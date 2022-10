Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici sul calcio: la Juventus affronta l’AC Milan, l’Arsenal ospita il Liverpool e altro ancora

È un momento interessante della stagione che aggiunge nuovi elementi che dobbiamo considerare quando si scommette. Non so se te ne sei accorto, ma in questo momento c’è una corrispondenza ogni secondo di ogni giorno. Le squadre stanno facendo una pausa pranzo di circa 30 minuti tra le partite prima di essere costrette a giocarne un’altra.

OK, quindi forse è un po’ esagerato, ma non sembra troppo impreciso. Da tifoso del Napoli, al momento mi sto crogiolando nella gioia di guardare il Napoli non solo sedersi in cima alla classifica in Serie A con una squadra giovane ed emozionante, ma guardarlo dominare un girone di Champions League che include anche Liverpool e Ajax. Ma il problema – e uso il termine problema in modo approssimativo, perché non è un problema per me, ma potrebbe esserlo per la squadra – è che stanno giocando le partite così spesso.

Con la Coppa del Mondo incombente e l’onnipotente dollaro/sterlina/euro che ancora chiama i colpi, tutti cercano di giocare ogni partita nel minor tempo possibile. Influirà sulle squadre in modo diverso, ma non sappiamo come. Credo che vedremo più club di “livello intermedio” correre per i posti europei nei campionati dopo le pause della Coppa del Mondo mentre le migliori squadre rifornite di talenti internazionali appena usciti dalla Coppa del Mondo inizieranno a stancarsi.

Penso anche che potremmo vedere squadre di Serie A fare meglio nelle competizioni europee dato che l’Italia non deve giocare in Coppa del Mondo, e così tante delle loro squadre hanno talenti locali. Ma sono tutte cose che verranno dopo. Per ora, sto solo cercando di capire quali squadre potrebbero essere già stanche e quanto ciò dovrebbe influire sulle mie scommesse per questo fine settimana. Tutte le quote per gentile concessione di Caesars Sportsbook.

Milan-Juventus

Data: sabato 8 ottobre | Ora: 12 pm ET | Guarda: Paramount+

È il Derby Della Delusioni, Milan e Juventus si affrontano in una battaglia tra squadre che non giocano proprio come dovrebbero. Il Milan ha vinto la Serie A la scorsa stagione, ma entra nel weekend al quinto posto dietro a squadre come Atalanta, Udinese e Lazio. Come ho detto nell’introduzione, questa stagione potrebbe vedere i club di fascia media correre per i posti europei, ma non mi aspetto che tutti e tre i club finiscano sopra il Milan. Inoltre, il Milan è ancora a soli tre punti dal Napoli capolista.

Lo stesso non si può dire per la Juventus. La Juve è al settimo posto con 13 punti. Hanno vinto solo tre delle sette partite e giocano a calcio così noioso che si offendono anche i vecchi stereotipi del calcio italiano. Nonostante la Juve sia stata eccezionale in fase difensiva (5 gol concessi su 9,1 xG), è stata anche molto meglio in casa che in trasferta. Non ha vinto nessuna delle tre trasferte di Serie A e ha segnato solo un gol. Sebbene ne abbiano consentiti solo due, hanno un xG contro 4,8. Mi aspetto che la regressione colpisca, dato che il Milan ha giocato meglio dei suoi record. La Juve ha lottato per superare il Maccabi Haifa mercoledì in Champions League, mentre il Milan è stato in grado di rilassarsi mentre veniva sculacciato dal Chelsea allo stesso tempo. La scelta: Milan (+105)

Brighton vs Tottenham

Data: sabato 8 ottobre | Ora: 12:30 ET | Guarda: NBC | Stream: fuboTV (prova gratis)

Prima di tutto, lasciatemi dire quanto sono felice che il Brighton abbia ingaggiato Roberto De Zerbi per sostituire Graham Potter. Non solo significa che l’acquisizione italiana della Premier League sta continuando, ma De Zerbi è uno dei miei allenatori preferiti. Mi sono divertito a guardare le sue squadre a Benevento e Sassuolo, e sono contento che sia tornato in un campionato dove posso seguirlo da vicino. Sfortunatamente per Roberto, in questo weekend andrà contro il mio allenatore preferito in assoluto ad Antonio Conte, e qui devo dare il vantaggio a Conte.

Il Brighton è legittimamente bravo, ma non penso che sia così buono come i risultati sono stati finora, e ha appena sostituito il suo allenatore. La nuova era dei Gulls ha avuto un inizio entusiasmante con il pareggio per 3-3 contro il Liverpool, ma ci si dovrebbero aspettare alcuni colpi lungo la strada. Come questo weekend, per esempio! Il Tottenham non ha superato l’Arsenal lo scorso fine settimana, e ho qualche preoccupazione sul fatto che giochino la loro terza partita in trasferta in una settimana, ma penso che abbiano una squadra molto più talentuosa e un allenatore che ha familiarità con i suoi giocatori già. Penso anche che il prezzo sul Tottenham sia troppo incerto, probabilmente a causa degli obblighi in Champions League, ma Conte fa un ottimo lavoro nel ruotare la sua rosa. La scelta: Tottenham (+155)

Arsenal contro Liverpool

Data: domenica 9 ottobre | Ora: 11:30 ET | Guarda: Stati Uniti | Stream: fuboTV (prova gratis)

È il ritorno dell’Arsenal Overs! Anche se sono tentato di fare la stessa cosa che ho fatto la scorsa settimana e di scommettere contro l’Arsenal, sono sinceramente preoccupato che questo inizio del Liverpool non sia un colpo di fortuna. Penso che questa squadra sia lavata. Non in modo permanente, ma almeno fino alla finestra di mercato di gennaio. Sembrano stanchi e lenti e controllati. Detto questo, non mi piace il prezzo dell’Arsenal qui, poiché i miei numeri dicono che non c’è assolutamente alcun valore da trovare lì.

Quindi scommettiamo sui gol. Le partite dell’Arsenal sono caratterizzate da molti gol! Seriamente, le partite della Premier League dell’Arsenal hanno segnato una media di 3,5 gol a partita. Il Liverpool ha una media di 3,86. Il Liverpool è stato peggio difensivamente fuori Anfield, non avendo vinto una sola partita in nessuna competizione finora. Questa partita potrebbe assomigliare molto al pareggio per 3-3 della scorsa settimana con il Brighton, oppure potrebbe essere sbilenco in un modo o nell’altro. Qualunque sia il risultato, sarà probabilmente caratterizzato da almeno tre obiettivi. La scelta: oltre 2,5 (-160)

Il discorso del fine settimana

Il Real Madrid ci ha deluso la scorsa settimana e ha concluso la nostra corsa al parlay, ma ci stiamo riprendendo, rispolverandoci e ricominciando. Questa settimana esso paga +230.

Marsiglia (-285)

Chelsea (-245)

Roma (-280)

Barcellona (-360)