Scelte d’angolo: quote per la finale di FA Cup Chelsea-Liverpool, pronostici, migliori scommesse e Milan-Atalanta, altro

Cosa dobbiamo fare quest’estate? Ho avuto una piccola crisi esistenziale questa settimana con l’avvicinarsi della fine della stagione nei campionati europei per club. La pandemia di COVID ha interrotto la stagione 2019-20 e uno degli effetti a catena è stato il calcio senza interruzioni per quasi i due anni successivi. Quando i campionati sono finalmente finiti, non c’era quasi tempo da passare prima dell’inizio della stagione 2020-21. Le partite finali della stagione 2019-20 della Premier League si sono giocate il 26 luglio 2020. La stagione successiva è iniziata 48 giorni dopo, il 12 settembre.

Mentre la bassa stagione dell’estate scorsa è stata all’incirca la stessa durata di una tipica bassa stagione, abbiamo avuto gli Euro e la Copa America per passare il tempo. Quest’estate sarebbe normalmente il momento per una Coppa del Mondo, ma dal momento che nessuno è così stupido da programmare le partite durante l’estate in Qatar, la Coppa del Mondo non inizierà fino alla fine di novembre.

Ciò significa che abbiamo un sacco di tempo da perdere durante l’estate, e non so se le voci sul trasferimento saranno sufficienti per farci passare. Se solo Erling Haaland e il Manchester City avessero lasciato che si giocasse più a lungo! Ad ogni modo, la lezione qui è che adoriamo meglio i ricordi di questi ultimi fine settimana di azione perché quest’anno non avremo la nostra tipica estate di calcio.

Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Chelsea-Liverpool

Data: sabato 14 maggio | Ora: 11:45 ET | Guarda: ESPN+

Non è facile cercare di capire il Chelsea in questi giorni. Sono una squadra che ha espresso un livello di indifferenza a volte così intenso che anche un adolescente lunatico potrebbe provare a tirarli su di morale. È anche tutto comprensibile, dato che il Chelsea ha affrontato così tanto fuori dal campo e molte domande sul loro futuro come club e come individui. Ora, anche con un nuovo proprietario al suo posto, ci sono ancora molte domande a cui rispondere, ma questa squadra può radunarsi per vincere una FA Cup, o troppe persone hanno già un occhio per l’estate?

Non ho le stesse domande con il Liverpool. La loro missione è chiara. Vogliono vincere la Champions League, la Premier League e la FA Cup, e non credo che Jurgen Klopp sia disposto a sacrificare nessuno per l’altro a questo punto, ma se lo fosse, la Premier League è probabilmente l’obiettivo sul tagliando blocchi. Una FA Cup è a portata di mano, e mentre mi preoccupo per le gambe stanche, Klopp ha fatto un ottimo lavoro ruotando i giocatori nelle ultime settimane per mantenerli freschi. Con i problemi del Chelsea sul back-end, i Reds riescono a farlo in modo regolamentare il più delle volte. Scelta: Liverpool (+105)

Milan-Atalanta

Data: domenica 15 maggio | Ora: 12 pm ET | Guarda: CBS Sports Network/Paramount+

Mentre la trama ovvia di questa partita è il Milan che cerca di mantenere il primo posto in Serie A, l’Atalanta ha molto da giocare per se stessa. All’inizio del penultimo weekend della stagione, l’Atalanta è fuori dagli spot europei in Italia. Come Roma e Fiorentina, hanno 59 punti, ma sono 0-2 contro entrambe in campionato, che è il tie-break in Italia (se il campionato utilizzasse il differenziale reti come altri campionati, l’Atalanta sarebbe in vantaggio entrambi). Quindi hanno bisogno di una vittoria qui tanto quanto il Milan (anche se tecnicamente l’Atalanta potrebbe ancora finire ottavo e andare in Conference League se la Roma vincerà l’edizione di quest’anno, salendo così in Europa League).

Ma non è probabile che lo capiscano. L’Atalanta si trova in questa posizione perché nell’ultimo mese è stata un pasticcio difensivo. Ha segnato 17 gol nelle ultime nove partite in tutte le competizioni e non ha mantenuto la porta inviolata. È una corsa che potresti vedere arrivare in base ai gol attesi (xG) perché anche in tre reti inviolate consecutive prima della corsa, l’Atalanta aveva concesso una media di 1,3 xG a partita. Questo rende questo momento terribile per l’Atalanta per imbattersi in un Milan che spara a tutti i costi. Questo fine settimana i rossoneri si avvicinano di un passo al loro primo scudetto dal 2011. Scelta: Milan (-126)

Leeds United contro Brighton

Data: domenica 15 maggio | Ora: 9:00 ET | Guarda: Pavone

Uno degli aspetti più divertenti di seguire una battaglia per la retrocessione – quando una squadra che tifi non è coinvolta, comunque – è che non è diverso da una corsa al titolo in molti modi. Ci sono sempre squadre con la forza mentale per competere e di solito ce n’è una che cede sotto la pressione. Sebbene non siano stati perfetti, Everton e Burnley rientrano maggiormente nella prima categoria. Il Leeds United, tuttavia, è molto in quest’ultimo. Questo è un club che cade a pezzi alle cuciture. Secondo le proiezioni di 538, il Leeds aveva una probabilità del 18% di essere retrocesso alla fine di aprile ed era a pochi punti dalla salvezza.

Il Leeds ha perso tre vittorie consecutive da allora ed è stato battuto 9-1 nel processo. Ora 538 dice che c’è una probabilità del 64% che il Leeds stia scendendo. Considerando che saranno senza Luke Ayling e Daniel James contro il Brighton Sunday (entrambi sono sospesi per cartellini rossi stupidi, parte di tutta quella cosa del “cracking under pressure”), le probabilità aumenteranno probabilmente questo fine settimana. Sebbene il Brighton non riesca a raggiungere un posto europeo, finire all’ottavo posto sarebbe un risultato importante per il club. Entrano nel fine settimana con due vittorie su Wolverhampton e Manchester United, battendoli 7-0. In altre parole, questa è una squadra in fiamme contro una squadra che non può spegnere nessun incendio. Scelta: Brighton (+160)

Il discorso del fine settimana

Questo fine settimana ci atteniamo a un parlay a tre gambe perché è difficile trovare abbastanza squadre con l’incentivo a dare il massimo per una vittoria. Questi tre dovrebbero andare bene, e paga +119.

Lipsia (-400)

Roma (-450)

Wolverhampton (-230)