Scelte del Real Madrid: pronostici per la finale di UEFA Champions League 2022 mentre il Liverpool si avvicina al 14° titolo UCL

Il Real Madrid è semplicemente sinonimo di Champions League. Con il loro record di 13 titoli, questa recente versione della squadra è stata anche sinonimo della parola “ritorno”. Difficilmente li considereresti mai dei coraggiosi perdenti negli anni precedenti, ma questa volta sono arrivati ​​in rimonta contro il PSG negli ottavi, il Chelsea nei quarti di finale e il Manchester City in semifinale per un posto nel finale allo Stade de France.

In quello che sarà il loro terzo incontro contro il Liverpool in una finale di Champions League, sanno che non esiste un gigante più grande di loro nel calcio mondiale. Sono stati qui più di qualsiasi altro club, l’hanno vinto più di qualsiasi altro club e non ne sono mai e poi mai fuori. Campioni della Liga per un miglio e con il miglior giocatore del mondo a Karim Benzema, i Blancos hanno sfidato le probabilità arrivando qui, facendolo con momenti straordinari.

Ora sono pronti ad accaparrarsi, ancora una volta, ciò che credono sia loro di diritto.

Come guardare e quote

Data: Sabato 28 maggio | Volta: 15:00 ET

TV: CBS | Trasmissione in diretta: Paramount+ (Provalo gratis)

Posizione: Stade de France — Saint-Denis, Francia

Studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green | Esperto di regole: Cristina Unkel

Sul posto: Peter Schmeichel, Jules Breach, Jenny Chiu e Guillem Balagué

Probabilità: Liverpool +104; Disegna +270; Madrid +245 (tramite Caesars Sportsbook)

Match da tenere d’occhio per il Real Madrid

Il veloce Vinicius Junior contro Trent Alexander-Arnold. Entrambi sono giocatori che amano andare avanti, ma Alexander-Arnold andare troppo avanti contro Los Blancos potrebbe dare a Vini Jr. lo spazio di cui ha bisogno per causare dei danni reali. Abbiamo visto cosa poteva fare contro il Manchester City. Ha la capacità tecnica di fare lo stesso con questa squadra del Liverpool. Anche se i Reds non cambieranno quello che fanno solo a causa di Vinicius, deve essere in atto un piano per offrire un po’ più di copertura, che si tratti di Fabinho seduto un po’ più in profondità o qualcosa di simile. Se l’ala brasiliana riesce a trovare tempo e spazio in contropiede, superando Alexander-Arnold, il Real sarebbe in una posizione ideale per vincere potenzialmente il suo 14esimo titolo UCL grazie alla sua capacità di connettersi con Benzema.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.



Giocatore del Real Madrid più propenso a segnare

Lo è sicuramente Karim Benzema. Prima di incontrarsi nei quarti di finale l’anno scorso, Benzema ha segnato quattro gol in tre incontri con il Liverpool. Avanti veloce di un anno, ed è probabilmente il miglior giocatore al mondo in questo momento con la capacità di segnare in ogni modo possibile. È il punto di riferimento in attacco, il principale tiratore di calci di rigore, e avendo bisogno di solo mezzo secondo per colpire, è sicuramente il più probabile e probabilmente finirà per trovare la rete in questo.

La scelta migliore in campo per il Real Madrid



Luca Modric deve essere il creatore nel mezzo, per portare rapidamente la palla fuori per avviare l’attacco, e cercherà anche di puntare a zero sui piedi e sulla testa di Benzema. Potrebbe avere 36 anni, ma ce l’ha ancora. Tutto scorre attraverso di lui, e se il Real vincerà, sarà un grande motivo.

Predizioni

Pronostico partita: I Reds vincono la loro settima corona UCL, vendicandosi della finale del 2018, questa volta con una prestazione competente in porta e Salah che segna il vincitore su calcio di rigore. Scegliere: Liverpool 2, Real Madrid 1.