Scenari del titolo della Premier League: ciò di cui il Liverpool ha bisogno per strappare il primo posto al Manchester City nell’ultima giornata

Per Liverpool e Manchester City, ora l’equazione è chiara. La corsa al titolo di Premier League è passata all’ultima giornata con i detentori in pole position.

La squadra di Jurgen Klopp ha almeno una possibilità realistica, qualcosa che sembrava essere al di là di loro martedì quando Nathan Redmond ha lanciato in anticipo il Southampton contro un Liverpool pesantemente ruotato a cui mancavano artisti del calibro di Sadio Mane, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Senza quei nomi chiave, i Reds hanno comunque fatto abbastanza perché i gol di Takumi Minamino e Joel Matip hanno guadagnato loro una vittoria per 2-1 al St. Mary’s Stadium.

Il City ospiterà l’Aston Villa domenica mentre, allo stesso tempo, il Liverpool darà il via al Wolverhampton Wanderers. Nessuno dei due avversari avrà nulla oltre l’ultimo posto in classifica per cui giocarsi. La squadra di Pep Guardiola ha vinto gli ultimi otto incontri con i suoi prossimi avversari, un buon auspicio per i campioni in carica.

Non ci sono grandi complessità nel decidere il titolo. Una vittoria garantirebbe a Guardiola e compagnia di essere campioni per la terza volta in quattro anni. Realisticamente il Liverpool ha bisogno di vincere, anche se un punto sarebbe sufficiente se il City dovesse sprecare il vantaggio di sei di differenza reti. Tre punti per Klopp gli farebbero vincere il titolo se il City non riuscisse a battere Villa.

Non sarà l’unica questione da decidere domenica. Anche l’ultimo giorno sarà la battaglia per la retrocessione, anche se l’Everton può assicurarsi di non combattere con Leeds e Burnley se battono il Crystal Palace giovedì sera. C’è ancora uno scarto teorico tra Arsenal e Tottenham per i primi quattro, anche se quest’ultimo deve solo evitare la sconfitta in casa dell’ultima squadra del Norwich, che è già retrocessa, per garantire la qualificazione alla Champions League.

Il programma della domenica

Tutte le partite iniziano alle 11:00 ET

Arsenal-Everton,

Brentford contro Leeds

Brighton contro il West Ham

Burnley contro Newcastle

Chelsea-Watford

Crystal Palace contro Man United

Leicester City contro Southampton

Liverpool contro i lupi

Man City contro l’Aston Villa

Norwich contro Tottenham

Scenari

Il Manchester City vince il campionato con…

o

Pareggio contro Villa e Liverpool pareggio contro i lupi

o

Perdita del Liverpool contro i lupi

Il Liverpool vince il campionato con…

Vittoria contro Wolves e Man City pareggia o perde contro Aston Villa

o