Scopri come disinstallare facilmente un’app sul tuo smartphone

Nell’odierna società digitale, i nostri smartphone sono pieni di applicazioni. Alcune di queste applicazioni possono non essere più utilizzate o potrebbero rallentare le prestazioni del nostro dispositivo. In quest’articolo, scopriremo come disinstallare facilmente un’applicazione dal tuo smartphone, sia che tu possieda un dispositivo Android o un iPhone.

Capire perché disinstallare una applicazione

Motivi per disinstallare le applicazioni

La liberazione dello spazio di archiviazione è uno dei principali motivi per cui potresti voler disinstallare un’applicazione. Le applicazioni, soprattutto i giochi, possono occupare molto spazio sul tuo dispositivo. La rimozione delle applicazioni inutilizzate può aiutarti a ottimizzare l’uso dello spazio sul tuo telefono.

L’aumento delle prestazioni del tuo smartphone è un altro motivo valido per eliminare le app inutilizzate. Avere meno applicazioni in esecuzione in background può rendere il tuo smartphone più veloce e reattivo.

Semplificazione dell’interfaccia

Rimuovere le applicazioni che non usi più può semplificare l’interfaccia del tuo telefono, rendendo la navigazione più piacevole e veloce.

Passiamo ora alla preparazione del tuo smartphone per la disinstallazione.

Preparare il vostro smartphone per la disinstallazione

Eseguire il backup dei dati importanti

Prima di disinstallare qualsiasi applicazione, è importante fare il backup dei dati che potrebbero essere importanti per te. Ricorda che la disinstallazione di un’app rimuove tutti i dati associati a essa dal tuo dispositivo.

Verificare l’account del negozio di applicazioni

Ricorda che puoi sempre reinstallare le app disinstallate senza dover pagare nuovamente, purché fossero state inizialmente scaricate dallo store delle applicazioni.

Ciò è particolarmente utile se decidi di disinstallare un’app per liberare temporaneamente dello spazio o se cambi idea dopo averla rimossa.

Dopo aver preparato il tuo smartphone, passiamo alle istruzioni su come disinstallare un’app.

Passaggi per eliminare una applicazione su Android

Via Google Play Store

Passaggi – Aprire l’applicazione Google Play Store. – Toccare l’icona del profilo in alto a destra. – Selezionare Gestisci le applicazioni e i dispositivi e poi Gestisci. – Scegliere l’applicazione da disinstallare e toccare Disinstalla.

Dal menu delle impostazioni

Azioni – Accedere al menu Impostazioni dello smartphone. – Toccare Applicazioni e notifiche e poi Mostra tutte le applicazioni. – Selezionare l’applicazione da disinstallare e toccare Disinstalla. – Confermare la scelta toccando Ok.

Dalla schermata iniziale

Localizzare l’icona dell’applicazione sulla schermata o nel cassetto delle applicazioni.

Mantenere premuta l’icona fino a quando non appare un menu.

Selezionare l’opzione Disinstalla o trascinare l’icona verso l’icona del cestino.

Ora esaminiamo come disinstallare un’app su iPhone.

Come disinstallare una applicazione su iPhone

Dalla schermata Home

Passaggi – Andare alla schermata Home dove si trova l’applicazione. – Tenere premuta l’icona dell’applicazione fino a quando non inizia a vibrare. – Un X apparirà sull’icona; toccare questo X. – Confermare la cancellazione scegliendo Elimina.

Attraverso le impostazioni

Accedere a Impostazioni, poi a Generale.

Toccare Archiviazione iPhone per vedere la lista delle applicazioni.

Selezionare l’applicazione da eliminare, poi toccare Elimina applicazione e confermare.

Ricordati che alcune applicazioni preinstallate potrebbero non essere eliminabili. Queste app sono generalmente essenziali per il funzionamento del sistema. Liberare spazio sul tuo dispositivo è una buona pratica da effettuare regolarmente per mantenere prestazioni ottimali.

In breve, la disinstallazione di un’app dal tuo smartphone può liberare spazio, migliorare le prestazioni e semplificare la navigazione. Che tu abbia un Android o un iPhone, il processo è semplice e veloce. E se cambi idea, puoi sempre reinstallare l’app dall’App Store o da Google Play senza alcun costo aggiuntivo.

