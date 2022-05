Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici per Atletico Madrid-Real Madrid, Liverpool-Tottenham, altro

La vittoria in rimonta del Real Madrid contro il Manchester City nella semifinale di Champions League di mercoledì sera è stata straordinaria e ci ha ricordato che, sebbene la Super League europea fosse un’idea destinata a fallire fin dall’inizio, aveva una buona ragione! Grandi cose accadono quando grandi squadre si affrontano e abbiamo visto molti esempi durante la Champions League di questa stagione.

Ciò che è stato un po’ più sorprendente per me è stato quello che è successo giovedì. Il West Ham United è stato eliminato dalle semifinali di Europa League dal Francoforte, una squadra che si trova all’11° posto nella Bundesliga tedesca e ha concesso più gol di quanti ne abbia segnati. Il Leicester City è stato espulso dalla semifinale di Europa Conference League dalla Roma, che ha recuperato da una stagione negativa l’anno scorso ed è migliorata man mano che questa stagione è andata avanti con Jose Mourinho.

Nelle tre principali competizioni europee per club (Champions, Europa ed Europa Conference League), il Liverpool è l’unica squadra della Premier League a raggiungere la finale. Squadre di sei diverse leghe hanno conquistato i sei posti.

Questo è un cambiamento rispetto a quello che abbiamo visto di recente. Dalla stagione 2017-18, la Premier League ha rappresentato otto dei 16 posti nelle finali di Champions ed Europa League (l’Europa Conference League è iniziata in questa stagione). Tre volte abbiamo visto finali composte da due squadre di Premier League, inclusa la finale di Champions League dell’anno scorso tra Chelsea e Manchester City.

Forse questa stagione è solo una tantum e la Premier League tornerà alla sua recente fase di forma l’anno prossimo. O forse stiamo vedendo altri top club di altri top league ripristinare un po’ di equilibrio. So che spero sia il primo. Spero anche che tutte le seguenti scommesse siano vincenti dopo aver segnato 2-0 in Champions League all’inizio di questa settimana. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Liverpool-Tottenham

Data: sabato 7 maggio | Ora: 14:45 ET | Guarda: Stati Uniti

C’è molto dell’elemento umano presente nelle scelte di questo fine settimana. Il Liverpool va alla finale di Champions League dopo aver superato il Villarreal in semifinale, ma ha avuto un momento più difficile del previsto. Sono anche una squadra che sta ancora lottando con le unghie e con i denti con il Manchester City per il titolo di Premier League. Questa è una squadra del Manchester City che ora deve affrontare il crepacuore di essere ancora una volta breve in Champions League, ma anche il vantaggio di non avere altre competizioni di cui preoccuparsi (non dimenticare che anche il Liverpool ha la finale di FA Cup in arrivo).

Quando questa partita inizierà sabato, sarà l’undicesima partita del Liverpool dall’inizio di aprile, circa una partita ogni tre giorni circa. Inoltre, il Liverpool martedì giocherà contro l’Aston Villa con la finale di FA Cup il prossimo fine settimana. Ad un certo punto, lo stress di tutte queste partite, combinato con lo stile aggressivo del pressing del Liverpool, li raggiungerà. Sabato, contro un Tottenham incoerente ma ben allenato e riposato (questa sarà la sesta partita del Tottenhemham dall’inizio di aprile), e per non parlare della lotta per un piazzamento tra i primi quattro, potrebbe essere quel momento. Almeno, sarà più spesso del prezzo che stiamo ottenendo sul Tottenham per ottenere qualche tipo di risultato suggerisce. Scegli: Tottenham o Pareggio (+180)

Atletico Madrid-Real Madrid

Data: domenica 8 maggio | Ora: 15:00 ET | Guarda: ESPN+

A proposito di finalisti di Champions League, il Real Madrid è in una posizione difficile qui. El Derbi Madrileño è sempre un grosso problema, ma non sarebbe uno shock vedere una delusione emotiva. Il Real Madrid ha ottenuto un’incredibile rimonta contro il Manchester City e ha già concluso la Liga. In altre parole, hanno alcuni giocatori stanchi (questa sarà la decima partita del Real dall’inizio di aprile) che sono dalla parte sbagliata di 30 che potrebbero aver bisogno di riposo. Con il titolo della Liga conquistato, è naturale pensare di poter vedere il Real staccare il piede dal gas, anche se di poco.

Sai chi non staccherà mai il piede dall’acceleratore ma invece aumenterà il pedale dell’acceleratore ancora più forte? Esatto, Diego Simeone e l’Atlético Madrid. Non solo questa è un’occasione per sconfiggere il loro più grande rivale, ma l’Atlético ha molto di più per cui giocare qui. Sono quarti nella Liga, solo tre punti di vantaggio sul Real Betis per l’ultimo posto in Champions League. Non possono permettersi di riposare come può fare il Real, il che potrebbe fare la differenza. Scelta: Atletico Madrid (+108)

Leicester City contro Everton

Data: domenica 8 maggio | Ora: 9:00 ET | Guarda: Stati Uniti

Questa è una situazione in cui Leicester City potrebbe essere già sul campo da golf o a Dubai mentre l’Everton sta combattendo per la propria vita. Con il Leicester City eliminato dall’Europa Conference League, non hanno nulla per cui giocare. Sono all’11° posto in Premier League, ben fuori dalla portata di un posto europeo e neanche lontanamente in pericolo di retrocessione. Nel frattempo, l’Everton potrebbe scavalcare sia Burnley che Leeds United in classifica con una vittoria.

Queste squadre si sono incontrate poche settimane fa a Leicester e sono riuscite a pareggiare 1-1, ma l’Everton è stato molto meglio nelle ultime due partite contro Liverpool e Chelsea. Sono entrati in modalità trincea (che è un altro modo in cui descrivo uno stile di gioco più comunemente indicato in un modo che non posso usare qui). Ogni volta che puoi scommettere su un perdente con tutto per cui giocare contro una squadra che non ha niente per cui giocare, fallo. Scelta: Everton (+185)

Il discorso del fine settimana

Più tardi nella stagione, più difficile è trovare un buon parlay. La chiave non è solo trovare valore, ma anche trovare squadre con qualcosa per cui giocare. Questi tre club si adattano tutti al conto e questo parlay paga +164.

Lazio (-220)

Arsenale (-220)

Lipsia (-400)