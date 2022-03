Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici sul calcio per Tottenham vs. West Ham, Roma vs. Lazio e altro ancora

È l’ultimo fine settimana di azione prima della pausa per le Nazionali e non abbiamo così tanta azione in Premier League come siamo abituati a vedere. Cinque partite di Premier League originariamente programmate per questo fine settimana sono state posticipate a causa di coppe e competizioni europee, lasciandoci solo quattro partite di Premier League per la settimana.

Per fortuna, c’è ancora un ottimo valore da trovare in due di quelle partite di Premier League, e il Derby della Capitale tra Roma e Lazio ci urla di scommettere su una parte. A breve arriveremo a quale, ma prima lascia che ti ricordi che tutte le quote elencate sono per gentile concessione di Caesars Sportsbook.

Aston Villa contro Arsenal

Data: sabato 19 marzo | Ora: 8:30 ET | Guarda: Rete USA

Ci sono quattro livelli in Premier League. Ci sono Manchester City e Liverpool in testa alla classifica, altre sei squadre che lottano per i posti europei, le cinque squadre che lottano per la sopravvivenza e il centrocampo. Questi livelli sono chiaramente delineati dalla classifica, poiché l’Aston Villa è in cima al centrocampo al nono posto ma è a 10 punti dal Wolverhampton in classifica. Intanto il distacco tra Villa al nono posto e Brentford al 15° è di soli sei punti. La stessa divisione è evidente nei risultati dell’Aston Villa in Premier League in questa stagione. Guarda come si è comportato Villa contro i primi otto rispetto a tutti gli altri.

Aston Villa Partite Punti Punti per partita Differenziale di obiettivo contro i primi 8 11 4 0,36 -14 contro tutti gli altri 17 32 1.88 +16

E per portare ulteriormente a casa il punto, tutti e quattro i punti che Villa ha guadagnato contro i primi otto sono arrivati ​​​​in due partite contro il Manchester United. Hanno perso le altre nove partite, di cui una contro questa squadra dell’Arsenal che ultimamente sta giocando molto bene ed è salita ai posti della Champions League. L’Arsenal ha perso 2-0 contro il Liverpool all’inizio di questa settimana, ma l’Arsenal ha giocato bene. Non erano surclassati; sono stati appena battuti da una delle migliori squadre del mondo. Succede! All’inizio di questa stagione, l’Arsenal ha dominato la prima partita contro l’Aston Villa e mentre Villa è migliorata da allora, sarà senza Lucas Digne per questa partita. Digne ha subito un infortunio al tendine del ginocchio all’inizio della sconfitta di Villa contro il West Ham la scorsa settimana e l’attacco della squadra ha sofferto molto senza la larghezza che fornisce. Questa settimana, non vedo Villa fare abbastanza per superarlo contro una squadra migliore. Scegli: Arsenale (+140)

Tottenham Hotspur contro West Ham

Data: domenica 20 marzo | Ora: 12:30 ET | Guarda: Stati Uniti

Questo è il momento della stagione in cui il West Ham potrebbe iniziare ad avere problemi. Grazie ai loro obblighi in Europa League, questa sarà la quarta partita che il West Ham giocherà in 10 giorni. A differenza dei migliori club che sono abituati alle competizioni europee ogni stagione, il West Ham non ha il tipo di profondità che fa ben sperare per aver giocato così tanti minuti in un breve lasso di tempo. Abbiamo visto Michail Antonio lasciare la vittoria della scorsa settimana sull’Aston Villa con un tendine del ginocchio, e poi ha giocato 120 minuti contro il Siviglia giovedì sera. Non so in che condizioni sarà per questa partita, e se è inferiore al 100%, è un duro colpo per il West Ham.

Per quanto riguarda il Tottenham, è pericoloso scommettere su di loro vista l’incoerenza dei loro risultati, ma la parola chiave c’è risultati. Anche se le cose non sono andate per il verso giusto, hanno giocato bene per la maggior parte dell’ultimo mese e solo una delle ultime sette partite è arrivata in casa. Quella fu una vittoria per 5-0 sull’Everton. Non credo che batteranno il West Ham 5-0, ma vinceranno il più delle volte. Scelta: Tottenham (-140)

Roma-Lazio

Data: domenica 20 marzo | Ora: 13:00 ET | Guarda: CBS Sports Network/Paramount+

Anche se non è così drastico, la Lazio è come l’Aston Villa di Serie A. Sono molto meglio delle squadre sotto di loro in classifica e le battono ma faticano quando affrontano le migliori del campionato. Anche come l’Aston Villa, ho realizzato una comoda tabella per illustrare la differenza tra la Lazio che affronta le prime sette e la Lazio che affronta tutte le altre.

Lazio Partite Punti Punti per partita Differenziale di obiettivo contro i primi 7 9 8 0,89 -7 contro tutti gli altri 20 41 2.05 +23

Per illustrarlo ulteriormente, la Lazio è un club che tende ad andare come va Ciro Immobile. Immobile guida il campionato con 21 gol segnati, ma c’è uno schema chiaro su quando arriveranno i suoi gol.

Ciro Immobile Partite Obiettivi Gol per partita contro i primi 7 8 3 0,38 contro tutti gli altri 16 18 1.13

Ed è per questo che la Roma è un valore così eccezionale. Quando si parla di rivalità come questa tutto è possibile, ma la Roma sta giocando bene. Ha perso solo una delle ultime 12 partite e ha tenuto le ultime otto avversarie di Serie A sotto 1 goal previsto per partita. Scegli: Roma (+160)

Il discorso del fine settimana

Un semplice parlay a tre gambe questo fine settimana paga +107. Speriamo che il Bayern non ci manchi per due settimane di seguito.

Napoli (-215)

Bayern (-600)

Juventus (-475)