Scelte del punteggio della Champions League, pronostici: Robert Lewandowski del Barcellona è pronto a vincere la siccità del gol dell’UCL

Entro la fine della quarta giornata di UEFA Champions League di mercoledì, tutte le 32 squadre rimaste avranno solo due partite prima della fase a eliminazione diretta. Con questi che servono come partite ripetute della terza giornata della scorsa settimana, abbiamo potuto vedere alcune squadre fare o distruggere le loro campagne UCL. Manchester City e Real Madrid sono già passate agli ottavi. La lista di mercoledì è evidenziata dall'Inter in cerca di vendetta contro il Barcellona al Camp Nou.

I risultati di Champions League di martedì

Maccabi Haifa 2, Juventus 0

FC Copenaghen 0, Manchester City 0

Paris Saint Germain 1, Benfica 1

Dinamo Zagabria 1, Red Bull Salisburgo 1

Borussia Dortmund 1, Siviglia 1

Milan 0, Chelsea 2

Shakhtar Donetsk 1, Real Madrid 1

Celtic 0, Lipsia 2

Le scelte della Champions League per ogni partita

Barcellona vs Inter

Un match da guardare: Lautaro Martinez contro Gerard Pique. Romelu Lukaku è ancora fermo, il che significa che i nerazzurri continueranno a utilizzare Lautaro Martinez come attaccante centrale. Proprio come l’Inter, anche il Barcellona è morso dall’infortunio con più giocatori fuori. Il duello di Martinez con Pique potrebbe fare la differenza in questa partita poiché l’esperto difensore centrale guiderà la difesa blaugrana. — Francesco Porzio

Più propensi a segnare un gol: Robert Lewandowski. Occhi puntati sull’attaccante polacco dopo la deludente sconfitta della scorsa settimana a San Siro, che ora non ha segnato per due gare consecutive di Champions League. Devi tornare al 2020 dall’ultima volta che Lewandowski è stato cancellato nelle partite consecutive della fase a gironi. Dal 2018 non ha passato tre partite di fila in UCL senza gol. Il Barcellona ha bisogno di segnare perché la squadra di Xavi ha un disperato bisogno di vincere la partita contro l’Inter. — Francesco Porzio

Scelta migliore in campo: Pedri. Nonostante il risultato finale, è stato uno dei migliori giocatori della partita di San Siro. L’Inter non conta su Marcelo Brozovic, ancora infortunato. La sua assenza crea più spazio per Pedri. — Francesco Porzio

Pronostico partita: Barcellona 2, Inter 0. Difficile che l’Inter possa replicare lo stesso tipo di prestazione in trasferta al Camp Nou. Il Barcellona ha bisogno di vincere questa partita se vuole avere la possibilità di passare alla fase a eliminazione diretta. — Francesco Porzio

Tottenham contro Eintracht Francoforte

Un match da guardare: Jesper Lindstrom contro Ivan Perisic. Lo spazio tra i terzini e i difensori centrali degli Spurs è stato un’area che altre squadre possono sfruttare, il che ha portato Conte a lanciare un 3-5-2 con un centrocampista in più per la vittoria degli Spurs sul Brighton sabato. Contro le forti ali del Francoforte, sarà necessario il controllo della partita a centrocampo. — Chuck Booth

Più propensi a segnare un gol: Richarlison. Mr. Champions League per Spurs, Richarlison ha già due gol nella competizione. Mentre Harry Kane probabilmente giocherà la partita se è anche solo mezzo in forma, sarà RIcharlison a uscire dalla panchina per il vincitore per ottenere una vittoria importante. — Chuck Booth

Scelta migliore in campo: Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista tuttofare giocherà un ruolo importante nel contenimento del Francoforte durante la partita, trasformando i contrasti vinti in possesso palla in avanti. Mentre assiste il gol della vittoria di Richarlison, sarà sufficiente per portare a casa gli onori di Man of the Match. — Chuck Booth

Pronostico partita: Spurs 1, Francoforte 0. Il passaggio al 3-5-2 offrirà la necessaria calma alla partita che vedrà gli Spurs ottenere una vittoria importante. — Chuck Booth