Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici per Inter-Roma, Bayern Monaco-Borussia Dortmund, altro

Non esiste la parità nel calcio europeo. Quando guardi in giro per le principali leghe del continente, raramente ci sono più di tre squadre in una qualsiasi delle leghe in grado di vincere il titolo in una data stagione, e anche in questo caso, una tende a separarsi dal gruppo. Tuttavia, la Premier League ha avuto qualcosa di simile alla parità durante la sua esistenza.

Il Manchester United ha vinto il campionato otto volte nelle prime 11 stagioni, con l’Arsenal che ha vinto due volte e il Blackburn Rovers (ricordate i Blackburn Rovers?) che ha vinto una volta. Da quella serie dominante, abbiamo visto sei squadre diverse vincere il campionato in 18 anni, ma ho la sensazione che siamo già nel bel mezzo di un’altra serie dominante come quella dello United che non finirà presto.

Manchester City e Liverpool sono separate da un punto in classifica, ma il City ha un programma molto più facile rimanente e probabilmente vincerà il suo quarto titolo in cinque stagioni. E adesso sembra che stiano aggiungendo Erling Haaland quest’estate. Abbiamo visto il City mostrare i propri muscoli finanziari per anni distribuendo denaro in giro e costruendo una squadra con una profondità superiore. Ora hanno raggiunto il punto in cui possono spendere molto per le superstar globali da aggiungere a una squadra già superiore.

Temo che il City farà alla Premier League quello che il PSG ha fatto alla Ligue 1, il Bayern alla Bundesliga e il Real Madrid e il Barcellona alla Liga.

La nostra unica risorsa è vincere ogni scommessa in modo da poter acquistare una squadra con il sostegno finanziario per competere con loro. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Inter-Roma

Data: sabato 23 aprile | Ora: 12 pm ET | Guarda: Paramount+

Quando la Roma ha segnato in ritardo contro il Napoli lunedì per rubare un punto e raccogliere un pareggio per 1-1, ha mantenuto la serie di 11 vittorie consecutive della squadra di Serie A senza sconfitte consecutive, ma ha interrotto un’altra serie di vittorie. Era la prima volta in 12 partite di Serie A che la Roma permetteva a un avversario di finire una partita con un totale di goal previsti (xG) superiore a 1,0. Questa serie attuale è stata costruita su una difesa eccezionale e, sebbene la maggior parte sia arrivata contro avversari inferiori, ci sono state partite con Lazio e Atalanta spruzzate.

Sabato a San Siro sarà un test molto più duro per la Roma, e anche se negli ultimi tempi ha giocato meglio, è difficile non andare con l’Inter in questo momento. Non solo l’Inter gioca per lo scudetto, ma è anche al top della forma. Ha vinto quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni e ha battuto gli avversari (tra cui Juventus e Milan) 9-1. Inoltre, avete visto cosa ha fatto l’Inter contro la Roma in questa stagione? A dicembre ha vinto 3-0 la prima partita allo Stadio Olimpico, permettendo alla Roma di tirare in porta un solo tiro. I quarti di finale di Coppa Italia a San Siro non sono andati molto diversamente, visto che la Roma ha tirato in porta solo un tiro e l’Inter ha vinto 2-0. Forse la Roma trova il gol della terza volta, ma anche se lo fa, non sono sicuro che uno sarà sufficiente. Scelta: Inter (-165)

Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Data: sabato 23 aprile | Ora: 12:30 ET | Guarda: ABC

Non includo spesso le partite della Bundesliga qui, ma questo è Der Klassiker e non posso mandarti nel fine settimana senza darti un motivo per guardarlo. Sebbene queste siano le due migliori squadre della Germania, non ci sono puntate in base al risultato, dato che il Bayern ha appena ricucito il campionato, ma non importa. Der Klassiker è una metanfetamina. Gli obiettivi arrivano, e continuano ad arrivare, e due ore dopo, arrivi dopo aver viaggiato attraverso molti diversi piani dell’esistenza, non sei sicuro di cosa sia successo, cosa significasse o dove hai avuto un mal di testa così malvagio.

Gli ultimi 10 incontri tra questi club hanno visto una media di 4,5 gol a partita. Ciò include una vittoria per 1-0 del Bayern nel maggio 2020, un risultato simile a quello di vedere un unicorno cavalcare una balena blu lungo la tua strada. Potrei anche darti un sacco di numeri fantasiosi per sostenere il pick up, ma non è necessario. Fai la scommessa e allacciati per un giro infernale. Scelta: oltre 3,5 (-150)

Chelsea-West Ham United

Data: domenica 24 aprile | Ora: 9:00 ET | Guarda: Stati Uniti

La sconfitta per 4-2 del Chelsea contro l’Arsenal all’inizio di questa settimana è stata una di quelle partite in cui le terribili prestazioni dei giocatori hanno portato a una partita esaltante, ma il mio aspetto principale è stato l’atteggiamento del Chelsea. Sembrano una squadra pronta per essere fatta, e non li biasimo. È uno spogliatoio pieno di giocatori e allenatori che non hanno idea di cosa riserverà il futuro poiché la proprietà del club rimane nell’aria, e sono stati eliminati dalla Champions League dal Real Madrid. Sono anche in una posizione in classifica in cui sanno di non poter vincere il campionato, ma sarebbe quasi impossibile uscire dai primi quattro e saltare la Champions League la prossima stagione.

In altre parole, non c’è molto per cui giocare, e lo ha dimostrato lo sforzo difensivo della squadra contro l’Arsenal. Il West Ham ha molto per cui giocare, dato che è ancora in Europa League e sta lottando per la possibilità di giocare di nuovo in Europa League la prossima stagione. Ho la sensazione che gli Hammers diano la priorità all’attuale Europa League (vincere arriva con un posto in Champions League), quindi non sarò scioccato se vedremo qualcosa di una formazione “minore” per questa partita mentre gli Hammers cercano di rimanere freschi per la semifinale di Europa League della prossima settimana contro il Francoforte. Questa partita potrebbe assomigliare a una rissa amichevole al parco più da vicino di una partita di Premier League. Scelta: oltre 2,5

Il discorso del fine settimana

Questo è il parlay più gessoso che abbia mai lanciato in Corner Picks. Mi sento come uno di quegli appassionati di sport che tifano per il football Yankees, Lakers, Cowboys e Alabama in questo momento. Comunque, paga +119.

Manchester City (-950)

PSG (-350)

Liverpool (-540)

Barcellona (-335)