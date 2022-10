Scomponendo la ripartizione dei Mariners contro Astros, oltre ai Giants, i Jets salgono nelle classifiche di potenza

Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

Getty Images



YORDAN ALVAREZ E L’HOUSTON ASTROS

Ci sono momenti in ogni post-stagione che vengono ricordati per molto, molto tempo. Se la Houston Astros finiranno per vincere le World Series, guarderanno indietro con affetto alla prima partita della loro corsa post-stagionale.

Yordan Alvarez ha lanciato un fuoricampo di tre run con due out nella parte inferiore del nono inning per coronare una commovente rimonta per 8-7 conquistare il Marinai in Gara 1. Il fuoricampo ha avuto molto significato storico:

Primo fuoricampo in assoluto dopo la stagione quando seguito da pi√Ļ corse

Secondo fuoricampo in assoluto dopo la stagione di una squadra fino all’eliminazione finale, unendosi Kirk Gibson l’iconica esplosione delle World Series del 1988

l’iconica esplosione delle World Series del 1988 Quarto fuoricampo post-stagione in assoluto quando era in svantaggio e il primo da allora Joe Carter √® il vincitore delle World Series del 1993

√® il vincitore delle World Series del 1993 Prima volta nella storia post-stagionale di Astros hanno vinto dopo essere stati in svantaggio di pi√Ļ punti per otto inning (era stato 0-48)

Il fatto che Alvarez abbia anche avuto la possibilità di farcela la dice lunga sulla profondità degli Astros.

Serratura AL Cy Young Justin Verlander ha rinunciato a sei punti in soli quattro inning, ma quattro soccorsi combinati per consentire solo una corsa su cinque inning. Jos√© Altuve √® andato 0 su 4 nel punto di vantaggio, ma Yuli Gurriel ha avuto tre successi, incluso un fuoricampo, e Alex BregmanL’homer dell’ottavo inning ha dimezzato lo svantaggio da 7-3 a 7-5. Jeremy PenaIl singolo del nono inning della frizione ha mantenuto vivo il rally e, soprattutto, si √® inseguito pi√Ļ vicino Paolo Sewald dal gioco (ne parleremo tra poco).

Questa è stata una grande vittoria per gli Astros. Invece di dover battere Luis Castillo domani per evitare lo 0-2, sono al posto di guida grazie a una rimonta da secoli.

Menzioni d’onore

E non √® un buongiorno per…

SCOTT SERVAIS, ROBBIE RAY E I MARINAI DI SEATTLE

I Mariners non avrebbero davvero potuto chiedere molto di pi√Ļ: un vantaggio iniziale, un top di gamma della formazione, il titolare avversario – il probabile vincitore di Cy Young, non meno – ha inseguito presto e il tuo titolare ha lanciato bene contro una formazione carica. Hanno ancora perso e ci sono due domande principali a cui rispondere. Come e perch√©?

Come Potevo Andr√©s Mu√Īoz — chi non ha rinunciato a un fuoricampo dal 10 giugno — ne ha rinunciato uno in un momento chiave nell’ottavo inning?

Potevo — chi non ha rinunciato a un fuoricampo dal 10 giugno — ne ha rinunciato uno in un momento chiave nell’ottavo inning? Come Potevo Paolo Sewald colpire il pinch-hitter principiante usato raramente David Hensley con un lancio in un conteggio di due colpi?

Potevo colpire il pinch-hitter principiante usato raramente con un lancio in un conteggio di due colpi? Perché fatto Scott Servais tirare Sewald a favore di Robbie Raychi ha rinunciato al walk-off per Alvarez solo al suo secondo tiro?

Su quell’ultimo punto, Servais ha detto che lanciare Ray (normalmente un antipasto) in quella situazione era “il piano”. Ma come scrive il nostro esperto di MLB Matt Snyder, c’erano molte pi√Ļ ragioni per non usare Ray che per usarloCompreso…

Snyder: “Rinuncia a molti fuoricampo. Ray ha finito secondo nella AL nei fuoricampo consentiti in questa stagione con 32. Anche l’anno scorso, quando ha vinto il Cy Young, era quarto con 33 ammessi. Alvarez √® uno dei migliori colpi di potenza nel baseball e esattamente una giocata ti batte: un fuoricampo”.

Seattle doveva vincere questa partita, fino a quando non lo era. Anche per un gruppo resiliente come questi marinai, il “come” e il “perch√©” li roderanno oggi nel loro giorno di riposo.

Menzioni non così onorevoli

Classifiche NFL Power: Giants, Jets tra i pi√Ļ grandi riser ūüŹą

Le aspettative per le squadre NFL della Grande Mela in questa stagione non erano particolarmente alte. Il Giganti e nuovo capo allenatore Brian Daboll sembrava essere molto pi√Ļ vicino al ricostruttore che al contendente, mentre il getti‘ sono stati respinti con Zach Wilson infortunato in preseason.

Per ora, le nostre aspettative erano lontane. The Giants (4-1) e Jets (3-2) sono entrambi sopra .500 per cinque settimane per la prima volta dal 2015e sono tra i pi√Ļ grandi scalatori della zona Ultime Power Rankings dello scrittore senior della NFL Pete Prisco.

Prisco: “8. Giganti (prec. 16) — Affrontano il corvi questa settimana in quella che dovrebbe essere una vera sfida per la loro difesa e coordinatore Wink Martindale, che era con i Ravens prima di andare ai Giants. … 14. Jets (prec. 26) — debuttante Sala della Breccia mostrato battendo il Delfini che potrebbe essere pronto a decollare e accumulare grandi numeri. Era cos√¨ impressionante. Sono un vero shock essere cos√¨ in alto”.

Nel frattempo, un’altra squadra che avrebbe dovuto ricostruire e poi ci ha sorpreso √® tornata sulla Terra. I Jaguars sono stati i pi√Ļ caduti di questa settimana, passando dal 14¬į al 26¬į. Quindi, attenzione, fan di Giants e Jets: le cose possono (e spesso lo fanno) girare rapidamente.

In cima alla classifica, le cose sembravano abbastanza simili alla scorsa settimana.

Riepilogo Champions League: il Manchester City ha tenuto a reti inviolate, il Chelsea ottiene una grande vittoria ‚öĹ

La quarta giornata del girone di UEFA Champions League è iniziata martedì con otto partite. Ecco tutti i risultati:

Maccabi Haifa 2, Juve 0

FC Copenaghen 0, Manchester City 0

Parigi Saint-Germain 1, Benfica 1

Dinamo Zagabria 1, Red Bull Salisburgo 1

Borussia Dortmund 1, Siviglia 1

AC Milan 0, Chelsea 2

Shakhtar Donetsk 1, Real Madrid 1

celtico 0, RB Lipsia 2

Ed ecco la nostra analisi di esperti.

C’erano pi√Ļ di alcuni risultati che dovrebbero attirare la tua attenzione, con il primo probabilmente il pi√Ļ sorprendente. La sconfitta per 2-0 della Juventus contro il Maccabi Haifa creer√† ancora pi√Ļ preoccupazione per i giganti italiani e il presidente del club Andrea Agnelli non ha trattenuto le critiche ai giocatori.

Altrove…

Ecco i giochi di oggi, tutti in streaming su Paramount+.

Kylian Mbappe vuole lasciare il PSG. Dove potrebbe atterrare? ūüė≥

Getty Images



Vi avevo promesso di pi√Ļ sul PSG, ed eccolo qui: Superstar Kylian Mbapp√© vuole lasciare il club — la seconda volta che ha fatto questa dichiarazione negli ultimi sei mesi.

Di conseguenza, Mbappé ha fatto il pareggio per 1-1 del PSG contro il Benfica Рin cui ha segnato Рtutto su se stessoscrive il giornalista di calcio Jonathan Johnson.

Johnson: “Quello che persister√† per un po’, per√≤, √® la sensazione che Mbappe si stia evolvendo in un personaggio potenzialmente ingestibile dopo questo ultimo episodio. La sua indubbia genialit√† lo rende indispensabile per il PSG, ma la sua persona gli rende molto difficile relazionarsi, perch√© tifosi e compagni di squadra allo stesso modo. Mbappe potrebbe finire per riuscire nella sua battaglia per occupare la stessa posizione che gioca con la Francia, ma la domanda √® quale sar√† il costo effettivo di questa squadra parigina”.

Quindi, dove potrebbe finire Mbappe se se ne andasse davvero? Il nostro guru del calcio Chuck Booth ha diverse potenziali destinazioni.

Cosa stiamo guardando mercoled√¨ ūüďļ

‚öĹ UEFA Champions League12:45 e 15 su Paramount+

‚öĺ Phillies a Braves16:35 su FOX

ūüŹí Bruins alle capitali19 su TNT

ūüŹą Louisiana a Marshall19:30 su ESPN2

‚öĺ Padres ai Dodgers20:37 su FS1

ūüŹí Blackhawks ad Avalanche21:30 su TNT