Sconti su Skechers: 6 prodotti a meno di 15 euro !

Skechers è uno dei marchi di calzature sportive più conosciuti al mondo, originale come non mai grazie ai suoi design con luci, un vero successo al momento, ma l’azienda americana vende molto più di scarpe, è possibile trovare anche abbigliamento, tra gli altri. Oggi ti mostriamo 6 articoli Skechers in saldo che adorerai comprare e dai quali trarrai molto vantaggio, oltre a approfittare del fatto che sono a un prezzo stracciato, un motivo che spinge sempre all’acquisto… affrettati che stanno volando!

6 magliette Skechers a prezzo stracciato

GO WALK Apparel GO DRI Essential Tank Top grigio

Questa canotta ti offre stile e comfort, un capo realizzato in un tessuto morbido che assorbe l’umidità e si asciuga rapidamente. Ha dettagli come il collo rotondo, l’orlo scalato, la silhouette a spalle scoperte, le aperture laterali e il logo del marchio sul davanti a forma di diamante. Grazie allo sconto ha un prezzo finale di soli 10,99 €.

GO WALK Apparel GO DRI Essential Tank Top rosa

In questo caso si tratta della stessa canotta del punto precedente ma di colore rosa, una tonalità che offre molteplici possibilità di combinazione e che ti darà uno stile incredibile in ogni momento. Il prezzo scontato è di 10,99 €.

Skechers Apparel – Heritage Wash Tee Shirt grigia

Ideale per la spiaggia, questa maglietta è realizzata in morbido tessuto di cotone tinto con pigmenti, un capo a maniche corte con collo rotondo e logo del marchio sulla parte anteriore. Il prezzo originale era di 30 € ma grazie a uno sconto incredibile si riduce a 12,99 €.

Diamond Ballet Tee Shirt

Tra le tante magliette Skechers spicca anche questa con uno stile brillante e sportivo, con dettagli come le maniche corte, il collo da ballerina, la lamina olografica metalizzata, la vestibilità aderente e realizzata al 52% in cotone e al 48% in poliestere. Ha un prezzo di 12,99 €.

