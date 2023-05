Sconto incredibile su Zara Home: il set di lenzuola che cambierà la tua camera da letto

Zara Home: la migliore offerta di primavera per la tua camera da letto

Con l’arrivo della primavera, è tempo di aggiornare la biancheria da letto scegliendo tessuti freschi e leggeri. Ma non dimenticate di dotarvi di un set completo di lenzuola e di aggiungere, perché no, una funda nórdica che potrete utilizzare durante il giorno e rimuovere o spostare di notte, se avete troppo caldo. E per una scelta davvero adatta a questa stagione, non lasciatevi sfuggire l’ultima offerta di Zara Home, che offre sconti imperdibili per il tuo dormitorio.

Scopri la nuova Funda Nordica in cotone di Zara Home

Zara Home è il luogo ideale dove trovare i migliori prodotti per la decorazione della casa. Ma offre anche una selezione incredibile di set di lenzuola, perfetti per vestire il vostro letto con eleganza e stile e per dormire comodamente. Tra questi, spicca il modello di Funda Nordica in cotone percale con 180 fili, che è diventata il prodotto più acquistato grazie allo sconto esclusivo.

La scelta perfetta per il tuo letto

Questa funda nórdica è la soluzione ideale per chi cerca la massima morbidezza e comfort. Il cotone percale è un tessuto di alta qualità, che dona una sensazione incredibilmente piacevole sulla pelle. Inoltre, la funda nórdica di Zara Home ha una densità di 180 fili, il che la rende particolarmente resistente e perfetta per l’uso quotidiano. Disponibile in sette colori diversi, dal beige al nude fino ai toni pastello come il grigio, il pesca o il verde, che è il colore più venduto e quello scontato.

La funda nórdica di cotone percale di Zara Home è disponibile in varie misure, dal singolo fino al king size, adatta a qualsiasi tipo di letto. Inoltre, è facile da lavare e mantenere, lavabile in lavatrice e asciugabile a bassa temperatura. In sintesi, se lo acquisti nelle misure più piccole, 90 cm o 105 cm, costa solo 15,99 euro, mentre la misura 135 cm costa 22,95 euro e quella da 200 cm costa solo 39,99 euro.

Non perdete l’occasione di rinnovare la vostra camera da letto con la migliore offerta di primavera di Zara Home.

