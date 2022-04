Scelte d’angolo: pronostici Champions League, migliori scommesse, quote, per Chelsea-Real Madrid, Villarreal-Bayern Monaco

Ricordi tutti i discorsi all’inizio di questa stagione su quanto fosse debole la Liga spagnola? Sì, perché ne ero molto coinvolto. È stata tutta una specie di reazione eccessiva (in questo sport!?) al Barcellona in pessime condizioni e al Real Madrid che ha iniziato lentamente. Ora è aprile, e mentre il Real Madrid ha una morsa sul titolo, il Barcellona è al secondo posto a pari merito con una partita in mano contro Atlético Madrid e Siviglia.

Oh, e c’è anche il fatto che La Liga rappresenta tre delle otto squadre rimaste in Champions League, e nessuna delle tre è il Barcellona! Anche se il Barcellona non è riuscito a mettersi insieme in tempo per andare avanti in Champions League, attualmente sembra il favorito in Europa League.

Quindi, mentre raggiungiamo le fasi finali della stagione, la Liga sembra molto meglio di sei mesi fa. Naturalmente, ci sono anche tre club di Premier League e il Bayern Monaco ancora in piedi tra loro e quella gloria in Champions League (anche il Benfica). Allora come si sposteranno i quarti di finale? Se potessi vedere il futuro, guadagnerei molti più soldi facendo altre cose in questo momento, quindi facciamo invece le nostre migliori ipotesi. Tutte le quote tramite Caesars Sportsbook.

Chelsea vs Real Madrid

Data: mercoledì 6 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+/CBS

OK, quindi nella lede ho passato molto tempo a dirti come la Liga sia migliore di quanto ci aspettassimo e che il Real Madrid ha superato un inizio lento per prendere il controllo del campionato. Sono tutte vere, ma scelgo comunque il Chelsea per vincere questa partita perché il Real ultimamente è un po’ in difficoltà. La sconfitta per 4-0 contro il Barcellona due settimane fa è stata scioccante in superficie, ma non è stata una grande sorpresa se hai guardato sotto il cofano. Il Real Madrid perdeva difensivamente anche nella vittoria per 3-0 sul Maiorca la settimana prima con un xG consentito di 1,4. Le cose non sono cambiate molto durante la vittoria per 2-1 sul Celta Vigo sabato, dato che Vigo ha avuto un xG di 1,7 nella partita.

Sono riusciti a farla franca contro quei club, ma chiedere loro di fare lo stesso contro il Chelsea allo Stamford Bridge è un po’ troppo. Sì, il Chelsea ha avuto un aspetto terribile in difesa nella sconfitta per 4-1 contro il Brentford. Tuttavia, con il titolo di Premier League fuori portata e un piazzamento tra i primi quattro quasi garantito, sospetto che il Chelsea fosse più concentrato su questa partita e andando avanti in Champions League rispetto al Brentford. Scelta: Chelsea (+108)

Villarreal vs Bayern Monaco

Data: mercoledì 6 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+

Scommettere l’over nelle partite del Bayern è diventato un principio fondamentale per me. Non solo vince molto, ma ci sono molte volte in cui non hai nemmeno bisogno che l’altra squadra segni per incassare. Seriamente, il Bayern ha segnato una media di 3,0 gol nelle ultime 18 partite. Se includi i gol degli avversari, la media sale a 4,0.

Anche se ho i miei dubbi sulle possibilità del Villarreal di sopravvivere a queste due partite e andare avanti, questa è una squadra che può mettere la tua difesa in punti difficili e il Bayern è stato molto più debole difensivamente nelle ultime due stagioni. A loro non importa darti delle possibilità perché sono così efficienti e spietati nel creare e convertire i propri. Se vuoi scommettere l’Over 3.5 invece del 2.5, non cercherò di dissuaderti. Scelta: oltre 2,5 (-160)

Il palinsesto di mercoledì

Disco Unità Gioco della Lega 47-44 +5.91 Champions League 7-9 -2.81 Globale 54-53 +3.10

Manchester City-Atletico Madrid

Data: martedì 5 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+/CBS

Il Manchester City non è così dominante in fase difensiva come si potrebbe pensare in base ai risultati, e non è così dominante come lo era la scorsa stagione. Sebbene il City abbia concesso solo 12 gol nelle ultime 21 partite, non sono così impressionanti come potresti pensare guardando più da vicino. In quelle 21 partite, il City ha giocato quattro partite contro squadre nelle prime sei della Premier League e cinque di quei 12 gol sono arrivati ​​in quelle partite. La porta inviolata è arrivata contro una serie di squadre che il City può sopraffare.

Supponiamo di restringere il campo alle prestazioni del City in Champions League. In tal caso, c’è qualcosa di unico nelle loro due vittorie contro lo Sporting negli ottavi di finale: sono le uniche reti inviolate che il City ha mantenuto nell’intera competizione. Hanno concesso 10 gol nelle sei partite della fase a gironi. Mentre il City è stato in grado di sopraffare lo Sporting, non vedo che sia così contro l’Atletico. In effetti, penso che questo sia un ottimo match per l’Atletico. L’intera filosofia di Diego Simeone si basa sul dover resistere alla pressione di dover affrontare squadre come Real Madrid e Barcellona e mettere la sua squadra in condizione di batterle. Questa squadra è progettata per lasciare che il suo avversario abbia la palla e colpire rapidamente in contropiede quando si presenta l’occasione. Sulla base delle recenti prestazioni del City, l’Atletico dovrebbe avere successo una volta. Dubito che una volta basti per vincere la partita, ma entrambe le squadre andranno a referto. Scelta: entrambe le squadre segnano (+115)\

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Benfica-Liverpool

Data: martedì 5 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: Paramount+

Se c’è ancora una Cenerentola in Champions League, è il Benfica. Questa è una squadra che attualmente si trova al terzo posto nella Primeira Liga portoghese e sembra semplicemente sopraffatta dalle squadre rimaste in questa competizione. Anche se mi preoccupo che il Liverpool venga sorpreso in vista della partita di questo fine settimana contro il Manchester City – potrebbe decidere il titolo di Premier League – non credo che importerà molto. Sebbene il Benfica si sia guadagnato un posto in classifica, questa non è una solida squadra difensiva.

Il Benfica ha segnato 28 gol in 28 partite di campionato, e anche se va bene nel vuoto, rispetto a dove si trova questa squadra rispetto al resto del campionato, non è un buon numero. In Champions League, ha consentito 11 gol in otto partite dal girone, ma con un goal previsto (xG) consentito di 13,8, quindi i risultati sono stati più gentili di quanto avrebbero dovuto essere. Il Benfica è stato invaso in due partite contro il Bayern e nella prima partita contro l’Ajax. Sai chi gioca in uno stile simile a quelle squadre ma ha ancora più talento offensivo? Sì, è il Liverpool, e penso che trascorreranno una buona notte in ufficio martedì. Scelta: Liverpool Over 2.5 (+130)