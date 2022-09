Scelte d’angolo: migliori scommesse, pronostici, quote per Arsenal vs. Tottenham, Manchester Derby, Inter vs. Roma

Mentre il calcio è stato in pausa internazionale – perché ciò di cui lo sport ha bisogno durante un programma folle e congestionato con la Coppa del Mondo incombente sono le partite della Nations League – nelle ultime settimane, Corner Picks è stato per una breve pausa.

Mi sono trasferito di recente, cosa che era stata pianificata e pianificata da un po’. Quello che non era previsto era il ripristino delle acque reflue nel mio seminterrato dopo una grande tempesta di poche settimane fa. Ti dico, se fare le valigie e trasferire tutta la tua vita in una nuova posizione non è abbastanza stressante, prova a farlo mentre affronti un disastro inaspettato nella tua attuale casa contemporaneamente. Il lato positivo è che dopo ho avuto meno cose da mettere in valigia! L’acqua nel mio seminterrato ha reso alcune delle decisioni su cosa tenere e di cui sbarazzarsi molto più facili.

Comunque, ora è tutto alle mie spalle. Sono nel nuovo posto e Corner Picks è tornato questo fine settimana e ogni fine settimana prevedibile. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Inter-Roma

Data: Sabato 1 ottobre | Volta: 12:00 ET | Guadare: Sommo+

Il secchione delle statistiche dentro di me aspetta giustizia per prevalere per la Roma. La Roma è in testa alla Serie A con un xG (gol attesi) di 14,8 in sette partite, ma ne ha segnate solo otto, che si classifica al nono posto in campionato. Inoltre, l’xG della squadra di 0,13 per colpo è anche il migliore del campionato. Quindi, da qualsiasi punto di vista, la Roma è stata sfortunata e avrebbe dovuto segnare più gol di quelli che hanno a questo punto. La teoria è che dovrebbe correggersi entro il tempo, ma mentre penso che sia il caso qui, c’è un altro fattore da considerare. Tammy Abraham fa più tiri di chiunque altro in questa squadra e si è costantemente esibito al di sotto del suo xG per tutta la sua carriera. In termini NBA, è un po’ come Russell Westbrook in quanto segna molti punti, ma prende molti tiri per arrivarci.

Che la fortuna della Roma si riequilibri per questa partita non importa. Non mi aspetto che si corregga contro l’Inter perché anche la Roma è stata molto più brava in casa ad iniziare la stagione che in trasferta. Le sue uniche vittorie in questa stagione sono arrivate contro Salernitana ed Empoli. Hanno un pareggio in trasferta con la Juventus e hanno perso trasferte contro Udinese e Ludogorets con un punteggio combinato di 6-1. Nel frattempo, l’Inter è andata molto meglio in casa in questa stagione, e se scommetto su una di queste due squadre di Serie A poco performanti questo fine settimana, sarà l’Inter ogni volta. La scelta: Inter (+107)

Arsenal-Tottenham

Data: Sabato 1 ottobre | Volta: 7:30 ET | Guadare: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

È stato fatto molto sui miglioramenti dell’Arsenal in questa stagione. Ne ho scritto molto qui, dato che ho ripetutamente preso il sopravvento nelle partite dell’Arsenal. Non lo farò questo fine settimana, ma il ragionamento dietro a questi over è al centro di questa scelta. L’Arsenal è migliorato drasticamente nel capire cosa vuole che Mikel Arteta faccia quando ha la palla. In base a quello che ho visto, questa squadra sta ancora lottando per capire cosa fare senza palla. Di conseguenza, l’Arsenal è sembrato un vincitore mondiale contro squadre che hanno permesso loro di dominare il possesso palla. Quando affrontano squadre con la capacità di costringere l’Arsenal a difendere, non sembrano così solide.

È probabile che il Tottenham lasci che l’Arsenal abbia la palla in abbondanza. Assorbire la pressione e reagire rapidamente è il fulcro di ogni squadra di Antonio Conte. In uno scontro tattico come questo scommetto sul ben più esperto Conte. Con le difficoltà dell’Arsenal per entrare e rimanere in forma sulla difensiva, posso vedere il Tottenham scatenare il caos con i suoi contatori. Anche se mi piace ancora l’over, c’è molto più valore nel fatto che il Tottenham vinca a titolo definitivo. La scelta: Tottenham (+250)

Manchester City contro Manchester United

Data: domenica 2 ottobre | Volta: 9:00 ET | Guadare: Pavone

Sono davvero entusiasta di guardare questa partita perché, anche se non è ciò che Erik Ten Hag vuole nel suo mondo ideale, sono rimasto impressionato da quanto il Man United sia stato molto più competente e organizzato da un inizio anno difficile. Non è ancora vicino a una squadra che potrebbe competere con il Manchester City per uno scudetto, ma è una squadra che può competere con il City per 90 minuti, e ultimamente non è così.

Ma solo perché penso che siano capaci non significa che penso che lo faranno. Scusa se mi sembra di aver tirato fuori il tappeto da sotto di te, ma il City è stato dominante in casa in questa stagione. In tre partite di Premier League, hanno concesso un totale di 0,6 xG contro. Certo, quelle partite sono state contro Bournemouth, Nottingham Forest e Crystal Palace, ma Forest e Palace hanno dimostrato la capacità di tirare in rete contro gli altri. Non hanno pregato contro il City. Quindi, anche se penso che lo United stia andando nella giusta direzione, non penso che siano ancora abbastanza avanti per ignorare il valore di scommettere sul City per vincere con almeno due gol. La scelta: Manchester City -1,5 (-115)

Il discorso del fine settimana

Il parlay di questa settimana paga +164.

Lipsia (-400)

PSG (-675)

Lazio (-255)

Real Madrid (-310)