridurre gli oggetti in vista. La luce e i riflessi sono cruciali. Posizionare gli specchi di fronte a una finestra o sopra il lavabo favorisce il rimbalzo della luce, creando un’immediata sensazione di apertura. Possono anche moltiplicare visivamente elementi decorativi come piante, lampade o pareti con piastrelle particolari.

Entrambi i modelli, infatti, possono essere orientati in verticale o orizzontale, adattandosi a diverse altezze e necessità, utile per famiglie con persone di varie età o bagni condivisi.