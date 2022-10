Scelte d’angolo: pronostico El Clasico; Real Madrid vs Barcellona, ​​Liverpool vs Manchester City migliori scommesse, quote

Ti sei mai sentito come se stessi vivendo in un sogno? È così che mi sento ogni volta che guardo il Napoli in questi giorni. Tifo il Napoli da oltre un decennio e, anche se ho visto tante belle squadre e partite emozionanti, non ho mai visto niente di simile a quello che sto vedendo dal Napoli in questo momento.

In una stagione che doveva essere una ricostruzione, il Napoli è al primo posto in Serie A e ha dominato un girone di Champions League Liverpool, Ajax e Rangers, vincendo le prime quattro partite e battendole 17-4. Sembrano davvero una delle migliori squadre del mondo.

C’è una voce nel profondo del mio cervello che mi dice che è troppo bello per essere vero, e non c’è modo che questa squadra del Napoli, giovane e inesperta com’è sul grande palcoscenico, possa mantenerlo per tutta la stagione . Ma c’è una voce molto più forte nella parte anteriore del mio cervello che urla: “Stai zitto! Chi se ne frega? È fantastico! Cavalca l’onda finché puoi!”

Ed è quello che sto facendo. Proprio come spero di cavalcare la stessa onda che ha visto Corner Picks andare 3-1 la scorsa settimana. Tutte le quote per gentile concessione di Caesars Sportsbook.

Real Madrid contro Barcellona

Data: domenica 16 ottobre | Ora: 10:15 ET | Guarda: ESPN+

Ho visto un po’ troppa preoccupazione per il Barcellona questa settimana. Allo stato attuale delle cose, sembra quasi impossibile per il Barcellona passare alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Probabilmente retrocesse in Europa League per la seconda stagione consecutiva. Questo sarà catastrofico per le finanze del club, che erano già una catastrofe. E sai cosa dico a questo? Bene. Non ho niente contro il Barcellona. Amo Lionel Messi e quelle squadre del Barcellona che ha guidato e che hanno dominato il mondo, ma il Barcellona non ha nessuno da incolpare per questo pasticcio tranne il Barcellona. Spendevano più soldi di quanti ne avevano e, quando avevano bisogno di essere saggi, prendevano decisioni più stupide e miopi pensando che il modo migliore per risolvere l’essere al verde fosse spendere ancora più soldi.

Questo è lo sfondo che si dirige verso El Clasico contro una squadra del Real Madrid che è in ordine, ha vinto la Champions League e la Liga l’anno scorso e ora è a pari merito con il Barcellona in testa alla classifica. Ora, i problemi del Barcellona fuori dal campo non hanno avuto un grande impatto sul campo, ma il Barça ha ammazzato. Stanno bullizzando squadre che non sono al loro livello e lottano contro le squadre in cui credono ancora di essere allo stesso livello. Non lo sono. Ce lo ricorderemo ancora una volta domenica a Madrid. La scelta: Real Madrid (+123)

Liverpool vs. Manchester City

Data: domenica 16 ottobre | Ora: 11:30 ET | Guarda: Stati Uniti | Streaming live fuboTV (prova gratis)

Non scommetto spesso gli oggetti di scena dei giocatori nel calcio qui, ma questo è il miglior valore sul tabellone per questa partita. Non so cosa pensare del Liverpool perché non è stato bravo, ma quando lo guardo penso costantemente che abbia giocato meglio dei risultati. Ma non mi hanno mostrato prove sufficienti per convincermi che è così, quindi non voglio scommettere contro il fanatico Manchester City. Una squadra che era già la migliore al mondo ha aggiunto un gigantesco mostro dalla faccia da bambino alla propria squadra che non può essere fermato con niente a parte la forza militare.

Allora perché non scommettere sul mostro? Erling Haaland ha giocato 13 partite con il City e segnato 20 gol. Ciò include tre triplette e tre doppiette (due gol). In altre parole, Haaland ha segnato almeno due gol nel 30% delle sue partite con il City. La scelta: Erling Haaland per segnare 2 o più gol (+320)

Atalanta-Sassuolo

Data: sabato 15 ottobre | Ora: 14:45 ET | Guarda: Paramount+

C’è stato una volta, non molto tempo fa, in cui l’Atalanta era l’intrattenitore della Serie A. Con Gian Piero Gasperini giocava uno stile offensivo attraente che vedeva la squadra segnare un sacco di gol e concedere anche più della loro giusta quota. Ha portato l’Atalanta a scalare la classifica in Serie A e ha aiutato il club a fare un sacco di soldi vendendo giocatori economici e sottovalutati a club più grandi per molto più di quanto hanno pagato dopo aver giocato bene a Bergamo. Le cose sono cambiate.

L’Atalanta è seconda in Serie A entrando nel fine settimana, ma non è la squadra divertente di una volta. Alcuni potrebbero dire che sono diventati noiosi. Poiché il punteggio in Serie A è complessivamente diminuito in questa stagione, l’Atalanta è il figlio del manifesto. Dopo aver visto una media di 2,97 gol nelle partite dell’Atalanta la scorsa stagione e 3,61 la stagione precedente, quel numero è crollato a 2,11 in questa stagione. L’Atalanta non ha il talento offensivo di una volta e si è adattata giocando in modo più pragmatico, ed è difficile discutere con i risultati. Hanno concesso solo cinque gol nelle prime nove partite. Non vedo molti cambiamenti in questo fine settimana contro un Sassuolo che non ha prodotto molte battute. La scelta: meno di 2,5 (+115)

Il discorso del fine settimana

Questa settimana stiamo lanciando un parlay a quattro gambe pagando +207.

Lipsia (-245)

Inter (-355)

Monaco (-290)

Bayern Monaco (-380)