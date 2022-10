Scenari della quinta giornata di Champions League: ecco chi può passare alla fase a eliminazione diretta e cosa deve fare

Con la quarta giornata in agenda, cinque squadre hanno prenotato il loro posto negli ottavi di finale di Champions League con due partite di anticipo. Alcuni di questi sono volti familiari, ma altri sono leggermente inaspettati. Bayern Monaco, Real Madrid, Club Brugge, Napolie Manchester City hanno prenotato i loro posti ma cosa devono fare le altre squadre per raggiungerle alla quinta giornata?

Prima di tutto, diamo un’occhiata ai tiebreak se una squadra finisce a pari punti. Le cose sono un po’ diverse rispetto al gioco del campionato generale. Il primo tie-break sono i punti negli scontri diretti tra le squadre in parità. Se le squadre in parità sono ancora a pari punti negli scontri diretti, allora va alla differenza reti negli scontri diretti per le squadre. Infine, il vantaggio andrebbe alla squadra che ha segnato più gol. Un esempio è quello da cui abbiamo visto Barcellona e Inter Milan. L’Inter ha battuto il Barca 1-0 in casa e poi ha pareggiato 3-3 in trasferta, regalando al club italiano quattro punti testa a testa con il Barca che ha ottenuto solo uno tramite il pareggio. Ciò significa che se finiscono a pari punti, l’Inter passa il turno.

Se più squadre sono in parità dopo aver superato tutti i precedenti tie-break, entra in gioco la differenza reti in tutte le partite del girone. Seguono i gol segnati in tutte le partite della fase a gironi, i gol segnati in trasferta in tutte le partite dei gironi, le vittorie in tutte le partite dei gironi e poi le vittorie in trasferta in tutte le partite dei gironi. Se ancora non ci riusciamo, raggiungiamo i punti disciplinari per ogni squadra e il coefficiente UEFA per club.

Quindi diamo un’occhiata a chi può uscire da ogni gruppo

Gruppo A

Napoli (12 punti) : Qualificato per eliminazione diretta. Può vincere il gruppo con una vittoria contro Rangers e un Liverpool sconfitta o pareggio contro l’Ajax.

: Qualificato per eliminazione diretta. Può vincere il gruppo con una vittoria contro e un sconfitta o pareggio contro l’Ajax. Liverpool (nove punti) : Può qualificarsi con una vittoria o un pareggio contro l’Ajax.

: Può qualificarsi con una vittoria o un pareggio contro l’Ajax. Ajax (tre punti): Non può qualificarsi subito dopo la prossima partita contro il Liverpool. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria o un pareggio contro il Liverpool.

Non può qualificarsi subito dopo la prossima partita contro il Liverpool. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria o un pareggio contro il Liverpool. Rangers (zero punti): Fuori corsa per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Impossibile qualificarsi per un posto in Europa League alla quinta giornata.

Gruppo B

Club Brugge (10 punti): Qualificato per eliminazione diretta. Può vincere il girone con una vittoria o un pareggio contro Porto .

Qualificato per eliminazione diretta. Può vincere il girone con una vittoria o un pareggio contro . Porto (sei punti): può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria contro il Club Brugge e un Atletico Madrid sconfitta o pareggio contro Leverkusen. Può conquistare almeno un posto in Europa League con un pareggio e a Bayer Leverkusen perdita.

può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria contro il Club Brugge e un sconfitta o pareggio contro Leverkusen. Può conquistare almeno un posto in Europa League con un pareggio e a perdita. Atletico Madrid (quattro punti): Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sul Bayer Leverkusen.

Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sul Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen (quattro punti): Impossibile qualificarsi per la fase a eliminazione diretta o per l’Europa League della quinta giornata.

Gruppo C

Bayern Monaco (12 punti) : Qualificato per eliminazione diretta. Può vincere il girone con una vittoria o un pareggio sul Barcellona o una sconfitta o un pareggio dell’Inter Vittoria Plzen .

: Qualificato per eliminazione diretta. Può vincere il girone con una vittoria o un pareggio sul Barcellona o una sconfitta o un pareggio dell’Inter . Inter (sette punti) : Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria sul Plzen a causa del tie-break sul Barca. Può anche qualificarsi con un pareggio se il Barcellona pareggia o perde. La qualificazione è assicurata anche con una sconfitta del Barcellona.

: Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria sul Plzen a causa del tie-break sul Barca. Può anche qualificarsi con un pareggio se il Barcellona pareggia o perde. La qualificazione è assicurata anche con una sconfitta del Barcellona. Barcellona (quattro punti): Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria, un pareggio o una sconfitta del Viktoria Plzen. Impossibile qualificarsi per la fase a eliminazione diretta della quinta giornata.

Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria, un pareggio o una sconfitta del Viktoria Plzen. Impossibile qualificarsi per la fase a eliminazione diretta della quinta giornata. Vittoria Plzen (zero punti): Fuori dalla corsa agli ottavi. Impossibile qualificarsi per l’Europa League alla quinta giornata.

Gruppo D

Tottenham (sette punti): Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria CP sportivo . Può anche qualificarsi almeno per l’Europa League con un pareggio e un Eintracht Francoforte sconfitta contro il Marsiglia a causa di un migliore record di testa a testa.

Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria . Può anche qualificarsi almeno per l’Europa League con un pareggio e un sconfitta contro il Marsiglia a causa di un migliore record di testa a testa. Marsiglia (sei punti): Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria sul Francoforte e una sconfitta contro lo Sporting CP a causa del record di testa a testa. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sul Francoforte.

Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria sul Francoforte e una sconfitta contro lo Sporting CP a causa del record di testa a testa. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sul Francoforte. Sporting CP (sei punti): Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sugli Spurs e una sconfitta contro il Francoforte.

Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sugli Spurs e una sconfitta contro il Francoforte. Eintracht Francoforte (quattro punti): Impossibile qualificarsi per la fase a eliminazione diretta o per l’Europa League della quinta giornata.

Gruppo E

Chelsea (sette punti): Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria su RB Salisburgo . Può qualificarsi per l’Europa League con almeno un pareggio e un AC Milan pareggio o perdita a Dinamo Zagabria .

Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria su RB . Può qualificarsi per l’Europa League con almeno un pareggio e un pareggio o perdita a . RB Salisburgo (sei punti): Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria o un pareggio contro il Chelsea e una vittoria o un pareggio dell’AC Milan contro la Dinamo Zagabria.

Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria o un pareggio contro il Chelsea e una vittoria o un pareggio dell’AC Milan contro la Dinamo Zagabria. Milan (quattro punti): Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria sulla Dinamo Zagabria grazie a un migliore record negli scontri diretti.

Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria sulla Dinamo Zagabria grazie a un migliore record negli scontri diretti. Dinamo Zagabria (quattro punti): Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria sul Milan per più di due gol. Se la Dinamo Zagabria batterà il Milan per 2-0, la qualificazione all’Europa League dovrà attendere la sesta giornata.

Girone F

Real Madrid (10 punti): Qualificato per gli ottavi di finale. Può vincere il girone con una vittoria o un pareggio RB Lipsia grazie a un migliore record di testa a testa contro lo Shakhtar.

Qualificato per gli ottavi di finale. Può vincere il girone con una vittoria o un pareggio grazie a un migliore record di testa a testa contro lo Shakhtar. RB Lipsia (sei punti): Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria sul Real Madrid e una sconfitta contro lo Shaktar celtico . Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una sconfitta o un pareggio del Celtic.

Può qualificarsi per eliminazione diretta con una vittoria sul Real Madrid e una sconfitta contro lo Shaktar . Può qualificarsi almeno per l’Europa League con una sconfitta o un pareggio del Celtic. Shakhtar Donetsk (cinque punti): Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Lo Shakhtar può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria o un pareggio contro il Celtic.

Non può qualificarsi per gli eliminazione diretta alla quinta giornata. Lo Shakhtar può qualificarsi almeno per l’Europa League con una vittoria o un pareggio contro il Celtic. Celtico (un punto): Eliminato dalla qualificazione agli eliminazione diretta con una sconfitta o un pareggio contro lo Shakhtar o una vittoria o un pareggio dell’RB Lipsia contro il Real Madrid. Eliminato dalla qualificazione all’Europa League con una sconfitta contro lo Shakhtar.

Gruppo G

Manchester City (10 punti): Qualificato per gli ottavi di finale. Può vincere il Gruppo G con una vittoria o un pareggio contro il Dortmund.

Qualificato per gli ottavi di finale. Può vincere il Gruppo G con una vittoria o un pareggio contro il Dortmund. Borussia Dortmund (sette punti): Può qualificarsi per gli ottavi di finale con almeno un pareggio contro il Manchester City o un pareggio in mezzo Siviglia e Copenaghen.

Può qualificarsi per gli ottavi di finale con almeno un pareggio contro il Manchester City o un pareggio in mezzo e Copenaghen. Siviglia (due punti): Eliminato dalla contesa per gli ottavi se il Dortmund raccoglie almeno un punto. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria sul Copenaghen grazie a un migliore record di scontri diretti.

Eliminato dalla contesa per gli ottavi se il Dortmund raccoglie almeno un punto. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria sul Copenaghen grazie a un migliore record di scontri diretti. Copenaghen (due punti): Eliminato dalla contesa per gli ottavi se il Dortmund raccoglie almeno un punto. Può qualificarsi per l’Europa League con una vittoria sul Siviglia grazie a un migliore record di scontri diretti.

Gruppo H