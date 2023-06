Sconti imperdibili: le lenzuola estive di Zara Home spopolano!

Le lenzuola sono uno dei tessuti essenziali in ogni casa, un elemento base per vestire il letto e non dormire direttamente sul materasso, oltre ad aggiungere un tocco di stile decorativo al letto. Oggi ti mostriamo le lenzuola di Zara Home che stanno spopolando nelle vendite grazie alla loro perfetta adattabilità alle stagioni più calde… e ora sono in sconto!

Zara Home ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di lenzuola che rinnova durante tutto l’anno per offrirle sempre nei tessuti più adatti alla stagione, creando l’ambiente migliore: più caldo in inverno e più fresco in estate. Il negozio galiziano è uno dei negozi di arredamento per la casa più importanti del nostro paese, e anche a livello internazionale, poiché ne dispone in un gran numero di paesi.

La sabbia di Zara Home in promozione

Parliamo della sabbia con motivo floreale, ideale per la stagione primavera-estate, realizzata in percalle di cotone a 200 fili, con un bellissimo design floreale su tutta la superficie. È disponibile in diverse misure, ognuna con il proprio prezzo e grandi sconti, come vediamo di seguito:

Letto 90 cm (160 x 280 cm) – 19,99€

Letto 135/140 cm (210 x 280 cm) – 27,99€

Letto 150/160 cm (240 x 280 cm) – 27,99€

Letto 180/200 cm (270 x 280 cm) – 35,99€

Letto 200 cm (290 x 280 cm) – 45,99€

In bianco con grande motivo floreale, è ideale da mostrare e da abbinare a una coperta ai piedi del letto durante l’estate. Il suo design è talmente affascinante che la adorerai in qualsiasi momento tu sia nella stanza. Rivestita al 100% di cotone, è importante seguire le raccomandazioni del produttore per la cura:

Lavare in lavatrice a una temperatura massima di 40°C, con centrifuga corta.

Non usare candeggina o sbiancanti.

Stirare a bassa temperatura, fino a un massimo di 150°C.

Non lavare a secco.

Asciugare in asciugatrice solo a bassa temperatura.

Se cerchi delle lenzuola che facciano davvero la differenza e che oltre a fornire la loro funzionalità logica aggiungano anche molto stile con un design molto primaverile, senza dubbio questa sabbia di Zara Home sarà un’ottima scelta, soprattutto con i grandi sconti su tutte le misure disponibili.

