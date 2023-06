Sconto su Lidl: conquista i tuoi amici con questa griglia elettrica.

Siamo nel periodo dell’anno ideale per fare un barbecue con gli amici nel nostro tempo libero e così goderci al massimo l’estate in ottima compagnia e con piatti che senza dubbio saranno spettacolari, come tutto ciò che si può fare sulla griglia. Oggi ti mostriamo un barbecue elettrico di Lidl che sta vendendo come i calzini grazie a tutto ciò che offre e perché ha uno sconto che lo rende molto conveniente… affrettati che vola!.

Lidl offre nei suoi cataloghi una selezione più che interessante di articoli con cui poter sfruttare al massimo l’estate e godersela, inclusi ventilatori per combattere il caldo o zanzariere per evitare la presenza di insetti. La catena tedesca spopola nel nostro paese grazie al suo rapporto qualità-prezzo e alla convenienza dei suoi prodotti.

Il barbecue elettrico di Lidl che cambierà la tua estate

Si tratta del Barbecue elettrico 2400 W, una meraviglia di barbecue con cui puoi preparare tutti i tipi di cibo in totale sicurezza e comodità, molto completo per rendere il suo utilizzo pratico e semplice dall’inizio alla fine. Attualmente ha uno sconto del 20% che porta il prezzo finale a soli 39,99€, un affare che non puoi lasciarti scappare.

Questo fantastico barbecue elettrico di Lidl ha una rivestimento antiaderente di alta qualità, che lo rende resistente e durevole, qualcosa che senza dubbio è molto necessario in questo tipo di apparecchi. Con una potenza di 2400 W, è un barbecue da tavolo che ha un supporto 2 in 1 sia per interni che per esterni. Queste sono altre delle sue caratteristiche più interessanti:

Struttura resistente con un montaggio stabile per la zona di cottura.

con un montaggio stabile per la zona di cottura. Termometro regolabile per un controllo continuo della temperatura e luci di controllo.

per un controllo continuo della temperatura e luci di controllo. Protezione contro il surriscaldamento.

Sia la piastra che il vassoio raccogli grasso sono smontabili per una pulizia facile.

Realizzato in acciaio resistente con protezione integrata dal vento .

. 3 vassoi.

Vassoi laterali rimovibili.

Lunghezza del cavo 180 cm.

Misure del barbecue 8 cm di larghezza, 51 cm di profondità e 31 cm di lunghezza.

Peso 3,11 kg.

Guscio: Plastica e Fibra di Vetro.

Telaio: Acciaio e plastica.

Piastre di griglia: Alluminio pressofuso.

Vassoio di raccolta grasso: Plastica.

Elemento riscaldante: Acciaio inossidabile.

Aree di stoccaggio: Plastica.

Parabrezza: Acciaio.

Come ultimo dettaglio, sia la piastra che i vassoi laterali e il vassoio raccogli grasso sono adatti per lavare in lavastoviglie, quindi non dovrai strofinare i residui di grasso o sporco lasciati dagli alimenti.

