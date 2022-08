Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici Premier League e Serie A con Arsenal, Napoli e altro ancora in azione

Non è difficile trovare un parere in merito Manchester United. Apparentemente tutti ne hanno uno e lo condivideranno volentieri con te senza provocazioni. Non sono diverso. Mentre la natura dei media britannici e del calcio in generale può rendere le cose più una telenovela di quanto non siano in realtà, il Manchester United è un club che sta affrontando una crisi di identità e non sarà risolta investendo denaro finché non funzionerà. L’hanno fatto in abbondanza.

Il problema che il club deve affrontare deriva dalla proprietà. Non conta quanti soldi ha o non ha speso la famiglia Glazer. La famiglia Glazer ha acquistato il club perché era uno dei marchi più riconoscibili al mondo. Schiaffeggia un logo United su qualcosa e potresti venderlo a qualcuno. E hanno. Il problema è che i Glazers pensavano che il modo migliore per mantenere il marchio fosse quello di acquistare giocattoli costosi che facevano parlare la gente del Manchester United senza pensare a come quei giocattoli si sarebbero adattati alla squadra oa cosa avrebbe dovuto essere la squadra.

La firma di Cristiano Ronaldo la scorsa estate è stata il culmine di molte cattive idee. Tutto ciò che lo United ha visto è stato il nome e i collegamenti a Manchester City, e si sono costretti ad agire a loro danno. Ora il club è di nuovo in crisi e il nuovo allenatore Erik ten Hag si sta rapidamente rendendo conto di quanto sia difficile il lavoro che sta affrontando.

Come fa lo United a risolverlo? Prima di tutto, lo United deve capire cosa diavolo sono e cosa vogliono essere. Hanno bisogno di un’identità per il tipo di calcio che vogliono giocare e hanno bisogno di trovare giocatori che si adattino a quello stile, indipendentemente dal numero di follower su Instagram che hanno. E hanno bisogno di tempo. Che si tratti di Ten Hag o di un altro manager, a quella persona deve essere data la possibilità di implementare lo stile e costruire verso di esso. Sarà dura, ma lo è già stato, e l’unica cosa che la famiglia Glazer deve capire è che il più grande marchio è sempre stato “vincitore”. Senza la vittoria, il Manchester United è solo una delle centinaia di altri club in Europa.

I nuovi giocattoli brillanti possono solo coprire la mediocrità per così tanto tempo.

A proposito di mediocrità, dopo una prestazione di 2-2 la scorsa settimana, Corner Picks è 4-4 sulla stagione, ma abbiamo fatto soldi! Aggiungiamoci alle nostre vincite di questo fine settimana. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Bournemouth contro Arsenale

Data: Sabato 20 agosto | Volta: 12:30 ET | Guadare: NBC | Flusso: fuboTV (prova gratis)

Quindi siamo solo a poche settimane dall’inizio della stagione, ma ho identificato due principi fondamentali su cui potremmo basare la nostra intera stagione. La prima è che svaniremo il Manchester United in ogni occasione, ma con loro che giocano Liverpool Lunedì, non c’è nessun valore da trovare lì questa settimana. Il secondo è Arsenal Overs. L’Arsenal è stata una delle squadre più divertenti da vedere finora, poiché la visione di Mikel Arteta sta finalmente iniziando a dare i suoi frutti, ma c’è ancora molta strada da fare.

Per quanto divertente ed elettrizzante l’Arsenal sia stato in attacco con Gabriel Jesus e compagnia, sono anche un disastro quando perdono palla e hanno dimostrato di essere vulnerabili in difesa. La scorsa settimana l’Arsenal ha permesso Leicester City segnare una doppietta nonostante un goal previsto (xG) consentito di soli 0,6. Ma non è stata fortuna per Leicester tanto quanto i giocatori sono stati lasciati soli in aree che non dovrebbero essere e alcuni portieri traballanti da Aaron Ramsdale, che a volte mi colpisce come un cerbiatto appena nato in rete. L’Arsenal potrebbe farcela da solo, ma considerando le difficoltà che l’Arsenal ha avuto in difesa dei calci piazzati e che le dimensioni del Bournemouth li rendono pericolosi sui calci piazzati (hanno già segnato due gol su di essi), non sarei sorpreso se i The Cherry nick uno loro stessi. La scelta: oltre 2,5 (-130)

Fulham contro Brentford

Data: Sabato 20 agosto | Volta: 10:00 ET | Guadare: Pavone

Questa è una linea strana per me. So che il Fulham è in casa, ma è una squadra neopromossa e probabilmente non dovrebbe essere favorita contro il Brentford, almeno, non tanto quanto lo è. Il mio pensiero iniziale era che il Fulham fosse sopravvalutato dopo essere riuscito a pareggiare 2-2 contro il Liverpool per aprire la stagione, ma il Brentford ha appena battuto il Manchester United 4-0 lo scorso fine settimana. Se una di queste squadre dovesse essere sopravvalutata questo fine settimana, è il Brentford, ma non è così, e per me va bene.

Il Brentford è stato impressionante nella sua prima stagione di Premier League l’anno scorso e ha quattro punti nelle prime due partite di questa stagione. Non sembra che stia arrivando un crollo del secondo anno, il che non è una sorpresa. Il Brentford è un club che non ha giocatori di livello mondiale ma ha un’identità e giocatori che si adattano ai ruoli che gli viene chiesto di interpretare. Il Brentford ha anche un allenatore eccezionale in Thomas Frank, che può capire la debolezza di un avversario durante una partita e apportare le modifiche necessarie per sfruttarla. In altre parole, il Brentford è una squadra eccellente da sostenere come un perdente, soprattutto contro una squadra che combatterà la retrocessione tutto l’anno. La scelta: Brentford (+190)

Napoli vs Monza

Data: domenica 21 agosto | Volta: 12:30 ET | Guadare: Sommo+

Abbiamo avuto solo una settimana di azione in Serie A, quindi è troppo presto per trarre conclusioni, ma ho due teorie sul Napoli. In primo luogo, questo club è stato cancellato troppo rapidamente in base ai giocatori che se ne erano andati, senza prestare abbastanza attenzione al talento che li ha sostituiti. Questa squadra è ancora brava e gareggerà per le prime quattro in Italia. La seconda teoria è che il Napoli potrebbe essere l’Arsenal di Serie A in quanto segnerà molti gol e probabilmente ne concederà anche molti.

Questo è stato sicuramente il caso della vittoria per 5-2 della scorsa settimana sull’Hellas Verona, e questa settimana vedremo un bis contro il Monza. Abbiamo scommesso sul Monza la scorsa settimana, pensando che fosse un buon valore contro un Torino che aveva perso i suoi due migliori giocatori, ma mentre il Monza era minaccioso in attacco, in fase difensiva erano pessimi. Il 2,6 xG concesso la scorsa settimana è stato il massimo di qualsiasi squadra di Serie A, ed è stato contro un Torino che non rischia di infiammare il mondo in questa stagione. Quindi, se il Torino potesse mettere insieme quel tipo di prestazione, cosa potrebbe fare un Napoli che ha segnato cinque gol la scorsa settimana? La scelta: oltre 3,5 (+130)

Il discorso del fine settimana

Dopo aver dominato le parlay la scorsa stagione, siamo partiti per 0-2 in questa stagione. Quindi o stiamo regredendo duramente, o dobbiamo vincere. Fino a prova contraria, sto rotolando con il dovuto. Il parlay di questa settimana paga +168.

Tottenham (-260)

Inter (-650)

Rennes (-235)

Bayern Monaco (-570)