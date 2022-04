Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici per il derby Celtic vs. Rangers Old Firm, Man City vs. Liverpool, altro

È uno spazio sicuro? Siamo nell’albero della fiducia? Perché ho un’opinione controversa che vorrei condividere e mi preoccupo per le ramificazioni. Non è un’opinione ampiamente condivisa o apprezzata, ma ho bisogno di vivere la mia verità.

Mi piace l’Atletico Madrid. Molto. Mi piace tutto. Mi piacciono i completi completamente neri di Diego Simeone. Mi piace come non si scusino per il loro approccio conservativo (deve essere il sangue italiano nelle mie vene). Mi piacciono anche le loro tattiche economiche e spesso sporche alla fine delle partite! È divertente!

Simeone e l’Atletico Madrid hanno capito come interpretare il ruolo di sfavorito e cattivo contemporaneamente, ed è un teatro incredibile. La mischia scoppiata tra Atleti e Manchester City alla fine dello scontro di Champions League è stata più divertente della maggior parte delle opzioni sul tuo servizio di streaming preferito (beh, non Paramount+), e ci ha dato qualcosa che non dimenticheremo mai.

Non mi dispiace un po’ di polpette con i miei sport. Gli esseri umani sono creature aggressive e da qualche parte mostreranno quella aggressività. Un campo da calcio, un campo da calcio o un campo da basket sono opzioni molto migliori rispetto alla maggior parte degli altri. Penso anche che le seguenti scelte siano opzioni migliori di molte altre e tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Manchester City contro Liverpool

Data: sabato 16 aprile | Ora: 10:30 ET | Guarda: ESPN+

Sembra che sia stata solo una settimana fa che ho scritto di queste squadre che giocano e ti ho detto di prendere il controllo. E questo perché lo era! Anche se in genere non includo scelte per competizioni come la FA Cup, non potevo farne a meno, considerando che si tratta di Manchester City e Liverpool. Inoltre, come ho esaminato la scorsa settimana, c’è una tendenza che dobbiamo sfruttare ogni volta che queste squadre si incontrano.

Segnano gol e molti di loro! La partita della scorsa settimana è finita 2-2, quindi ora abbiamo visto una media di 3,11 gol segnati negli ultimi nove incontri. Sette di questi nove hanno chiuso con almeno tre gol segnati, mentre i due che non sono stati un pareggio a reti inviolate nel 2018 e una finale per 1-1 nell’insignificante Community Shield. Potresti temere che questo gioco possa essere più simile al Community Shield visto che non è una partita di campionato o una battaglia di Champions League, ma la FA Cup è importante per entrambi i club, così come vincere ogni trofeo su cui puoi mettere le mani. Alla fine della competizione, nessuna di queste squadre se la caverà facilmente. Soprattutto contro l’altro. Scelta: oltre 2,5 (-135)

Newcastle vs Leicester City

Data: domenica 17 aprile | Ora: 9:15 ET | Guarda: Stati Uniti

Le cose cambiano velocemente in Premier League. Non molto tempo fa il Newcastle era una squadra in lotta per la sopravvivenza e il Leicester sembrava che avrebbe lottato per finire vicino alla top-10, per non parlare di essa. Ora il Newcastle è a 10 punti dal calo e il Leicester è salito al nono posto, con un vantaggio di tre punti e due partite in mano contro tutti quelli sotto di loro. È incredibile cosa può succedere quando ricevi un’infusione di miliardi di dollari nel tuo club o semplicemente riporta i tuoi giocatori infortunati in piena salute. Entrambe le squadre possono permettersi di scatenarsi un po’ in questa partita, ed è proprio quello che credo accadrà.

Mentre il miglioramento generale del Newcastle può essere accreditato sulla parte difensiva (e, ancora, i miliardi), sono diventati molto più efficienti in attacco, in particolare in casa. Dovranno essere contro una squadra di Leicester che spara a tutti i costi al momento. I Foxes hanno una media di 1,64 gol a partita nelle ultime 14 e hanno segnato almeno due gol in otto di esse. Scelta: oltre 2,5 (-105)

Celtic vs Rangers

Data: domenica 17 aprile | Ora: 9:00 ET | Guarda: ESPN+

Esatto, ti ho iniziato con la FA Cup e ora ti porto il calcio scozzese! E non è nemmeno un gioco di campionato; è la Coppa di Scozia di William Hill! Ma è anche il derby dell’Old Firm, Celtic e Rangers, le due forze dominanti nel calcio scozzese, ed è una linea che possiamo sfruttare. Prima di tutto, mentre i Rangers hanno vinto il primo incontro della stagione 1-0 ad agosto, il Celtic ha dominato le ultime due partite, battendo i Rangers 5-1. È una squadra che è migliorata tatticamente e dal punto di vista del talento con il progredire della stagione, e i Rangers non sono stati più gli stessi da quando Steven Gerrard ha lasciato per prendere l’incarico all’Aston Villa.

In secondo luogo, i Rangers sono probabilmente esausti. Come il West Ham, i Rangers hanno giocato giovedì sera in Europa League. A differenza del West Ham, i Rangers avevano bisogno di 30 minuti di tempo supplementare contro il Braga per andare avanti. Ciò significa che questa sarà la quinta partita dei Rangers in 17 giorni e, sebbene questi due possano essere i giganti della Scozia, non hanno la stessa profondità di squadra delle migliori squadre di altri campionati. Nel frattempo, il Celtic avrà avuto un’intera settimana di riposo. Scegli: Celtico (+110)

Il discorso del fine settimana

È un semplice parlay a tre gambe questa settimana, ma il il pagamento è ancora buono a +115.

Manchester United (-430)

Fiorentina (-270)

Hoffenheim (-370)