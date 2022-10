Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici per Chelsea-Manchester United, Roma-Napoli e altro ancora

Ci sono moltissime emozioni che un appassionato di sport può provare mentre segue e si prende cura di una squadra in qualsiasi sport. La cosa migliore è vincere un campionato o un trofeo. Anche se possiamo divertirci, divertirci e apprezzare una squadra che non raggiunge il suo obiettivo finale, raggiungerlo è ancora l’apice.

Ma la seconda migliore sensazione che un fan può provare potrebbe semplicemente provenire dall’estremità opposta dello spettro dei risultati. La sensazione che provi quando la tua squadra finalmente licenzia il suo manager. Soprattutto quando si tratta di un manager di cui non hai apprezzato l’approccio e di cui hai messo in dubbio le credenziali fin dall’inizio.

Mentre stavo guardando Aston Villa giovedì ha messo in scena uno spettacolo che potrebbe essere meglio descritto come “stiamo deliberatamente cercando di far licenziare il nostro capo”, mi sono consolato pensando che questa sarebbe stata probabilmente l’ultima volta che l’ho guardato Steven Gerrard gestire l’Aston Villa. Abbastanza sicuro, circa un’ora dopo la fine della partita, il club lo ha ufficializzato.

Eccomi qui, fresco di guardare il mio club imbarazzato da una squadra neopromossa e gettato nel vivo di una battaglia per la retrocessione a causa di ciò, eppure mi sentivo come se un mattone da mille libbre mi fosse stato sollevato dalla nuca. Ti convinci che tutto ciò che è andato storto è stata colpa loro, e il prossimo manager potrebbe essere quello che risolve tutto. Sai che le probabilità che ciò avvenga sono minime, ma nel fandom vivi per quei brevi periodi in cui tutto è possibile.

Chelsea contro Manchester United

Data: sabato 22 ottobre | Ora: 12:30 ET | Guarda: NBC | Streaming live fuboTV (prova gratis)

Questa è una partita enorme e un po’ difficile da capire. Il Chelsea è quarto in Premier League, un punto davanti al Manchester United al quinto. Considerando che nessuna di queste squadre vuole trascorrere il prossimo anno in Europa League, ottenere tre punti qui è enorme. Ma mentre il Chelsea non ha perso sotto Graham Potter, nelle ultime partite sembrava insicuro di se stesso in attacco. Hanno battuto l’Aston Villa 2-0 lo scorso fine settimana, ma il loro primo gol è arrivato grazie all’Aston Villa Tyrone Mings‘ colpo di testa fallito che cade proprio davanti a Monte Muratore sotto porta, e ha facilmente infilato la palla a casa. Il secondo gol è arrivato su punizione di Mount in cui il portiere dell’Aston Villa Emi Martinez ha valutato male dove stesse andando la palla (onestamente, pensavo che l’Aston Villa stesse cercando di far licenziare Gerrard anche in questa partita).

Il Chelsea ha lottato per creare occasioni proprie nel resto della partita, e questo è stato il caso contrario Brentford mercoledì nello 0-0. Nel frattempo, Unito stanno uscendo da una vittoria per 2-0 sul Tottenham che è facilmente la loro migliore prestazione da quando hanno battuto Arsenale nel mese di settembre. Ma dato che questo è lo United, l’unica cosa di cui si parla è Cristiano Ronaldo essere un bambino e rifiutarsi di entrare come sostituto e lasciare la panchina presto. Non è disponibile per questo, ma questo non ha alcun impatto sulla mia scelta. Il fattore più importante qui è quanto peggio si sia comportato lo United in trasferta in questa stagione. Hanno vinto tre delle cinque partite ma sono stati battuti 11-7 con un differenziale previsto di goal (xG) di -1,9 in quelle partite. Il Chelsea è stato molto meglio anche in casa, quindi in questo do il vantaggio ai Blues. La scelta: Chelsea (+110)

Roma contro Napoli

Data: domenica 23 ottobre | Ora: 14:45 ET | Guarda: CBS Sports Network/Paramount+

Non vedevo l’ora di questa partita per tutta la stagione. Durante l’estate, il Napoli ha subito una significativa ricostruzione della propria rosa ed è stato cancellato dalla maggior parte degli esperti. La Roma ha firmato alcuni nomi che la gente conosceva ed è stata battezzata “Serie A darkhorse” e scelta per finire davanti al Napoli. Bene, inserisci il meme di Michael Jordan, “e l’ho preso sul personale” proprio qui perché l’ho preso sul personale e sono entusiasta che il mio amato Napoli sia seduto al primo posto in Serie A e stia schiacciando anche la Champions League.

Certo, non è che la Roma sia stata cattiva. Sono al quarto posto e i loro numeri xG dicono che dovrebbero fare molto meglio. Quindi, per quanto mi addolori farlo, mi piace la Roma in questo match. Per quanto incredibile sia stato il Napoli, a un certo punto deve avere una delusione o una battuta d’arresto, e questo sembra un punto privilegiato perché ciò accada. Mentre il Napoli continua a segnare gol a un ritmo incredibile, in fase difensiva ultimamente si sta muovendo nella direzione sbagliata. Penso che li raggiunga domenica a Roma. La scelta: Roma (+185)

Vero Valladolid contro Real Sociedad

Data: sabato 22 ottobre | Ora: 10:15 ET | Guarda: ESPN+

Non includo molte partite della Liga in questa colonna quando Real Madrid e Barcellona non sono coinvolti, quindi includere questa partita dovrebbe darti un’idea di quanto mi sento fortemente al riguardo. La Real Sociedad sta volando in questo momento. Ha giocato 14 partite tra Liga ed Europa League, vincendone 11, di cui le ultime otto. Di conseguenza, siedono al terzo posto Spagna dietro Real Madrid e Barcellona, ​​e in testa al loro girone di Europa League davanti al Manchester United (che ha battuto 1-0 all’Old Trafford a settembre). È una buona squadra che sta vivendo un’ottima stagione e il mercato non ha preso piede.

Certo, il mercato sta dando credito anche a Valladolid. Il Valladolid è stato retrocesso in Segunda Division dopo la stagione 2020-21, ma quest’anno si è ripreso e ha iniziato bene. Sono all’11° posto in campionato e hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro partite, ma i loro risultati sono stati migliori delle loro prestazioni. Stanno uscendo da una vittoria per 4-1 sul Celta Vigo nonostante il Celta abbia un vantaggio di 2,6-1,6 xG nella partita. All’inizio di questo mese, hanno battuto Getafe 3-2 nonostante il Getafe abbia vinto la battaglia xG 2.5-1.5. Quel tipo di fortuna può durare solo così a lungo. La scelta: Real Sociedad (+106)

Il discorso del fine settimana

Sono solo tre gambe questa settimana, ma è così paga +125.

Manchester City (-520)

(-520) AC Milan (-260)

(-260) Villarreal (-275)