Scelte dell’esperto di Champions League: Bayern Monaco-Barcellona l’headliner mentre Lewadowski torna in Germania

La seconda giornata di Champions League gioca e ci porta qualche riarrangiamento. Mentre Rangers-Napoli è stato commosso di un giorno, il che significa che avremo sette partite da masticare martedì e poi un mercoledì stracolmo con nove scontri. La settimana è iniziata con un ritorno a casa del ritorno dell’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski al Bayern Monaco che ospita il Barcellona in un imperdibile duello mortale. Questo round vedrà anche il debutto di Graham Potter come il nuovo Chelsea allenatore come ospite dei Blues Red Bull Salisburgo mentre Liverpool e la Juventus cercano di dare il via alle loro campagne UCL dopo la delusione della scorsa settimana. Puoi seguire tutte le partite su Paramount+, la tua casa per la Champions League.

Ecco i nostri pronostici per ogni partita e altro ancora:

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Il palinsesto di martedì

(Tutti gli orari USA/Est)

UEFA Champions League Oggi, alle 14, CBS Sports Network e Paramount+

CP sportivo contro Tottenham Hotspur 12:45, Paramount+

contro 12:45, Paramount+ Vittoria Plzen vs Inter, 12:45, Paramount+

Il Golazo Mostrare 15:00, CBS Sports Network e Paramount+

15:00, CBS Sports Network e Paramount+ Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, 15:00, Paramount+

Bayern Monaco-Barcellona, ​​15:00, Paramount+

FC Porto contro Club Brugge 15:00, Paramount+

contro 15:00, Paramount+ Liverpool-Ajax, 15:00, Paramount+

Olympique de Marseille-Eintracht Francoforte, 15, Paramount+

Spettacolo post-partita della UEFA Champions League, 17:00, CBS Sports Network e Paramount+

Il palinsesto di mercoledì

(Tutti gli orari USA/Est)

UEFA Champions League Oggi, alle 14, CBS Sports Network e Paramount+

Milan vs. Dinamo Zagabria 12:45, Paramount+

12:45, Paramount+ Shakhtar Donetsk contro Celtic, 12:45, Paramount+

The Golazo Show, 15:00, CBS Sports Network e Paramount+

Chelsea-Red Bull Salisburgo, 15:00, Paramount+

FC Copenaghen-Siviglia, 15:00, Paramount+

Juve vs. Benfica 15:00, Paramount+

15:00, Paramount+ Maccabi Haifa contro Paris Saint-Germain, 15:00, Paramount+

contro Paris Saint-Germain, 15:00, Paramount+ Manchester City contro il Borussia Dortmund, ore 15, Paramount+

contro il Borussia Dortmund, ore 15, Paramount+ Rangers-Napoli, ore 15, Paramount+

Real Madrid-RB Lipsia, 15:00, Paramount+

Spettacolo post-partita della UEFA Champions League, 17:00, CBS Sports Network e Paramount+

Scelte per le partite

Bayern Monaco vs Barcellona

Un match da guardare: Robert Lewandowski contro la difesa del Bayern. Con nove gol e due assist per il Barcellona in tutte le competizioni, tutti gli occhi sono puntati su Lewandowski. Ci sarà un fuoco in più da entrambe le parti poiché il Bayern non voleva che Lewandowski partisse per nuove sfide. Non sapeva che la sua strada per un titolo di Champions League potrebbe passare attraverso la sua ex squadra. — Chuck Booth

Più propensi a segnare un gol: Ousmane Dembele. La presenza di Lewandowski al Barcellona sta aiutando a riportare la squadra al loro antico splendore, ma è un giocatore che stava uscendo a Dembele che è la mia scelta per la maggior parte delle probabilità di segnare. Coinvolto in quattro gol della Liga, ha ripreso da dove aveva interrotto la scorsa stagione quando ha distribuito 13 assist. Dato che Lewandowski non è egoista con la palla tra i piedi, concentrarsi in più su di lui durante la partita consentirà a Dembele di scivolare per un gol. — Chuck Booth

Scelto il migliore in campo: Robert Lewandowski. Sapendo una o due cose sull’esibirsi all’Allianz Arena, Lewandowski tornerà in Germania con stile. Con l’intero attacco del Barcellona che cerca di dargli da mangiare durante la partita. Basteranno un gol e un assist per dargli il titolo di Man of the Match. — Chuck Booth

Pronostico partita: Bayern Monaco 1, Barcellona 3. Mentre il miglioramento dell’attacco del Barcellona ha preso i titoli dei giornali, è il miglioramento in difesa che brillerà contro un Bayern che ha lottato per segnare di recente. — Chuck Booth

Liverpool-Ajax

Un match da guardare: Luis Diaz contro la difesa dell’Ajax. In una squadra che sta lottando per trovare il proprio ritmo, il nazionale colombiano è stato il giocatore più coerente in avanti. Con una velocità incredibile, un’abilità tecnica eccezionale e le abilità per tagliare e tagliare a cubetti una difesa, questa squadra potrebbe fare più affidamento su di lui a meno che non inizino a gelificare. È un giocatore che può cambiare un gioco da solo: la candela tanto necessaria nell’attacco di Jurgen Klopp. — Ruggero Gonzalez

Più propensi a segnare un gol: Steven Bergwijn. È il capocannoniere tra le due squadre con sei gol. Sapendo che il Liverpool deve puntare ad essere in attacco, avrà la sua occasione in contropiede. La chiave – come abbiamo visto con il Napoli che ha battuto facilmente il Liverpool – è usare quelle veloci corse diagonali verso la porta e togliere rapidamente la palla dai piedi per mantenere la difesa dei Reds alle calcagna. — Ruggero Gonzalez

Scelta uomo in campo: Virgilio van Dijk. Il superstar difensore sembrava tutt’altro che un talento mondiale nella sconfitta del Napoli e, con l’azione di Premier League sospesa nel fine settimana, potrebbe avere ancora l’amaro in bocca dalla prima giornata. Avrà voglia di correggerlo, e lo farà, usando la sua stellare difesa uno contro uno per soffocare la squadra olandese. — Ruggero Gonzalez

Pronostico partita: Liverpool 2, Ajax 1. Il Liverpool riesce a rimettersi in carreggiata in una partita che sembra che debbano avere, soprattutto considerando la forma recente. Mentre Klopp ha detto che hanno bisogno di reinventarsi, non credo che sarà così, ma sarà appena sufficiente per tre punti tanto necessari e un po’ di slancio gradito — Ruggero Gonzalez

Chelsea vs Red Bull Salisburgo

Un match da guardare: Mateo Kovacic contro Nicolas Seiwald. Nonostante tutta l’attenzione su un attacco sbagliato, il motivo per cui il Chelsea, il cui attacco stava tirando in modo ribelle dalla prima partita in carica di Thomas Tuchel alla sua 100esima, è caduto da un dirupo in termini offensivi è che il loro centrocampo libero da N’Golo Kante non poteva dominare il loro più avversari. Kovacic è la loro migliore possibilità di affermare la loro volontà su a Salisburgo squadra che sarà più pericolosa se il Chelsea non riuscirà a bloccarli. — James Benge

Più probabilità di segnare un gol: Raheem Sterling. Il nazionale inglese ha dimostrato in non poco tempo perché era l’acquisto estivo più ricercato di Tuchel. Potrebbe perdere più di alcune buone occasioni, ma quello che fa come chiunque altro è in primo luogo entrare in quelle posizioni. Non importa quanto sia organizzata la difesa, lo sosterresti per trovare alcune buone posizioni nella forma attuale. — James Benge

Scelta uomo in campo: Andrea Ulmer. Potrebbe non essere il nome più inghirlandato di questa squadra, forse perché ha 36 anni e quindi non è una presenza perenne nella wishlist dei top club europei. Ma ha dimostrato nelle recenti campagne di Champions League che può bloccare il suo fianco contro le minacce più dure; se lo fa contro Rece Jamesallora si meriterà il pallone da Man of the Match. — James Benge

Pronostico partita: Chelsea 1, Red Bull Salisburgo 1. Graham Potter ha avuto più tempo sul campo di allenamento di quanto avrebbe potuto aspettarsi, ma non è ancora molto per affrontare tutto ciò che affligge il Chelsea (lesioni ai giocatori chiave, un problema serio nella difesa dei calci piazzati). Potrebbe volerci un po’ prima di vedere la migliore versione del Blues. — James Benge

Manchester City vs Dortmund

Un match da guardare: Erling Haaland contro Mats Hummels. Uno dei duelli più attesi dal sorteggio. Questa settimana vedremo Erling Haaland giocare contro il suo ex club, luogo in cui è diventato uno dei migliori attaccanti del mondo. L’attaccante norvegese ha già segnato 12 gol nelle prime otto partite giocate in azzurro, inclusa una doppietta la scorsa settimana contro il Siviglia. — Francesco Porzio

Più propensi a segnare un gol: Erling Haaland. Una scelta ovvia, certo, per aspettarsi che Haaland segni contro la sua ex squadra. Ma sembra quasi una scelta infallibile a causa della sua forma e del modo in cui il Borussia Dortmund ha giocato in difesa all’inizio della stagione, con otto gol subiti in sei partite di Bundesliga. La scorsa settimana al debutto in Champions League, il BVB ha vinto 3-0 contro il Copenaghen. — Francesco Porzio

Scelta uomo in campo: Phil Foden. Il nazionale inglese ha segnato nella gara di apertura dell’UCL contro il Siviglia la scorsa settimana per continuare il suo buon periodo di forma per iniziare la stagione. Cercalo per dare un contributo cruciale ai suoi compagni di squadra, potenzialmente un assist per il suo grande numero nove. Il suo ritmo e la sua tecnica saranno un vero pericolo per gli avversari. — Francesco Porzio

Pronostico partita: Manchester City 3, Borussia Dortmund 1. La squadra di Pep Guardiola è tra le migliori candidate a vincere la competizione, e questa volta il Borussia Dortmund non è così bravo come una volta, soprattutto dopo aver perso l’Haaland durante l’estate. — Francesco Porzio