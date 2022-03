Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici per Manchester United-Tottenham, Arsenal-Leicester e altro ancora

Mi piace considerarmi una brava persona, o almeno una persona che non è attivamente cattiva. Ci sono occasioni in cui mi viene in mente un pensiero e poi mi rendo conto che è puramente egoistico e antipatico a qualsiasi altro essere umano.

Per esempio, diamo un’occhiata a cosa sta succedendo al Chelsea. Roman Abramovich stava progettando di vendere il club a causa dell’invasione russa dell’Ucraina e di cosa gli avrebbe fatto il governo britannico se non lo avesse fatto. Anche se, prima che potesse, il governo britannico è andato avanti e ha revocato le sanzioni contro di lui, congelando i suoi beni, incluso il Chelsea. Quindi, abbiamo una situazione in cui gli ucraini stanno affrontando un’invasione, i tifosi del Chelsea hanno a che fare con l’incertezza che circonda la loro più grande passione e i giocatori del Chelsea non hanno idea di cosa ne sarà di loro e di cosa significhi tutto questo (e chi pagherà i loro stipendi ). Così tante vite sono state colpite da questo — alcune molto più grandi di altre, ovviamente — e vuoi conoscere il mio primo pensiero?

“Mi chiedo come questo avrà un impatto sulla linea Chelsea/Newcastle domenica”.

Quindi, sì, come ho detto. Non penso di essere attivamente cattivo, ma a volte mi chiedo se sono buono. In caso contrario, speriamo che le mie capacità di handicap lo siano. Tutte le quote tramite Caesars Sportsbook.

Manchester United contro Tottenham Hotspur

Data: sabato 12 marzo | Ora: 12:30 ET | Guarda: Pavone

È una battaglia tra i due club di cui tutti amano prendere in giro e penso che sarà una partita divertente da guardare. È quasi impossibile prevedere cosa faranno una di queste squadre di settimana in settimana, ma il Tottenham sembra aver trovato la marcia giusta sotto Antonio Conte. Anche se c’è stata la sconfitta per 1-0 contro il Middlesbrough in FA Cup, non so che al Tottenham importi molto della FA Cup in questo momento. Tuttavia, se guardiamo alle loro ultime due partite di Premier League, abbiamo visto il Tottenham battere il Leeds United e l’Everton per 9-0. Certo, sono due club che lottano per sopravvivere in Premier League, ma il fatto che il Tottenham li abbia trattati come tali è ciò che è incoraggiante. Ci sono state troppe volte in cui questa squadra ha giocato al livello della sua competizione e si è lasciata sfuggire partite come queste.

Per quanto riguarda il Manchester United, i risultati non sono stati buoni ultimamente, ma la squadra non è stata così male come vorrebbe far credere la narrativa che la circonda. Rimuovi le partite dell’Atlético Madrid e del Manchester City e lo United ha segnato una media di 2,23 goal previsti (xG) nelle ultime sette partite. Difensivamente, sono andati bene in tutte le partite tranne quella della scorsa settimana contro il City, ma il City può scegliere la difesa di chiunque a parte. La partita di sabato si preannuncia divertente e ad alto ritmo. Scelta: oltre 2,5 (-130)

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.



Arsenal-Leicester City

Data: domenica 13 marzo | Ora: 12:30 ET | Guarda: Stati Uniti

L’Arsenal sta di nuovo bene. Questa è un’ottima notizia per i tifosi dell’Arsenal, ma una notizia orribile per gli appassionati di Corner Picks che ricordano quanto sia stato redditizio il nostro principio di dissolvenza dell’Arsenal la scorsa stagione. Ora è una reliquia del passato, ma non preoccuparti, troveremo qualcos’altro per sostituirlo. Per ora, scommettiamo solo su molti goal segnati in questo. Mentre l’Arsenal ha girato un angolo ed è salito al quarto posto, vincendo quattro vittorie consecutive, è stato a causa del loro attacco travolgente. In quelle vittorie, l’Arsenal ha segnato otto gol su 7,9 xG e ha concesso quattro gol su un xG consentito di 3,9. Questi sono buoni numeri, ma mostrano anche che l’Arsenal è ancora vulnerabile in fase difensiva.

Questo fine settimana affronteranno una squadra di Leicester che ha vinto anche quattro di fila e ha segnato gol in gruppi. I Foxes non sono riusciti a segnare in una sola delle ultime 22 partite. Hanno segnato otto gol durante l’ultima serie di vittorie consecutive e, sebbene abbiano segnato tre interruzioni consecutive, hanno avuto un xG contro 2,9 nelle due partite contro Burnley e Leeds (non ho numeri xG per le partite di Europa Conference League ). Quella fortuna è dovuta a finire contro una squadra più forte come l’Arsenal. Scelta: oltre 2,5 (-160)

Udinese-Roma

Data: domenica 13 marzo | Ora: 13:00 ET | Guarda: Paramount+

Considerando la natura pragmatica di Jose Mourinho come allenatore, non dovrebbe sorprendere che la Roma abbia giocato meglio in trasferta in questa stagione che in casa. Essere in trasferta permette a Mourinho di far giocare la sua squadra come vuole, ed è stato efficace per la maggior parte. Mentre la Roma ha concesso 20 gol in 13 trasferte di campionato, i loro xG contro è solo 14,8 e il loro differenziale xG (xG meno xG consentito) è 0,86 a partita. Questo è il miglior punteggio in Serie A. La Roma sta giocando bene in questo momento, vincendo tre partite consecutive senza subire gol dopo un brutto periodo di inizio febbraio.

Stanno affrontando un’Udinese che è stata poco entusiasmante per tutta la stagione. Sapevo che a questa squadra sarebbe mancato Rodrigo De Paul dopo averlo ceduto all’Atletico Madrid, ma è stato peggio del previsto. Delle sette vittorie in Serie A in questa stagione, solo una è arrivata contro una squadra nella prima metà della classifica, e anche quella vittoria è stata contro il Sassuolo, 10° posto, il 7 novembre. Scelta: Roma (+135)

Il discorso del fine settimana

Lo terremo ancora un po’ più piccolo questa settimana, ma il il pagamento è ancora buono a +129.

Milan (-285)

Borussia Dortmund (-370)

Atalanta (-300)