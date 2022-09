Scelte d’angolo: scommesse scommesse, quote, pronostici calcio per AC Milan vs Inter, Man United vs Arsenal, altro

Il mondo è pronto ad ammettere che la Premier League potrebbe essere la migliore del mondo, ma sta affrontando una sorta di crisi? Il problema più grande che io e molti altri tifosi di calcio abbiamo con la Bundesliga tedesca è che, mentre ci sono molte squadre e giocatori entusiasmanti in campionato, il Bayern Monaco la vince ogni anno. Mentre il Bayern è in parità per la prima volta nel fine settimana, ha superato gli avversari 16-2 in quattro partite.

Manchester City hanno vinto la Premier League in quattro delle ultime cinque stagioni, e anche se Liverpool ha vinto il campionato di 18 punti nel 2019-20, il City ha concluso con un xG più alto (gol attesi) e un xG inferiore consentito. In altre parole, le metriche avanzate suggeriscono che il Liverpool potrebbe essere stato il beneficiario di un po’ di fortuna quell’anno, e sembra che il Liverpool – e tutti gli altri – avrà bisogno di molto di più per superare il City in questa stagione.

Anche con il City attualmente al secondo posto, ha superato gli avversari 19-5 in cinque partite. Erling Haaland ha già segnato nove gol. Il Liverpool, la squadra considerata la principale sfidante del City, è già indietro di cinque punti in classifica. Chelsea sono sei indietro. Arsenale sono l’unica squadra della Premier League con un record perfetto, ma la loro “migliore” vittoria è arrivata contro l’ottavo posto Fulham, che è stato appena promosso dal campionato in questa stagione. Fino a quando l’Arsenal non affronterà i grandi club, è difficile sapere quanto siano veramente bravi.

E anche se stanno meglio, possiamo aspettarci una squadra dell’Arsenal che è migliorata aggiungendo giocatori che non hanno potuto ottenere minuti regolari al City (Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko) essere migliore del City in 38 partite?

È il primo fine settimana di settembre e sembra già che il City scapperà con il campionato e vincerà il terzo titolo consecutivo di Premier League e il quinto in sei stagioni. Non c’è scenario in cui una squadra dominante sia un bene per un campionato.

Milan vs Inter

Data: Sabato 3 settembre | Volta: 12:00 ET | Guadare: Sommo+

È una delle migliori rivalità in tutti gli sport; è il Derby della Madonnina tra gli ultimi due campioni di Serie A. Purtroppo per il Milan, squadra attualmente in scudetto, non ha avuto un aspetto migliore dei due a inizio partita. Anche se è molto probabile che il Milan si sia preso la vita facile contro il Sassuolo all’inizio di questa settimana per rimanere fresco per questa partita, è stata comunque una prestazione poco entusiasmante in uno 0-0. Francamente, anche se si muove a metà velocità, il Milan avrebbe dovuto essere più minaccioso di quanto non lo sia stato contro un Sassuolo che probabilmente finirà a metà classifica.

Nel frattempo, l’Inter sembrava molto più minacciosa. Sì, hanno perso contro la Lazio 3-1 la scorsa settimana, ma l’xG racconta una storia molto diversa per quella partita. Certo, c’è una certa preoccupazione, dato che le tre vittorie dell’Inter sono arrivate contro squadre che probabilmente in questa stagione lotteranno per la sopravvivenza. Tuttavia, la storia recente suggerisce che l’Inter sarà la squadra da sostenere in questa rivalità. Le rivali si sono incontrate 11 volte dall’inizio della stagione 2018 e l’Inter ha vinto sette delle partite con due pareggi. Il Milan ha vinto solo due volte. La scelta: Inter (+160)

Fiorentina-Juventus

Data: Sabato 3 settembre | Volta: 9:00 ET | Guadare: Rete sportiva CBS/Paramount+

Nelle ultime stagioni, ho cercato di convincere più tifosi americani a seguire la Serie A perché è stato un campionato emozionante e ad alto punteggio. Per questo motivo ho spesso scommesso l’over nelle partite di questa colonna. Beh, uh, non è stato così finora in questa stagione. È ancora presto, ma le partite di Serie A hanno segnato solo 2,35 gol di media a partita. Questo è appena davanti alla Liga spagnola (2,33) per evitare di essere la media più bassa dei cinque maggiori campionati europei (la Ligue 1 è a un ridicolo 3,47). Queste due squadre sono in parte responsabili.

La Juve ha concesso un solo gol nelle prime quattro partite dato che Massimiliano Allegri ha fatto giocare la sua squadra al suo tipo di calcio ideale: lento e noioso, con l’occasionale dimostrazione di brillantezza di Dusan Vlahovic. Non è stato emozionante da guardare, ma è stato abbastanza efficace. Nel frattempo, la Fiorentina ha inviato la sua squadra B per affrontare l’Udinese all’inizio di questa settimana e ha perso 1-0. Purtroppo per la Fiorentina, non possono biasimare le riserve perché questa squadra è stata anemica in attacco al di fuori del 3-2 sulla Cremonese ad inizio stagione. Quei tre gol segnati nel primo gol sono stati gli unici tre gol segnati in Serie A in questa stagione. La scelta: meno di 2,5 (-140)

Manchester United contro l’Arsenal

Data: domenica 4 settembre | Volta: 11:30 ET | Guadare: USA tramite fuboTV (prova gratuitamente)

Ho detto un paio di settimane fa che l’Arsenal Overs sarebbe probabilmente un pozzo che visitiamo spesso in questa stagione e ci torneremo questo fine settimana. Questa sarà una grande cartina di tornasole per entrambe le squadre e mi aspetto che sarà divertente da guardare. Quando è stata l’ultima volta che qualcuno ha potuto dirlo su questo dispositivo? Comunque, i miei pensieri sull’Arsenal non sono cambiati. Sono una squadra emozionante da guardare e segneranno molti gol in questa stagione. Sono anche una squadra che sembra traballante in difesa e rinuncerà ai gol a qualsiasi squadra con il polso.

Anche se sembrava diverso due settimane fa, il Manchester United ha il polso. Erik ten Hag ha apportato alcune modifiche necessarie alla squadra, e mentre la politica di trasferimento dello United nelle ultime due settimane mi ricorda un adolescente sballato in un minimarket, i risultati sono stati molto migliori. Detto questo, i numeri xG suggeriscono che lo United potrebbe essere un po’ fortunato in difesa e l’Arsenal è una squadra che ti farà pagare per gli errori. La scelta: oltre 2,5 (-140)

Il discorso del fine settimana

Il parlay di questo fine settimana è solo a tre gambe, ma è così paga +144.

Real Madrid (-235)

Lione (-350)

Villarreal (-300)