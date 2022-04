Scelte d’angolo: migliori scommesse, quote, pronostici per AC Milan-Fiorentina, Tottenham-Leicester e altro

Questo periodo dell’anno può essere complicato quando si scommette sul campionato di calcio. Mentre alcune squadre stanno ancora lottando per lo scudetto o per un posto in Europa, e altre stanno lottando per sopravvivere, c’è una grande parte di club con poco per cui giocare. Certo, la differenza tra il 13° e il 10° posto potrebbe significare qualcosa per la proprietà a causa dei soldi della televisione, ma per i giocatori significa poco.

E non puoi nemmeno essere sicuro di cosa aspettarti da squadre che combattono per la sopravvivenza. Dai un’occhiata all’Everton. Sono una squadra che nessuno si aspettava di essere nella posizione in cui si trova perché è una rosa di veterani piena di giocatori con grandi stipendi. Il tipo di stipendio che probabilmente non verrà pagato nel campionato la prossima stagione. Quindi i giocatori più importanti dell’Everton, come Richarlison, sono più preoccupati per la loro strategia di uscita o per salvare la squadra? Se fai parte di una squadra come il Norwich, e sai che stai andando a fondo, rischierai di ferirti in una partita che non significa nulla o andrai avanti?

I giocatori spesso trascurano l’elemento umano dello sport, ma se non fosse per l’elemento umano, vinceremmo tutti molto più spesso di quanto facciamo. Per fortuna, abbiamo un sacco di partite tra cui scegliere, e le ho setacciate tutte e ho trovato queste tre gemme. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Milan-Fiorentina

Data: domenica 1 maggio | Ora: 9:00 ET | Guarda: CBS Sports Network/Paramount+

La Fiorentina è caduta da un dirupo. Qualche settimana fa questa squadra è stata una delle sorprese più piacevoli della Serie A. I Violets hanno iniziato alla grande la stagione, aggirandosi tra i primi sei fino a gennaio, quando hanno ceduto il loro miglior giocatore, Dusan Vlahovic, alla Juventus. . Chiunque abbia un cervello semi-funzionante si aspetta di vedere un calo delle prestazioni perché i club in genere non vendono il loro miglior giocatore nel mezzo di una stagione e migliorano. Ebbene, la Fiorentina non è migliorata, ma ha tenuto il passo. Erano in un’ottima posizione per finire nei posti di Europa League per la prima volta dal 2016. Poi sono accadute le ultime tre partite.

La Fiorentina ha perso contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia, che puzza per il club, ma non è un grosso problema. Il disastro sono le sconfitte contro la Salernitana e l’Udinese poiché hanno gravemente influito sulle possibilità della Fiorentina di superare la Roma o la Lazio. In particolare, con un così duro tratto per finire l’anno, partendo contro un Milan che può mettere sotto controllo il suo primo titolo di Serie A dal 2011. Nelle ultime settimane abbiamo visto Inter e Napoli soffocare le occasioni, e forse il Milan segue completo, ma vedo un Milan che è stato solido come una roccia in casa difensiva contro una Fiorentina che è stata molto meglio in casa tutto l’anno. La corsa al titolo di Serie A diventa molto meno interessante domenica pomeriggio. Scelta: Milan (-155)

Tottenham-Leicester City

Data: domenica 1 maggio | Ora: 9:00 ET | Guarda: Pavone

Il Tottenham è stata sicuramente una delle squadre più frustranti da capire perché mentre Antonio Conte ha migliorato la squadra in molti ambiti, non può che fare così tanto. Data un’estate per modellare il roster in base alle sue esigenze, questa squadra dovrebbe andare bene la prossima stagione (e non compro le voci del PSG, ma ho anche imparato negli anni ad adorare Conte che tutto è possibile con lui). Semmai, l’attuale iterazione del Tottenham ci ha mostrato come un sistema può andare completamente in pezzi con un ingranaggio mancante. I terzini sono fondamentali per quello che fa Conte, e l’Emerson Royal semplicemente non rientra nel conto, come mostrato nei risultati del Tottenham. Detto questo, questo mi sembra un match maturo per gli obiettivi.

Il Royal è stato inefficace in futuro, il che ha portato a un’incoerenza nell’attacco del Tottenham. Anche quando ne hanno segnati quattro contro Villa, lo hanno fatto con un xG (gol attesi) di solo 1,0. In fase difensiva sono stati solidi e affronteranno una squadra di Leicester che è stanca. Sarà la quinta partita che i Foxes giocheranno in 15 giorni quando questa partita inizierà. Il Tottenham ha giocato quattro partite in tutto aprile. Non sarei scioccato se il Tottenham riuscisse a superare il totale da solo, ma mi limiterò leggermente nel caso in cui il Leicester trovi un modo per sfondare su un calcio piazzato. Scelta: oltre 2,5 (-160)

Athletic Bilbao-Atlético Madrid

Data: sabato 30 aprile | Ora: 15:00 ET | Guarda: ESPN+

Sto cercando di usare le divisioni a mio vantaggio qui. Vedete, l’Athletic Bilbao è stato molto meglio in casa in questa stagione, con un differenziale xG di +14,2 rispetto a -4,0 in trasferta. Anche l’Atlético Madrid è stato molto meglio in casa, registrando un differenziale xG di 14,2 lì e solo +2,8 in trasferta. Ma un differenziale xG di +2,8 su strada non è male! È la terza migliore in Spagna dietro solo a Real Madrid e Barcellona. Ma quelle divisioni casa/strada hanno portato a quello che credo sia un po’ troppo prezioso per l’Atlético qui.

Negli ultimi anni, il Bilbao ha avuto successo contro l’Atlético, perdendo solo uno degli ultimi quattro incontri, ma quest’anno il Bilbao è stato molto meglio contro le squadre più deboli della Liga. Hanno lottato contro le squadre migliori e nel primo incontro (un pareggio senza reti) l’Atlético ha segnato 14 tiri contro i sei del Bilbao. Inoltre, Joāo Felix è entrato come sostituto in ritardo in quella partita e ha giocato solo 18 minuti prima di prendere un cartellino rosso (un giocatore dell’Atlético è stato espulso!?). Mi aspetto che giocherà molto di più sabato e farà la differenza. Scelta: Atletico Madrid (+155)

Il discorso del fine settimana

Il parlay di questa settimana non è gessoso come quello della scorsa settimana, ma è comunque piuttosto polveroso. È anche un po’ più piccolo, ma il il pagamento è buono a +120.

Borussia Dortmund (-270)

Juventus (-490)

Barcellona (-300)